Venezolanos en España buscan con "angustia" a su familia: "Hay mucho miedo. El país no está preparado para afrontarlo"

Son muchos los venezolanos que viven desde España la angustia y el horror por la situación de sus familiares y allegados en su país natal después de que dos fuertes terremotos hayan sacudido el Caribe venezolano y el centro del país con una magnitud de 7,5 provocando al menos 32 muertos y más de 700 heridos.

Alejandro es un ciudadano venezolano que vive en España desde hace 25 años y lleva toda la noche despierto localizando a sus seres queridos. Hasta que ha podido oír la voz de su madre y familiares no ha podido tranquilizarse. Pasados esos primeros nervios "terribles" de saber si su familia estaba o no viva, ahora Alejandro relata el "trauma" y el "miedo" que tienen allí los que han vivido el terremoto.

"La gente está muy temerosa. Tiene miedo de quedarse en casa. Tiene miedo de que haya nuevas réplicas", cuenta a RTVE Noticias, para concluir que lo ocurrido es "devastador".

"Se han caído muchos edificios, incluida la casa de mi madre", lamenta, para añadir que a este "drama natural" hay que añadir el "drama político" en el país: "Venezuela no está preparada para asumir esto. No tiene logística, ni equipos de rescate. El país no está preparado para esta tragedia".

Muy aturdido al teléfono, Alejandro cuenta además la dificultad para localizar a todos sus allegados por la comunicación tan complicada con el país.

"Ver tu casa destruida no tiene nombre" Herminia, una venezolana que reside en Valencia, ha vivido también momentos de terror tratando de localizar a su marido, con el que finalmente ha podido hablar. "Ya he podido contactar con mi marido, está todo el mundo muy nervioso. Es mucha la angustia, el temor y el miedo", ha contado a 'La hora de la 1' en TVE. También ha podido hablar con una amiga, que reside cerca de una de las zonas más afectadas por el terremoto- La Guaira- y cuenta cómo esta le ha relatado la devastación allí: "Acabo de hablar con ella y me dice que La Guaira quedó destruida. Ver tu casa destruida no tiene nombre". Herminia asegura que explicar "lo que uno experimenta emocionalmente con esto es muy difícil" y añade: "Lo material se irá recuperando pero quien pierde a un ser querido. Hay mucho sufrimiento". Telefónica, a través de Movistar y O2, ha habilitado llamadas gratuitas para facilitar que la población de Venezuela pueda mantenerse comunicada con sus familiares y seres queridos, informa Efe. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, ha confirmado el desplome de varias edificaciones en Caracas y el despliegue de seguridad para realizar labores de rescate. Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se ha dirigido a la población mediante una intervención en la televisión estatal, en la que ha confirmado que se han registrado 20 réplicas y ha declarado el estado de emergencia. El impacto del doble terremoto que ha sacudido Venezuela, en imágenes