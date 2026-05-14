Ayuso acusa a Sánchez de ordenar "reventar" su viaje y afirma que "México no existió hasta que llegaron los españoles"

El viaje a México de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sigue en el centro de la polémica cuatro días después de su regreso. Ayuso, que este martes culpaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, de "ponerla en peligro" insiste y va más allá al asegurar que había una orden del Ejecutivo a Sheinbaum para "reventar" su viaje. Además, en su intervención en la Asamblea ha vuelto a reivindicar el papel de la conquista al asegurar que México "no existió" hasta que llegaron los españoles.

"En el guateque de Barcelona, Sheinbaum imagino que se derretiría con nuestro presidente", ha asegurado Ayuso en esRadio en su segunda entrevista en medios tras su regreso sobre el viaje que la mandataria mexicana hizo a Barcelona hace un mes. La presidenta mexicana, según Ayuso "de vuelta" le hizo el mismo favor y "tanto es así que usaron a Cortés", ha dicho recordando su participación en el homenaje a Hernán Cortés que no pudo celebrarse en la Catedral de Ciudad de México y que finalmente acogió el Frontón de México, la sede de la producción Malinche.

Se quedó "corta" hablando de Cortés, ha dicho, porque Sheinbaum no ha parado de "cargar" contra en las semanas previas y ha asegurado que la presidenta de México llegó a reunirse con los organizadores de los premios Platino y obligaron al complejo a decir que o le "prohibían la entrada o no se celebraban los premios".

Ante las acusaciones de los grupos de la oposición en la Asamblea sobre los cuatro días que estuvo en México sin que se hiciera pública su agenda ha asegurado que no ha dejado de trabajar. "No he dejado de trabajar", ha afirmado Ayuso, que ha denunciado que han "mentido" sobre ella, y entre sus actividades en esos cuatro días en los que no se ha hecho pública su agenda ha señalado una con la alcaldesa de Cuauhtémoc, a quien, según la presidenta madrileña, un sicario intentó matar por 3.000 euros.

"Ahí es cuando ya Sheinbaum dijo esto no puede ser, que esta señora encima ahora vaya los premios platino a Xcaret y se luzca allí, porque a mí me han dado una orden desde España, y es reviéntale el viaje", ha afirmado Ayuso.