Terremoto en Venezuela, última hora en directo hoy: Delcy Rodríguez declara el estado de emergencia
- Las autoridades venezolanas piden a la ciudadanía no permanecer dentro de las viviendas y edificios
Dos fuertes terremotos han sacudido este miércoles el Caribe venezolano y el centro del país con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal ha sido un sismo de magnitud 7,5, ha actualizado el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, ha confirmado el desplome de varias edificaciones en Caracas y el despliegue de seguridad para realizar labores de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se ha dirigido a la población mediante una intervención en la televisión estatal, en la que ha confirmado que se han registrado 20 réplicas y ha declarado el estado de emergencia.
Terremoto en Venezuela, última hora en directo
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5:52
Trump da instrucciónes para actuar con rapidez en la ayuda a Venezuela: "¡Estados Unidos está preparado, dispuesto y capacitado!
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado un mensaje en Truth Social en apoyo al "maravilloso pueblo de Venezuela" tras los dos grandes terremotos que acaban de azotar al país, que "son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de víctimas mortales", augura el mandatario.
"¡Estados Unidos está preparado, dispuesto y capacitado para ayudar! He dado instrucciones a todos los organismos de nuestro Gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y maravillosos amigos", ha apuntado Trump.
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5:16
Maduro pide "máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción" tras el terremoto
El exmandatario venezolano, Nicolás Maduro, encarcelado en Estados Unidos, ha mandado un mensaje a través de sus redes sociales ante la situación que vive Venezuela tras los fuertes terremotos.
"Nuestras oraciones por las familias venezolanas afectadas. En esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor. ¡Nuestro corazón con toda Venezuela!", ha señalado, a la vez que ha pedido "máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción"
“Ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, nuestras oraciones por las familias venezolanas afectadas. En esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor. ¡Nuestro corazón con toda Venezuela! pic.twitter.com/oWN8m09HoR“— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 25, 2026
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5:11
EE.UU. expresa su solidaridad con Venezuela tras los terremotos de este miércoles
Miembros del Gobierno de Estados Unidos han expresado su solidaridad con Venezuela tras los fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados en el centro del país que causaron daños materiales aún sin cuantificar y de los que no se ha reportado por ahora una cifra de heridos o fallecidos.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, afirma: "Estados Unidos está con el pueblo venezolano tras las devastadoras secuelas de los terremotos de esta noche. Estamos en contacto con las autoridades y movilizando asistencia", en un mensaje difundido en sus redes sociales.
Por su parte, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló: "Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo de Venezuela afectado por los terremotos de hoy".
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5:04
Miles de personas se refugian en las calles de Caracas
Miles de personas se aglomeran en la noche de este miércoles en las calles de Caracas luego de los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en Venezuela, que han dejado numerosos edificios derrumbados y fachadas con grietas.
Las autoridades aún no han ofrecido un informe de daños o de heridos y fallecidos, aunque el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, confirmó víctimas fatales, sin precisar una cifra.
En el barrio Los Palos Grandes, en el este de la capital venezolana, cientos de personas permanecen alrededor de dos edificios derrumbados. Vecinos, así como funcionarios de Protección Civil y de la policía del municipio de Chacao intentan sacar a posibles sobrevivientes. No hay maquinaria, solo un par de plantas eléctricas para intentar iluminar el lugar del desastre.
"Necesitamos macetas vacías, (botellas de) aguas pequeñas potables para lanzárselas a la gente que está bajo (los escombros)", gritan algunas de las personas que apoyan en las labores de rescate. "Hay gente viva, necesitamos tobos (baldes) para cargar y mover los escombros. Hay gente viva", responden, por su parte, otros lugareños (Efe).
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4:52
Vídeo | Los equipos de rescate buscan víctimas bajo los escombros
La periodista venezolana Carolina Alcalde enseña al Canal 24 horas cómo se están llevando a cabo las labores de rescate en Caracas tras los terremotos de 7,2 y 7,5 que han sacudido el país.
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4:45
EE.UU. proyecta miles de víctimas potenciales tras el terremoto en Venezuela
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estima que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados frente a la costa de Venezuela podría dejar un saldo potencial de entre 10.000 y 100.000 fallecidos, según la evaluación preliminar de su sistema PAGER, que también anticipa importantes pérdidas económicas.
El organismo estadounidense activó una alerta naranja por el impacto humano y económico del sismo, una categoría que refleja un riesgo significativo de víctimas y daños materiales, aunque se trata de una estimación basada en modelos automáticos y no de un balance oficial.
De acuerdo con el USGS, la proyección se construye a partir de la intensidad del movimiento del suelo, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada. El sistema asigna probabilidades a distintos rangos de víctimas, siendo el de 10.000 a 100.000 fallecidos el escenario con mayor probabilidad dentro del modelo.
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4:41
Delcy Rodríguez agradece a Estados Unidos y otros países por ofrecer apoyo tras terremotos
En su comparecencia, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha agradecido a Estados Unidos y otros países por ofrecer su apoyo luego de los dos terremotos.
