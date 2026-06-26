La IA para desinformar sobre los terremotos en Venezuela: de falsos derrumbes a víctimas recreadas

En medio de la incertidumbre que deja la tragedia de los terremotos en Venezuela, con al menos 589 personas muertas y miles de desaparecidas, en redes sociales han aprovechado este contexto para difundir como reales contenidos creados con inteligencia artificial (IA). En VerificaRTVE recopilamos y desmentimos imágenes y vídeos falsos que han sido generados con esta tecnología y que presentan como si correspondieran a los seísmos.

1| Esta imagen no se registra tras los terremotos, es IA En redes circula una imagen de dos mujeres abrazadas llorando entre unos escombros y la difunden como si fuera una instantánea tras los terremotos de Venezuela. La encontramos compartida por publicaciones de X e Instagram en las que también adjuntan fotografías reales del seísmo. Está creada con inteligencia artificial (IA). Imagen creada con IA que se difunde como si fuera una fotografía real tras los terremotos en Venezuela VerificaRTVE La foto es falsa, ha sido generada con IA. En VerificaRTVE hemos analizado la instantánea con herramientas de detección de inteligencia artificial. Hive Moderation muestra con un 83% de fiabilidad en su predicción que la imagen ha sido creada con IA y la herramienta TruthScan concluye lo mismo con un 97% de probabilidad. La foto se ha generado con uno de los modelos de inteligencia artificial de OpenAI, que capta una marca de agua a través de su propio detector de contenido creado con esta tecnología. Resultados de los análisis de las herramientas de detección de IA, Hive Moderation, TruthScan y OpenAI VerificaRTVE En VerificaRTVE hemos hecho una búsqueda inversa de la imagen y no hemos encontrado ningún registro de que haya sido publicada por ningún medio de comunicación o agencia de noticias. Errores detectados en la imagen propios de la inteligencia artificial VerificaRTVE Apreciamos errores gráficos propios de los contenidos generados con IA. Como puedes comprobar en la imagen, uno de los dedos está deformado. En ese mismo punto observamos que la uña de un pulgar también presenta una forma antinatural. La manga izquierda de la camiseta gris que lleva una de las mujeres presenta incoherencias.