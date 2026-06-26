Terremoto en Venezuela, última hora de los rescates en directo hoy: Exteriores confirma dos españoles muertos y 80 sin localizar

Un "doblete sísmico" que asoló el caribe y el centro de Venezuela el miércoles ha dejado al menos 188 fallecidos y 1520 heridos. Además, las autoridades venezolanas aseguran que los seísmos han afectado a cerca de 3.000 familias y que hay 200 personas atrapadas entre los escombros. Las zonas más afectadas han sido los estados de La Guaira y Caracas.

Venezuela registró dos terremotos en el norte del país (de magnitud 7,3 y 7,5), que tuvieron lugar con apenas 39 segundos de diferencia, un fenómeno muy poco común que ha agravado las consecuencias del seísmo. Las tareas de rescate continúan este viernes en los más de 250 edificios que han quedado parcial o totalmente derruidos.

El Ministerio de Exteriores español ha informado de que hay al menos 68 españoles que no han sido todavía localizados, aunque previamente ha indicado que, por el momento, no se había reportado ningún fallecido de origen español. El seísmo ha provocado "daños de cierta envergadura" en el consulado español en Caracas.