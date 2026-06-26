La IA para desinformar sobre los terremotos en Venezuela: de falsos derrumbes a víctimas recreadas
- Bulos y desinformación sobre los terremotos en Venezuela
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En medio de la incertidumbre que deja la tragedia de los terremotos en Venezuela, con al menos 589 personas muertas y miles de desaparecidas, en redes sociales han aprovechado este contexto para difundir como reales contenidos creados con inteligencia artificial (IA). En VerificaRTVE recopilamos y desmentimos imágenes y vídeos falsos que han sido generados con esta tecnología y que presentan como si correspondieran a los seísmos.
1| Esta imagen no se registra tras los terremotos, es IA
En redes circula una imagen de dos mujeres abrazadas llorando entre unos escombros y la difunden como si fuera una instantánea tras los terremotos de Venezuela. La encontramos compartida por publicaciones de X e Instagram en las que también adjuntan fotografías reales del seísmo. Está creada con inteligencia artificial (IA).
La foto es falsa, ha sido generada con IA. En VerificaRTVE hemos analizado la instantánea con herramientas de detección de inteligencia artificial. Hive Moderation muestra con un 83% de fiabilidad en su predicción que la imagen ha sido creada con IA y la herramienta TruthScan concluye lo mismo con un 97% de probabilidad. La foto se ha generado con uno de los modelos de inteligencia artificial de OpenAI, que capta una marca de agua a través de su propio detector de contenido creado con esta tecnología.
En VerificaRTVE hemos hecho una búsqueda inversa de la imagen y no hemos encontrado ningún registro de que haya sido publicada por ningún medio de comunicación o agencia de noticias.
Apreciamos errores gráficos propios de los contenidos generados con IA. Como puedes comprobar en la imagen, uno de los dedos está deformado. En ese mismo punto observamos que la uña de un pulgar también presenta una forma antinatural. La manga izquierda de la camiseta gris que lleva una de las mujeres presenta incoherencias.
2| No es una fotografía de personas durmiendo en una calle de Venezuela, es IA
En medio del temor a réplicas, muchos venezolanos han dormido en colchones y colchonetas en la calle. Aprovechando este contexto, en redes sociales han difundido imágenes falsas que recrean esta situación. Un mensaje de X compartido más de 2.000 veces desde el 26 de junio dice: "Otra noche la gente durmiendo en la calle. ¿Dónde están las autoridades?". La publicación adjunta una fotografía de varias personas durmiendo en una calle en la que se lee el siguiente texto: "A veces las cosas más sencillas de la vida a la vez son las más caras...Un techo, un hogar, una familia, perdón Dios por quejarnos tanto (sic)". Es una imagen creada con inteligencia artificial.
No es una fotografía real de venezolanos durmiendo en la calle tras los terremotos, es IA. En la esquina inferior derecha de la instantánea se puede observar el logo de Gemini, la inteligencia artificial de Google.
En VerificaRTVE lo hemos corroborado analizando la imagen con SynthID, que confirma que, efectivamente, está creada con esta herramienta de IA generativa. Puedes comprobarlo en la imagen anterior, donde también mostramos el resultado de Decopy.ai, otra herramienta de detección de IA que concluye que se trata de una imagen artificial.
3| No es el derrumbe de dos edificios durante los seísmos de Venezuela
En X y YouTube se ha difundido un vídeo de dos edificios que chocan entre sí y se derrumban sobre varios coches de policía. La grabación la comparten mensajes que aseguran en distintos idiomas que corresponde a los terremotos de Venezuela. Es falso, es un contenido creado con inteligencia artificial.
No son dos edificios colapsando durante los terremotos en Venezuela. Una búsqueda inversa revela que la grabación circula en Internet desde, al menos, 2024. Una publicación de YouTube difunde las mismas imágenes invertidas el 6 de octubre de 2024. Encontramos la misma versión que ahora presentan como actual compartida en TikTok en 2025.
Este vídeo ya había sido objeto de bulos. Fue desmentido por el verificador indio Fact Crescendo para aclarar que no eran imágenes de un terremoto en Alaska 16 de julio de 2025, sino "un suceso creado con inteligencia artificial". Ese mismo año, el periódico indio 'Lokmat' publicó una verificación sobre una grabación muy similar a la que circula ahora en redes para aclarar que tampoco eran imágenes de Mumbai y que se trata de un "vídeo hecho artificialmente".
En VerificaRTVE hemos analizado las imágenes con la herramienta de detección Hive. Concluye con un 98% de fiabilidad en su predicción que se trata de un contenido artificial.
En catástrofes como la de los recientes terremotos en Venezuela es habitual que en redes sociales se difundan contenidos desinformativos. En VerificaRTVE ya te hemos desmentido estos vídeos descontextualizados y teorías de la conspiración que han circulado a raíz de la tragedia. Además, hemos verificado vídeos de los daños causados por los seísmos.
*Sara García Lamelas es alumna del Máster Universitario en Documental y Reportaje Transmedia de la UC3M. Este artículo ha sido revisado por Blanca Bayo, responsable de VerificaRTVE.