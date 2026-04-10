Sheinbaum viajará a España el 18 de abril para asistir a una cumbre de gobiernos progresistas en Barcelona

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado este viernes en su conferencia de prensa matutina que el próximo 18 de abril viajará a nuestro país para asistir a una reunión de gobiernos progresistas en la ciudad de Barcelona.

Estará liderada por el jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez y también acudirán los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Brasil; Luiz Inácio Lula da Silva, y el de Uruguay, Yamandú Orsi.

“Voy a ir a Barcelona el 18 de abril”, ha dicho la presidenta mexicana, y ha argumentado que este encuentro de gobiernos progresistas "fue una idea original del expresidente de Chile, Gabriel Borich".

La visita llega después de que España y México hayan dado señales de distensión en sus relaciones bilaterales, tras la solicitud del Gobierno mexicano de que el Estado ofrezca una disculpa por los agravios de la conquista, con llamamientos a profundizar el diálogo histórico y político entre ambas naciones.

(NOTICIA EN ELABORACIÓN)