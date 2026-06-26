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Cómo ayudar a Venezuela desde España tras los terremotos: canales oficiales, donaciones y ONGs

Claves sobre cómo ayudar a Venezuela desde España tras el terremoto con donaciones oficiales
Recogida de medicamentos para llevar a Venezuela tras el terremoto EFE/Morell
RTVE.es

Debido al terremoto ocurrido en Venezuela, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) sigue de cerca la situación y está trabajando en coordinación con las autoridades venezolanas, organismos internacionales y socios humanitarios para evaluar las necesidades y articular una respuesta adecuada en las zonas más afectadas.

Ante los numerosos ofrecimientos de ayuda de la ciudadanía española, la AECID ha agradecido las muestras de solidaridad y ha recordado una serie de recomendaciones de su Dirección de Acción Humanitaria. En estos casos, la institución subraya que la coordinación internacional es clave, y en su página web plantea una serie de pautas para que la ayuda no acabe siendo ineficaz o incluso perjudique a las víctimas.

¿Con quién puedo colaborar de forma segura y eficaz?

Si eres un ciudadano o ciudadana, y quieres ayudar, la AECID recomienda:

Si eres una institución pública o entidad local, y quieres ayudar, la AECID recomienda:

  • De nuevo, evitar los envíos no coordinados de bienes en especie.
  • Y, de nuevo, decantarse por el envío de fondos a través de organizaciones acreditadas mencionadas antes o de mecanismos de coordinación institucional, como la Federación Española de Municipios y Provincias en el caso de ayuntamientos y diputaciones.

Principios para que tu ayuda sea útil

Aparte, la agencia insiste en una serie de claves para una ayuda eficaz:

  • Situar a las personas afectadas en el centro de la respuesta.
  • Pensar más allá de la urgencia.
  • Diferenciar la acción humanitaria de otras iniciativas que no lo son.
  • Ser consciente de los posibles impactos negativos (No hacer daño).
  • Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas con las entidades que colaboras.
  • Entender que nadie por sí tiene la solución a una crisis.

Si quieres aún saber más sobre cómo responder como ciudadano, institución o medio de comunicación ante una situación de emergencia, se puede pinchar en este enlace del Instituto de Estudios Sobre Conflictos y Acción Humanitaria y conocer casos prácticos. Por ejemplo: en la crisis de Ucrania, "el desplazamiento de ciudadanos particulares a la zona de conflicto para ayudar contribuyó a crear problemas logísticos a las autoridades y organizaciones humanitarias, además de poner en riesgo la integridad física tanto de los voluntarios como de las personas afectadas, pudiendo conducir a situaciones de trata de seres humanos".

Por último, la AECID recomienda informarse únicamente a través de fuentes oficiales y evitar la difusión de información no verificada, especialmente en contextos de emergencia donde la desinformación puede dificultar las labores de respuesta y coordinación humanitaria.

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