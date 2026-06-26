Albares confirma que hay cuatro españoles muertos, cuatro bajo los escombros y 99 no localizados

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirma que hay cuatro españoles muertos y 99 no localizados tras los terremotos en Venezuela. Además, hay cuatro personas bajo los escombros. El ministro asegura que están trabajando para poder acceder a ellos. Albares ha informado de que la embajada y el consulado están volcados en ayudar a los españoles, con la intención de repatriar a un grupo de turistas en el avión que ha llevado al personal de la AECID, la UME y los bomberos de Madrid.

Efectivos de la UME llegan a Venezuela Los 59 efectivos de la UME ya están en Venezuela para colaborar en las tareas de rescate. Según el Ministerio de Defensa, entre ellos hay rescatistas de la unidad Urban Search and Rescue (USAR), una unidad de élite especializada en buscar personas atrapadas, ocho unidades caninas y dos ingenieros del Ejército de Tierra. Su función principal es localizar, estabilizar y extraer a víctimas atrapadas bajo estructuras colapsadas o espacios confinados. “El avión del @EjercitoAire con 59 militares de la @UMEgob y 2 ingenieros del @EjercitoTierra ha aterrizado en Valencia #Venezuela.



Las unidades caninas, especializadas en búsqueda y rescate, serán esenciales en las zonas más afectadas por el doble terremoto.



🇪🇸 🫂 🇻🇪 pic.twitter.com/c86oBummR1“ — Ministerio Defensa (@Defensagob) June 26, 2026 En el mismo avión ha viajado, según Exteriores, "un equipo de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) para hacer una primera identificación de necesidades humanitarias" y "elementos de primeros auxilios como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras". La AECID ha movilizado ya un paquete inicial de ayuda de emergencia de un millón de euros a través de la federación internacional de la Cruz Roja para atender las necesidades más inmediatas. A todos ellos se suman 40 profesionales del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, entre bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA112) junto a cuatro perros de la Unidad Canina. “🇻🇪 Ya está en Venezuela el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata #ERICAM de la @ComunidadMadrid.



ℹ️ Los 40 efectivos y los cuatro perros de la Unidad Canina han aterrizado en la Base Aérea El Libertador y serán trasladados a Caracas, donde se desplegarán en el epicentro del… pic.twitter.com/4hSstdbyBH“ — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) June 26, 2026

La delegada del Gobierno de Canarias, desaparecida El Gobierno de Canarias ha mostrado su preocupación por el paradero de dos trabajadores de la delegación autonómica en Venezuela, entre ellos la delegada Chabela Jara. El presidente Fernando Clavijo ha dicho en RNE que se espera lo peor: "Tenemos dos personas, la delegada, Chabela Jara, que vivía en el ático, y el edificio se cayó. No podemos confirmar el fallecimiento pero las noticias que nos llegan no son positivas. Jara fue presidenta del Consejo de Residentes españoles adscrito al consulado general, y tenía su residencia en el edificio Costa Brava de La Guaira, ahora derrumbado. Clavijo tampoco tiene información sobre la comunidad canaria en Venezuela, unas 70.000 personas, hasta que se avance en las tareas de rescate. “🔴 Preocupación en el Ejecutivo canario por la situación de su delegada de Gobierno en Venezuela, Chabela Jara, en paradero desconocido desde los seísmos



▪️ El presidente regional, Fernando Clavijo, ha afirmado que "se ponen en lo peor"



🎙️ @SampedroHele (@ArchipielagoRNE ) pic.twitter.com/IirB9DmkoN“ — Radio 5 (@radio5_rne) June 26, 2026

Exteriores recuerda los teléfonos de emergencia Desde el ministerio de Albares recuerdan que las líneas de emergencia consular están abiertas y operativas y que sus números se pueden consultar en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Venezuela. ““ El departamento de Albares está elaborando un censo de la situación en la que se encuentra la colonia española en Venezuela, de unas 150.000 personas. Además, desde el Ministerio lamentan el fallecimiento de un conductor de la Embajada de España en Caracas, de nacionalidad venezolana, junto a su mujer y sus dos hijas. Los edificios del consulado y la embajada han sufrido daños a causa del seísmo.