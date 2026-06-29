Esta imagen de un perro y un gato entre los escombros tras los terremotos de Venezuela está creada con IA

En redes sociales difunden una foto de un perro y un gato entre escombros y la presentan como si hubiesen sido rescatados tras los terremotos en Venezuela del 24 de junio. Es falso, la instantánea está generada con inteligencia artificial (lA).

La foto que circula en redes muestra a un gato acurrucado junto a un perro entre escombros. "Ellos también nos necesitan ayudemos a nuestras mascotas", leemos en un mensaje de Instagram compartido más de 9.000 veces desde el 25 de junio que difunde la imagen. En Facebook otro perfil adjunta la instantánea y afirma: "Rescatan a un perrito que protegía a su gatito compañero de los escombros".