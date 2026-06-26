Cómo ayudar a Venezuela desde España tras los terremotos: canales oficiales, donaciones y ONGs

Debido al terremoto ocurrido en Venezuela, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) sigue de cerca la situación y está trabajando en coordinación con las autoridades venezolanas, organismos internacionales y socios humanitarios para evaluar las necesidades y articular una respuesta adecuada en las zonas más afectadas.

Ante los numerosos ofrecimientos de ayuda de la ciudadanía española, la AECID ha agradecido las muestras de solidaridad y ha recordado una serie de recomendaciones de su Dirección de Acción Humanitaria. En estos casos, la institución subraya que la coordinación internacional es clave, y en su página web plantea una serie de pautas para que la ayuda no acabe siendo ineficaz o incluso perjudique a las víctimas.