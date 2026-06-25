Terremoto en Venezuela, última hora en directo hoy: Delcy Rodríguez declara el estado de emergencia

Dos fuertes terremotos han sacudido este miércoles el Caribe venezolano y el centro del país con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal ha sido un sismo de magnitud 7,5, ha actualizado el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, ha confirmado el desplome de varias edificaciones en Caracas y el despliegue de seguridad para realizar labores de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se ha dirigido a la población mediante una intervención en la televisión estatal, en la que ha confirmado que se han registrado 20 réplicas y ha declarado el estado de emergencia.