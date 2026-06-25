Miedo e incertidumbre en una Venezuela que busca contra reloj a las víctimas de los terremotos

Venezuela ha amanecido este jueves con la sensación de haber vivido una pesadilla a la que aún es incapaz de poner cifras. Sobre el terreno, el término "tragedia" se repite entre los ciudadanos que intentan reponerse del susto, en el mejor de los casos, o de las pérdidas personales y materiales de un doblete sísmico sin registros recientes en la historia de la región.

"Yo nunca había vivido una circunstancia como la que viví", asegura desde Caracas el diputado Antonio Ecarri, al que los temblores sorprendieron en la recepción de un hotel junto a otras autoridades y su propio hijo. Cuando la capital venezolana comenzó a temblar, "agarré a mi hijo y nos tumbamos debajo de una mesa porque caían trozos de la pared y del techo", explica en una entrevista telefónica a RTVE Noticias.

Él mismo no ha podido volver a su casa, porque el edificio ha sufrido daños. La puerta del portal, de cristal, ha reventado, y en el interior de su vivienda hay grietas, por lo que se ha "refugiado" en asa de un amigo, consciente de que no puede volver. En su mismo barrio, a un par de manzanas, un edificio se ha venido abajo. "Ayer conteníamos a una madre desconsolada porque su hijo estaba perdido dentro de las ruinas", señala, al hacer balance de esas primeras horas en las que recorrió algunas de las áreas más afectadas.

Él mismo confiesa que tiene a "muchas personas conocidas que ahora están desaparecidas" en el estado de La Guaira, uno de los más afectados y donde las comunicaciones siguen fallando. En estas horas, la incertidumbre sigue imperando, teniendo en cuenta además que las primeras horas tras este tipo de tragedias son claves para recuperar con vida a las persona que hayan quedado sepultadas bajo los escombros.

Un balance preliminar A Rogelio los temblores le sorprendieron en casa. "Nuestro edificio sufrió daños, pero pudimos salir", explica, al hacer repaso de unos pocos instantes en los que ya fue consciente de la magnitud de la tragedia. "Cuando salimos del edificio, vimos que el edificio de enfrente se había caído por completo. Completamente colapsado", explica en declaraciones a RTVE Noticias desde la avenida de los Próceres, en la zona de San Bernardino, donde siguen las labores de búsqueda de víctimas y supervivientes. Efectivos de los Bomberos y de Protección Civil rastrean unos escombros donde aún quedarían "muchas" personas sepultadas, toda vez que los seísmos sorprendieron a Venezuela en un día festivo. En un primer momento, las tareas de búsqueda las asumieron vecinos como Rogelio, que confirma a RTVE el rescate con vida de cinco personas y de un perro y teme que, una vez se completen los trabajos, el balance de daños personales por los terremotos alcance cifras "aterradoras" a nivel nacional. El Gobierno de Venezuela ha confirmado al menos 164 fallecidos y un millar de heridos, pero las proyecciones de expertos pronostican que el balance de muertos puede acabar contándose por miles, teniendo en cuenta la elevada magnitud de los dos terremoto que sacudieron la zona norte de país con menos de un minuto de diferencia. En el estadio de La Guaira, las comunicaciones siguen fallando.