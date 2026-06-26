Cómo ayudar a Venezuela desde España tras los terremotos: canales oficiales, donaciones y ONGs
- La AECID coordina la ayuda humanitaria y orienta sobre cómo colaborar eficazmente
- Sigue en directo la última hora de los terremotos en Venezuela
Debido al terremoto ocurrido en Venezuela, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) sigue de cerca la situación y está trabajando en coordinación con las autoridades venezolanas, organismos internacionales y socios humanitarios para evaluar las necesidades y articular una respuesta adecuada en las zonas más afectadas.
Ante los numerosos ofrecimientos de ayuda de la ciudadanía española, la AECID ha agradecido las muestras de solidaridad y ha recordado una serie de recomendaciones de su Dirección de Acción Humanitaria. En estos casos, la institución subraya que la coordinación internacional es clave, y en su página web plantea una serie de pautas para que la ayuda no acabe siendo ineficaz o incluso perjudique a las víctimas.
¿Con quién puedo colaborar de forma segura y eficaz?
Si eres un ciudadano o ciudadana, y quieres ayudar, la AECID recomienda:
- Desaconseja las donaciones en especie, ya que pueden saturar las capacidades logísticas de los equipos humanitarios y dificultar la gestión de la emergencia.
- Priorizar las donaciones económicas a través de organizaciones humanitarias especializadas que ya están trabajando en la zona. Ellas son: Acción contra el Hambre, Cáritas, CESAL, Cruz Roja Española, Educo, Entreculturas, Farmacéuticos Mundi, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan Internacional, PMA, Save the Children, UNICEF España y World Vision. Estas entidades canalizan los recursos de manera más eficiente y adaptada a las necesidades reales del terreno.
Si eres una institución pública o entidad local, y quieres ayudar, la AECID recomienda:
- De nuevo, evitar los envíos no coordinados de bienes en especie.
- Y, de nuevo, decantarse por el envío de fondos a través de organizaciones acreditadas mencionadas antes o de mecanismos de coordinación institucional, como la Federación Española de Municipios y Provincias en el caso de ayuntamientos y diputaciones.
Principios para que tu ayuda sea útil
Aparte, la agencia insiste en una serie de claves para una ayuda eficaz:
- Situar a las personas afectadas en el centro de la respuesta.
- Pensar más allá de la urgencia.
- Diferenciar la acción humanitaria de otras iniciativas que no lo son.
- Ser consciente de los posibles impactos negativos (No hacer daño).
- Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas con las entidades que colaboras.
- Entender que nadie por sí tiene la solución a una crisis.
Si quieres aún saber más sobre cómo responder como ciudadano, institución o medio de comunicación ante una situación de emergencia, se puede pinchar en este enlace del Instituto de Estudios Sobre Conflictos y Acción Humanitaria y conocer casos prácticos. Por ejemplo: en la crisis de Ucrania, "el desplazamiento de ciudadanos particulares a la zona de conflicto para ayudar contribuyó a crear problemas logísticos a las autoridades y organizaciones humanitarias, además de poner en riesgo la integridad física tanto de los voluntarios como de las personas afectadas, pudiendo conducir a situaciones de trata de seres humanos".
Por último, la AECID recomienda informarse únicamente a través de fuentes oficiales y evitar la difusión de información no verificada, especialmente en contextos de emergencia donde la desinformación puede dificultar las labores de respuesta y coordinación humanitaria.