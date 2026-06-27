Antes y después: imágenes de las zonas más golpeadas por el terremoto en Venezuela

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela la noche del miércoles. Este episodio sísmico es el más fuerte que ha sufrido el país en más de un siglo. A última hora del viernes, las autoridades ya elevaban la cifra de fallecidos por encima de 900, y más de 3.000 heridos. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU estima en 50.000 el número de desaparecidos.

Aunque los epicentros se situaron en el estado de Yaracuy, a más de 160 kilómetros, los daños más graves se concentraron en la franja costera: el estado de La Guaira, declarado zona de desastre, y el norte de Caracas, donde varias fallas activas amplificaron las sacudidas. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha confirmado que 383 edificios han sufrido daños totales o parciales por el doblete sísmico. Las imágenes satelitales tomadas antes y después de la catástrofe, junto con las fotografías realizadas en la zona, ayudan a comprender la magnitud del derrumbe.

La Guaira: el litoral reducido a escombros En el estado de La Guaira –antes llamado de Vargas–, frente al mar Caribe, manzanas enteras de edificios residenciales y hoteles quedaron derribadas. Las imágenes por satélite revelan el alcance del colapso: donde había bloques de gran altura, ahora solo se distinguen montañas de cascotes. Aún no se conoce la dimensión real de la catástrofe en la zona. El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha anunciado este viernes la restricción del acceso al estado La Guaira. En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Cabello precisó que quien quiera ir a La Guaira tiene que cumplir con un registro que ha habilitado el Gobierno en Caracas. La idea de esta decisión es facilitar las labores de rescate y evitar obstaculizaciones, según subrayó el alto funcionario chavista. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, visitó la zona para apoyar a las familias y supervisar las labores de búsqueda y rescate. Allí seguían en una carrera contra el tiempo para encontrar supervivientes. "Nuestra meta es recuperar con vida a la mayor cantidad de personas posible", dijo la presidenta interina, que anunció la llegada inmediata de ayuda humanitaria internacional para reforzar a los equipos nacionales. La carrera contrarreloj entre los escombros: los equipos de rescate apuran las horas decisivas en Venezuela Samuel A. Pilar Unos cien edificios han colapsado en La Guaira, mientras se mantiene la movilización de más de cien equipos de maquinaria pesada para las labores de recuperación de personas que se encuentran atrapadas. El Gobierno también ha anunciado el despliegue de 11.500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones. Edificio destruido en Caraballeda, en el estado de La Guaira. AFP Un grupo de personas observa varios edificios afectados por el terremoto en Catia La Mar. EFE Edificios y vehículos destruidos por el terremoto en Caraballeda.

Caracas: el norte de la capital, sobre la falla En la capital venezolana, los daños se concentraron en la zona norte, asentada sobre otra falla sísmica. En el distrito de Los Palos Grandes, un edificio residencial se desplomó por completo y quedó convertido en una mole de escombros entre torres que siguieron en pie. La comparación con la vista de la misma calle antes del seísmo ayuda a dimensionar la magnitud del daño. El colapso tras el terremoto de un edificio en Los Palos Grandes AFP Vista del edificio en Google Maps en julio de 2024 RTVE / Google Maps El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado este viernes que entre los fallecidos hay cinco españoles, además de 119 "desaparecidos". Otras 14 personas continuaban atrapados bajo los escombros. Previamente, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que están trabajando para poder acceder a las personas atrapadas y que la embajada y el consulado están volcados en ayudar a los españoles. La intención, ha afirmado, es repatriar a un grupo de turistas en el avión que ha llevado al personal de la AECID, la UME y los bomberos de Madrid. Dos días después de los terremotos, los venezolanos siguen esperando noticias mientras se enfrentan a una tragedia que aflora las heridas de un Estado al límite. Los equipos de rescate siguen buscando supervivientes bajo los escombros AFP Los supervivientes recorren los hospitales buscando a sus familiares EFE Tras la tragedia sísmica, un Estado roto queda a la espera de la reparación EFE