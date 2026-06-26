Terremoto en Venezuela, última hora de los rescates en directo hoy: Exteriores confirma dos españoles muertos y 80 sin localizar
- Al menos 188 muertos y un millar de heridos a causa del "doblete sísmico" en Venezuela
Un "doblete sísmico" que asoló el caribe y el centro de Venezuela el miércoles ha dejado al menos 188 fallecidos y 1520 heridos. Además, las autoridades venezolanas aseguran que los seísmos han afectado a cerca de 3.000 familias y que hay 200 personas atrapadas entre los escombros. Las zonas más afectadas han sido los estados de La Guaira y Caracas.
Venezuela registró dos terremotos en el norte del país (de magnitud 7,3 y 7,5), que tuvieron lugar con apenas 39 segundos de diferencia, un fenómeno muy poco común que ha agravado las consecuencias del seísmo. Las tareas de rescate continúan este viernes en los más de 250 edificios que han quedado parcial o totalmente derruidos.
El Ministerio de Exteriores español ha informado de que hay al menos 68 españoles que no han sido todavía localizados, aunque previamente ha indicado que, por el momento, no se había reportado ningún fallecido de origen español. El seísmo ha provocado "daños de cierta envergadura" en el consulado español en Caracas.
Terremoto en Venezuela, última hora en directo:
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Más de 100 edificios colapsados en La Guaira, estado con mayor afectación por terremotos.La Guaira, Venezuela: Un edificio en ruinas tras el terremoto. Foto de Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press
Más de 100 edificios han colapsado en el estado costero La Guaira (norte, cercano a Caracas) debido a los terremotos de este miércoles de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, respectivamente, informó el ministro de Interior, Diosdado Cabello. "Se estiman que son más de 70.000 familias, háganse una idea los compañeros que viven en otros lugares las dimensiones del impacto de estos sismos aquí en La Guaira", dijo el ministro de Interior sin completar la idea, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.
Los sectores más afectados de este estado son Caraballeda y Catia La Mar, indicó Cabello. En La Guaira está el Aeropuerto de Maiquetía, el principal del país que sirve a Caracas, que permanece temporalmente inoperativo debido a daños derivados de los terremotos.
El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales resultaron afectados, de acuerdo con la información oficial.
Hay al menos 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno. Varios países han anunciado el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos EE.UU., donde el Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el aeropuerto de Maiquetía fue clausurado debido a los daños.
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Chile envía primer grupo de rescatistas a Venezuela y anuncia más ayuda en próximos días.
hile, uno de los países más sísmicos del mundo, envió este jueves un primer grupo de rescatistas a Venezuela para ayudar en las labores de búsqueda de los miles de desaparecidos que han dejado los dos devastadores terremotos que sacudieron el miércoles el país caribeño.
Un total de 37 especialistas con experiencia en labores de rescate tras sismos ocurridos en Haití, Ecuador y Chile partieron rumbo a Caracas en un avión de la Fuerza Área de Chile (FACh), a los que se sumarán otros 10 más en los próximos días. "Chile tiene mucha experiencia en este tipo de misión y eso es lo que queremos poner a disposición de venezuela", aseguró en una rueda de prensa el canciller, Francisco Pérez Mackenna. "Nosotros somos un país sísmico, hemos tenido muchas emergencias y hemos recibido en múltiples ocasiones ayuda solidaria desde el extranjero. Hoy día, es el momento de retribuir esa ayuda", agregó por su parte el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Los
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Starlink ofrecerá acceso gratuito a internet a usuarios de Venezuela tras los terremotos 25 de junio
Starlink, la unidad de internet satelital de SpaceX, propiedad de Elon Musk, dijo el jueves que proporcionará servicios gratuitos a sus usuarios en Venezuela durante un mes, después de que dos terremotos golpearan a la nación sudamericana. La compañía también está trabajando para “desplegar rápidamente terminales Starlink y restaurar la conectividad en las zonas más afectadas”, dijo Starlink en X.
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Buenas noches, hoy jueves 26 de junio continuamos la narración minuto a minuto con la última hora de los dos terremotos que han sacudido Venezuela el 25 de junio, con decenas de edificaciones derruidas. En este enlace pueden acceder a todo lo ocurrido ayer, 25 de junio.