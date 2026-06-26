Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en México para poner fin a la tensión diplomática y normalizar la relación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha recibido este jueves al rey Felipe VI en el Palacio Nacional en Ciudad de México, una cita que supone un paso firme en la normalización de las relaciones entre ambos países y abre la puerta a una nueva etapa de cooperación que ponga fin a la tensión diplomática de los últimos ocho años.

El encuentro refleja el reciente acercamiento entre ambos países tras las polémicas surgidas a raíz de la solicitud del Gobierno mexicano de que la Corona española ofreciera una disculpa por la conquista de América.

En un mensaje en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México ha informado que el canciller, Roberto Velasco, ha sido el encargado de dar "la bienvenida al país al jefe de Estado español, el rey Felipe VI, en el marco de su visita oficial a México".

"México y España continúan fortaleciendo sus lazos diplomáticos en beneficio de la relación y del bienestar de sus pueblos", ha añadido la Cancillería mexicana.

Aunque el monarca viaja al país norteamericano para asistir al partido del Mundial que enfrentará a las selecciones de España y Uruguay este viernes en la ciudad de Guadalajara, ha hecho una breve parada en Ciudad de México para citarse con la mandataria.

Felipe VI está acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. Y aunque no se saben los temas que están tratando, Sheinbaum adelantó que aprovecharía la visita para abordar la importancia de los pueblos originarios y la necesidad de reconocer la grandeza cultural mexicana anterior a la colonización.