Felipe VI traslada todo su "cariño" y "abrazo a nuestros hermanos de Venezuela" tras el terremoto

El rey Felipe VI ha lanzado un mensaje de apoyo a Venezuela tras el terremoto que ha dejado al menos 920 muertos y 3.300 heridos. "Quiero tener una mención especial hacia un país muy querido, Venezuela, que ha sufrido dos terremotos muy terribles", ha señalado en un acto en México previo al partido de España del Mundial al que va a acudir.

Felipe VI también se ha referido a "las consecuencias que, lamentablemente, a medida que conocemos datos y noticias van siendo más graves en cuanto a víctimas y desaparecidos". "Entre ellos hay unos cuantos españoles y no conocemos las cifras, hay algunos fallecidos, desaparecidos y pendientes de rescatar. Quiero tener para ellos un recuerdo de cariño, solidaridad y apoyo", ha expresado. Justo este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que hay cinco españoles muertos y 119 "desaparecidos" tras los terremotos. Además, hay 14 más atrapados bajo los escombros, que constituyen la "prioridad absoluta" de los equipos de rescate desplazados al país caribeño en un avión del ejército, según fuentes de la cartera.

"Hemos mandado desde España equipos de la UME y otras contribuciones llegarán en las próximas horas. Todos los países que pueden están tratando de apoyar en lo posible. Un cariño y un gran abrazo a nuestros hermanos de Venezuela", ha insistido el monarca.

El Gobierno de Canarias ha confirmado que uno de los españoles fallecidos en el terremoto es la delegada del ejecutivo autonómico en Venezuela, Chabela Jara. "Hoy me cuesta encontrar las palabras", ha escrito el presidente Fernando Clavijo en su cuenta de X, que horas antes había adelantado en RNE que las noticias que llegaban no eran positivas. "Fue una compañera leal, una mujer generosa y una canaria imprescindible al otro lado del Atlántico", ha expresado Clavijo.

Jara fue presidenta del Consejo de Residentes españoles adscrito al consulado general, y tenía su residencia en el edificio Costa Brava de La Guaira, ahora derrumbado. El Gobierno de las islas también ha mostrado su preocupación por el paradero de otro de los trabajadores de la delegación autonómica.

Desde el ministerio de Albares recuerdan que las líneas de emergencia consular están abiertas y operativas y que sus números se pueden consultar en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Venezuela.

El departamento de Albares está elaborando un censo de la situación en la que se encuentra la colonia española en Venezuela, de unas 150.000 personas. Además, desde el Ministerio lamentan el fallecimiento de un conductor de la Embajada de España en Caracas, de nacionalidad venezolana, junto a su mujer y sus dos hijas. Los edificios del consulado y la embajada han sufrido daños a causa del seísmo.