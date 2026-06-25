Al menos 188 muertos y 1500 heridos por los dos terremotos que han sacudido Venezuela
- El país sufre ha sufrido su seísmo de mayor magnitud desde el año 1900
- Hay al menos 68 españoles sin localizar en Venezuela
- Sigue en directo la última hora de los terremotos en Venezuela
El presidente de la Asamblea de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha informado de que al menos 188 personas han muerto bajo los escombros a causa de los dos terremotos que asolaron Venezuela el miércoles. Además, al menos 1.520 personas han resultado heridas y hay unos 200 desaparecidos. En las últimas horas se han registrado al menos 138 réplicas.
El país registró un "doblete sísmico" hacia las 18:00 horas (00:00 hora peninsular española), es decir, dos seísmos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5. Cientos de edificios han quedado totalmente derruidos, sobre todo en los estados de La Guaira y Caracas, zonas calificadas "de desastre" natural por las autoridades colombianas.
Rodríguez ha informado de que la ayuda internacional ya se encuentra en camino, procedente de Estados Unidos, México, España, Catar y del grupo de expertos en rescate de personas de la ONU.