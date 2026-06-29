Esta imagen de un perro y un gato entre los escombros tras los terremotos de Venezuela está creada con IA
En redes sociales difunden una foto de un perro y un gato entre escombros y la presentan como si hubiesen sido rescatados tras los terremotos en Venezuela del 24 de junio. Es falso, la instantánea está generada con inteligencia artificial (lA).
La foto que circula en redes muestra a un gato acurrucado junto a un perro entre escombros. "Ellos también nos necesitan ayudemos a nuestras mascotas", leemos en un mensaje de Instagram compartido más de 9.000 veces desde el 25 de junio que difunde la imagen. En Facebook otro perfil adjunta la instantánea y afirma: "Rescatan a un perrito que protegía a su gatito compañero de los escombros".
No son un perro y un gato tras los terremotos de Venezuela, es IA
La foto es falsa, ha sido creada con inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos analizado la instantánea con herramientas de detección de inteligencia artificial. Hive Moderation muestra con un 86,8% de fiabilidad que la imagen ha sido generada con IA. La herramienta OpenAI Verify determina que la foto se ha generado con uno de sus modelos de inteligencia artificial, ya que capta una marca de agua a través de su propio detector de contenido creado con esta tecnología. Puedes ver los resultados en la imagen inferior.
A través de una búsqueda inversa de la imagen detectamos contenidos similares en los que aparecen las mismas mascotas circulando en Internet semanas antes de los terremotos en Venezuela (1,2). Además, hemos comprobado que ningún medio de comunicación o agencia de noticias han difundido la foto. Sí se han producido varios rescates de mascotas tras los seísmos, tal y como han documentado varios medios de comunicación (1, 2 y 3).
En VerificaRTVE te hemos contado cómo se está utilizando la IA para desinformar y recrear falsas víctimas del doble terremoto de Venezuela. Además, hemos analizado vídeos descontextualizados y teorías de la conspiración que circulan en redes sociales sobre los seísmos.