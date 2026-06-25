Locales cerrados, facilidades a clientes y recuentos de daños: las empresas españolas ante el terremoto en Venezuela

Los dos fuertes terremotos que han sacudido Venezuela este miércoles, con al menos 164 muertos y 700 heridos, han causado también numerosos daños en infraestructuras, que de momento no han afectado a las compañías españolas en el país.

Entre ellas, la petroquímica Repsol ha concluido que no se reportan daños entre su personal y sus operaciones, igual que Mapfre. Desde la aseguradora han indicado a RTVE Noticias que su edificio principal en Caracas no muestra fallos estructurales y que se han adoptado las medidas necesarias para reducir el riesgo, a la espera de información más precisa.

Sí se ha reportado el cierre temporal de algunos establecimientos de Inditex y el sector bancario, así como cancelaciones de vuelos. Mientras tanto, las compañías telefónicas ofrecen llamadas gratuitas, y otros negocios, como los hoteles, revisan sus instalaciones.

Ambos terremotos han tenido su epicentro al sureste de la ciudad de Yumare, en el estado de Yaracuy. El costero La Guaria es el más afectado, pero en La Gran Caracas, que abarca la capital venezolana y otras ciudades, se han derrumbado también varios edificios.

Llamadas gratis de Telefónica y MásOrange Las compañías Telefónica y MasOrange han habilitado llamadas internacionales gratis entre España y Venezuela para facilitar la comunicación de la comunidad venezolana durante la emergencia. La primera, con sus marcas Movistar y O2, ofrece estos servicios gratis también para la tarjeta SIM virtual de prepago, para "aquellas personas que deban desplazarse a Venezuela por motivos profesionales, humanitarios o de emergencia", según ha informado la multinacional. Por su parte, MasOrange ha anunciado también la gratuidad de SMS y roaming (conectividad global) para los clientes de contrato de todas sus marcas.

Vuelos cancelados Las aerolíneas han tenido que cancelar sus vuelos por el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar. Iberia, que opera cuatro idas y vueltas diarias a la semana entre Madrid y Caracas, ha suspendido la conexión de este jueves con salida a las 13:40 horas desde Barajas, así como la del viernes a la misma hora. Por lo tanto, tampoco saldrán las vueltas desde Caracas hacia Madrid a las 19:00, hora venezolana. Igualmente, Air Europa, con cinco frecuencias semanales, ha cancelado de momento sus vuelos Madrid-Caracas a las 16:20 horas y Caracas-Madrid a las 21:40 horas de este jueves. A la espera de saber si es necesario extender la pausa, ha anunciado una flexibilización de sus condiciones para los clientes que tengan billetes hasta el 28 de junio. Con el cierre del aeropuerto, tampoco Plus Ultra operará sus vuelos, según informa Efe.

Tiendas y oficinas bancarias cerradas Los equipos venezolanos de Inditex también se encuentran bien, sin daños personales, según ha informado el grupo a RTVE Noticias, y ha aclarado que de momento permanecen cerradas sus cuatro tiendas (Zara, Pull&Bear, Bershka y Stradivarius), que operan en régimen de franquicia en el centro comercial Sambil Chacao. En paralelo, desde la Asociación Bancaria de Venezuela, a la que pertenece el BBVA Provincial, han asegurado que sus servicios siguen funcionando con regularidad a través de los canales digitales, si bien han tenido que limitar la atención presencial para prevenir daños y garantizar la seguridad del personal de oficina y sus clientes. La filial del BBVA en el país tiene una red de 160 oficinas, una veintena en Caracas, con unos 2.000 empleados en total.