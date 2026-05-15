El Gobierno censura que Ayuso intente romper las relaciones diplomáticas entre España y México

Para el Gobierno, el viaje de Isabel Díaz Ayuso por México tenía por objeto "intentar romper las relaciones diplomáticas con España". Así lo ha asegurado la ministra de Sanidad, Mónica García, en una entrevista en La Hora de la 1, en la que ha censurado el proceder de la presidenta madrileña: "Se fue a sembrar la polémica y ha venido a sembrar polémica".

García, preguntada por las declaraciones de Ayuso en las que aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez no le había prestado las medidas de seguridad pertinentes para poder moverse por el país norteamericano, ha señalado que en ningún momento compartió su agenda con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

“Ella ha intentado, no sé con qué interés, polemizar con el Gobierno y con los mexicanos. Ahora, en el resto del mundo ya saben quién es Ayuso, se fue a provocar e insultar y ha venido provocando e insultando, nada nuevo bajo el sol", ha zanjado la ministra de Sanidad.

También Más Madrid y el PSOE han vuelto a cargar contra la presidenta de Madrid por su polémico viaje a México y las declaraciones posteriores de la dirigente del PP en las que acusó directamente a Pedro Sánchez de "reventar" la visita en connivencia con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Que se calle de tanta mentira porque la única que se está quedando en ridículo es ella", ha señalado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot. En la formación insisten en que la sucesión de declaraciones de Ayuso tras su viaje por México no es más que un intento para "no dar explicaciones de por qué se ha pasado cuatro días en la playa sin agenda a costa del dinero público".

Bergerot, que ha apuntado que envió una carta al Gobierno mexicano ante el viaje de Díaz Ayuso, gesto que ha enmarcado en las "relaciones de fraternidad" que Más Madrid mantiene con el Ejecutivo de Sheinbaum, ha añadido que "Ayuso tanto en México como en España lo que hace en la política es insultar, mentir y embarrar el debate público".

En una línea similar, el ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha censurado "el circo de Sol" que a su juicio ha desplegado Ayuso. No se cansa de hacer el ridículo", ha defendido para asegurar que, si este mes de mayo ha sido el del "ridículo de la señora Ayuso, el de 2027 será el del cambio en Madrid", en referencia a la celebración la próxima primavera de las elecciones municipales y autonómicas.