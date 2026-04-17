La visita de Sheinbaum a Barcelona, donde se reunirá con Sánchez, un paso más en el 'deshielo' entre México y España

"Les voy a dar una nota. Voy a ir a Barcelona". Con esta frase, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló a los periodistas hace justo una semana que había sido invitada a asistir a una reunión de gobiernos progresistas en España y que había tomado la "decisión" de asistir. Y no es cualquier viaje. Será el primero que hace a este país desde que asumió el cargo en 2024 y en medio del deshielo de las tensiones iniciadas en 2019, cuando el anterior mandatario mexicano pidió que Felipe VI se disculpara por los "crímenes" de la conquista en el siglo XVI.

La VI Reunión en Defensa de la Democracia, que se celebra de forma paralela a la cumbre 'Movilización Global Progresista', será este sábado y estará liderada por Pedro Sánchez. Y además de Sheinbaum, participarán los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro; Brasil; Luiz Inácio Lula da Silva, y Uruguay, Yamandú Orsi. No es una visita de Estado, pero se prevé que la líder mexicana tenga un breve encuentro bilateral con el presidente del Gobierno español. El primero con él desde que es jefa de Estado. Ya se vieron en otra ocasión en 2019 en Ciudad de México, cuando ella era alcaldesa y Sánchez hizo una visita oficial en la que fue incluso nombrado Huésped Distinguido de la capital.

Semanas después, se iniciaron los roces diplomáticos.

Salvador Martí i Puig, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Girona e investigador del CIDOB, cree que el viaje de Sheinbaum a Barcelona responde, por un lado, a la "voluntad de escenificar" un encuentro de políticas progresistas que sirva de contrapeso a alianzas conservadoras y liberales como la que en marzo pasado reunió en el club de Golf de Donald Trump a los líderes de la derecha latinoamericana.

"Sheinbaum ha ido porque quería la foto y, para poderla hacer factible, antes han tenido que desactivar algunos escollos que había en las relaciones entre España y México. (...) Que venía desde López Obrador con las cuestiones de que el Reino de España asumiera una parte de, no sé si la palabra es "culpa", una parte de memoria, de pedir perdón sobre los hechos y sobre todo, la violencia desatada por el Reino de España en lo que fueron los pueblos originarios mexicanos", opina el experto en declaraciones a RTVE Noticias.

"Era una cosa que quedaba ahí, un pequeño escollo, porque en el resto de relaciones, ya no simbólicas, sino sustantivas entre México y España, hay muchos intereses, empezando por las grandes empresas del Ibex y muchas redes de negocio que vinculan México en España", agrega. Una tercera razón de la visita es, a su juicio, la relación que trabó la mexicana con la ciudad catalana cuando la visitó en su época de alcaldesa, con Ada Colau como homóloga. "Tuvo una relación muy cálida con los que entonces están en la Alcaldía y tiene vínculos personales con Barcelona".

México es el primer destino de exportaciones españolas en Latinoamérica, según datos del ICEX España Exportación e Inversiones. Y si bien en 2023 y 2024 aumentaron un 8,3 % y un 7,8 %, respectivamente, el año pasado cayeron un 7,4 % -y un 13,4 % las importaciones- , con un saldo comercial de 265,8 millones de euros a favor de España. El mismo organismo revela que, según el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el stock de inversión española en México ha crecido a un ritmo del 7,5 % anual desde 2007 y, desde 2018, ese país es el tercer destino de la inversión española en el exterior, con un 10,3% del total, solo detrás de EE. UU. y Reino Unido.

Por su parte, la inversión mexicana en España representa más del 50% de la proveniente de América Latina y es el tercer país fuera de la Unión Europea con mayor inversión productiva, tras EE. UU. y Reino Unido.