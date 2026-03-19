Sheinbaum confirma que ha invitado a Felipe VI al Mundial, como a "todos los países" que tienen relaciones con México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado este jueves que ha invitado al rey de España, Felipe VI, a asistir al Mundial de fútbol de 2026, aunque ha aclarado que también lo ha hecho a todos los países con los que México mantiene relaciones. Una invitación que se produce en medio del proceso de normalización diplomática después de que el monarca reconociera a principios de esta semana que en la conquista de América "hubo mucho abuso".

“Gabriela Cuevas (representante de México para el Mundial) envió a todos los países del mundo, a todos, todos, invitación para que vinieran al Mundial. Y de ahí pues estaba el rey de España. Pero son todos los países con los que tiene México relación”, ha dicho la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Ya este miércoles, Zarzuela había informado de que la presidenta mexicana había enviado una carta al monarca, fechada el 3 de febrero, para invitarle a asistir al mundial de fútbol que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio conjuntamente entre México, Estados Unidos y Canadá.

En esa misiva, Sheinbaum expresaba que este evento deportivo "constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España", unos vínculos "forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos". La carta fue recibida el 24 de febrero en el Palacio de la Zarzuela, que acogió “con agrado” la invitación en el marco de la relación “fraternal” entre ambos países.

Este jueves, Sheinbaum se ha referido a las versiones que circularon sobre si se trataba de una invitación particular al monarca español, tras lo que ha especificado que se trató de una convocatoria general en el marco de la organización del Mundial.

00.25 min Transcripción completa Jaén la presidenta de México claudia sheinbaum valora el gesto del rey al admitir abusos en la conquista de América y dice que ambos países deben seguir trabajando para mejorar sus relaciones. Es un acercamiento del rey que reconocemos. Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento La presidenta de México valora el "acercamiento" de Felipe VI y aboga por seguir "avanzando en el diálogo"