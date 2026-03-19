Sheinbaum confirma que ha invitado a Felipe VI al Mundial, como a "todos los países" que tienen relaciones con México
- Este gesto se produce después de que el rey reconociera que en la conquista de América "hubo mucho abuso"
- La Casa Real acogió "con agrado" la invitación, recibida por carta a finales de febrero
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado este jueves que ha invitado al rey de España, Felipe VI, a asistir al Mundial de fútbol de 2026, aunque ha aclarado que también lo ha hecho a todos los países con los que México mantiene relaciones. Una invitación que se produce en medio del proceso de normalización diplomática después de que el monarca reconociera a principios de esta semana que en la conquista de América "hubo mucho abuso".
“Gabriela Cuevas (representante de México para el Mundial) envió a todos los países del mundo, a todos, todos, invitación para que vinieran al Mundial. Y de ahí pues estaba el rey de España. Pero son todos los países con los que tiene México relación”, ha dicho la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
Ya este miércoles, Zarzuela había informado de que la presidenta mexicana había enviado una carta al monarca, fechada el 3 de febrero, para invitarle a asistir al mundial de fútbol que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio conjuntamente entre México, Estados Unidos y Canadá.
En esa misiva, Sheinbaum expresaba que este evento deportivo "constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España", unos vínculos "forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos". La carta fue recibida el 24 de febrero en el Palacio de la Zarzuela, que acogió “con agrado” la invitación en el marco de la relación “fraternal” entre ambos países.
Este jueves, Sheinbaum se ha referido a las versiones que circularon sobre si se trataba de una invitación particular al monarca español, tras lo que ha especificado que se trató de una convocatoria general en el marco de la organización del Mundial.
Jaén la presidenta de México claudia sheinbaum valora el gesto del rey al
admitir abusos en la conquista de América y dice que ambos
países deben seguir trabajando para mejorar sus relaciones.
Es un acercamiento
del rey que reconocemos.
Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad
es que sí es un gesto de acercamiento
El "acercamiento del rey"
El origen de la distensión bilateral se remonta al lunes pasado, cuando Felipe VI se refirió a los "abusos y controversias éticas" durante la colonización española de América al visitar en Madrid la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, organizada conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano. "Hay cosas que, cuando los estudiamos, en nuestro criterio, con nuestros valores de hoy en día, obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos. Pero hay que conocerlos, en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso", dijo el jefe de Estado.
Al día siguiente, también en su habitual rueda de prensa, Sheinbaum agradeció el "acercamiento del rey" y afirmó que, tras el "enfriamiento de las relaciones" con España de los últimos años, había "que reconocer" ese gesto "y seguir avanzando en el dialogo".
"Es un acercamiento del rey que reconocemos, a diferencia de hace varios años, donde ni siquiera se reconoció la carta que envió el presidente (Andrés) López Obrador y hubo, realmente, un enfriamiento de las relaciones", ha expresado la mandataria en su habitual rueda de prensa diaria, en la que ha hecho referencia a la misiva, enviada en 2019, en la que su antecesor en la Presidencia pedía que el monarca se disculpara por los "atropellos" de la conquista, algo que no sucedió y deterioró las relaciones bilaterales hasta el punto de que Sheinbaum declinó invitar al rey a su investidura, en 2024.
Un año después de ese desencuentro, en octubre pasado, unas palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ayudaron a destensar la tensión bilateral: "Como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla", expresó el ministro.
Unas afirmaciones que fueron aplaudidas por la presidenta mexicana. "Es la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar la injusticia, es importante, desde mi punto de vista, un primer paso. Habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho, el perdón engrandece a los Gobiernos y los pueblos, no es humillante, al contrario", valoró entonces la mandataria.