La mandataria expresó su agradecimiento a EE.UU., Panamá, Catar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil y México, que "se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo".
La líder chavista, junto a su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, también agradeció a la ONU y a organismos multilaterales financieros, sin precisar cuáles, que "ya se comunicaron por distintas vías con el Gobierno venezolano para expresar su solidaridad con el pueblo" de su país.
La Embajada estadounidense en Caracas dijo en redes sociales que sigue "de cerca las consecuencias" y recomendó evitar las zonas afectadas, no entrar en edificios dañados, mantenerse informado a través de los medios locales y buscar un refugio seguro (Efe).
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4:37
Edmundo González afirma que Venezuela no tiene la capacidad de respuesta que "merece"
El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia afirma que Venezuela necesitará apoyo internacional para afrontar las consecuencias de los dos terremotos que sacudieron al país y asegura que el Estado carece de capacidad de respuesta ante la emergencia.
En un mensaje publicado en la red social X, González Urrutia señala que, tras horas después de los sismos, aún hay "poca información" sobre sus consecuencias y sostuvo que el país no cuenta con la capacidad de respuesta que "Venezuela merece".
El opositor asegura que "los equipos de rescate, el sistema de salud y la infraestructura de comunicaciones" llegan a esta tragedia "destruidos" y afirma que esta situación evidencia el deterioro de los servicios públicos. "Venezuela va a necesitar apoyo internacional. Y lo va a necesitar porque su propio Estado la ha abandonado", ha escrito González Urrutia en la red social.
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4:29
México se solidariza con Venezuela y avisa que no hay reporte de connacionales afectados
El Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería), ha manifestado su solidaridad este miércoles con el pueblo de Venezuela. "Ante el sismo registrado hoy en Venezuela, la SRE expresa toda su solidaridad con el pueblo venezolano y lamenta profundamente los daños y afectaciones ocasionados", apuntó la Cancillería mexicana.
Y avisó que "hasta el momento, no se tiene reporte de connacionales que hayan resultado afectados" al tiempo que dijo que la embajada de México en aquel país permanece atenta al desarrollo de la situación. Además, dijo que en caso de requerir asistencia o protección consular en Venezuela se tienen que poner en contacto con la representación diplomática
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4:21
Chile se ofrece a prestar ayuda humanitaria y de rescate tras terremotos en Venezuela
Chile, uno de los países más sísmicos del mundo, se ha ofrecido a prestar ayuda humanitaria y de rescate al Gobierno de Venezuela después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos este miércoles en la zona central del país.
"El Gobierno de Chile expresa su solidaridad al Gobierno y al pueblo de Venezuela por el terremoto ocurrido esta tarde que afectó a una extensa zona de ese país, con cuantiosas pérdidas materiales y eventuales víctimas", indica la Cancillería chilena en un comunicado.
El país suramericano, agrega el texto, "manifiesta la disposición de prestar ayuda humanitaria y de rescate en caso de ser requerida" (Efe).
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4:16
Bukele ofrece ayuda a Venezuela y dice que rescatistas están listos para viajar a Caracas
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dicho este miércoles que su Gobierno ha ofrecido ayuda a Venezuela, azotada por dos fuertes terremotos, y asegura que rescatistas y paramédicos "están listos" para partir hacia Caracas.
"En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería", publicó Bukele en X, misma red social en la que hace un poco más de una hora se solidarizó con el país sudamericano. El mandatario aseguró que "300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas" (Efe).
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4:07
El alcalde de municipio caraqueño admite fallecidos tras terremotos, sin precisar cifra
El alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, informó sobre posible fallecidos en su jurisdicción después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron una zona en el centro de Venezuela, que se sintieron en distintas regiones del país y dejaron daños material aún no cuantificados.
"Lamentablemente, hasta ahora sí, pero estamos enfocados en tratar de rescatar a la mayor cantidad de vecinos con vida", respondió el funcionario a periodistas en medio de las tareas de rescate de residentes de dos edificios colapsados frente a la plaza Altamira, en el este capitalino (EFE).
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4:04
Delcy Rodríguez da balance tras potentes terromotos de 7,2 y 7,5 de magnitud: "Se han registrado 20 réplicas"
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se ha dirigido a la población mediante una intervención en la televisión estatal, en la que ha confirmado que se han registrado 20 réplicas y ha declarado el estado de emergencia.
"Hay estados particularmente afectados. En Caracas, hubo derrumbes de edificios, La Guaira ha sido duramente afectado", ha destacado.
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4:02
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, ha confirmado el desplome de varias edificaciones en Caracas y el despliegue de seguridad para realizar labores de rescate, con varios heridos sacados de los escombros
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4:01
Las autoridades han precisado que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos. Este "doblete sísmico" es un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.
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4:00
Buenas noches, abrimos narración minuto a minuto con la última hora de los dos terremotos que han sacudido Venezuela este miércoles, con decenas de edificaciones derruidas