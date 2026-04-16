Sánchez busca un frente progresista internacional con tres cumbres en Barcelona que hagan de contrapeso a Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha marcado el objetivo de afianzar un nuevo frente progresista con otros líderes internacionales durante la cumbre que tendrá lugar en Fira de Barcelona los días 17 y 18 de abril bajo el título de Movilización Global Progresista. Para Sánchez, es importante hacer frente a lo que él ha denominado "creciente ola de la ultraderecha", apuntando principalmente a las políticas del presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

Desde el PSOE consideran que esta cita, que contará con líderes de más de 15 países, debe verse como "una movilización histórica para un momento histórico", así como una manera de reforzar "el multilateralismo" que quiere "liderar España".

En este espacio, según los socialistas, se va a defender "la democracia y los derechos fundamentales". La Movilización Global Progresista está promovida por las plataformas políticas de la Internacional Socialista (IS), el Partido de los Socialistas Europeos (PSE) y la Alianza Progresista (AP).

Según los organizadores de este evento, en Barcelona se sentarán las bases "de una alternativa necesaria a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha". "Esta plataforma tiene como objetivo hacer que las soluciones progresistas sean visibles y creíbles, demostrando que son la clave para la prosperidad de la humanidad", añaden en su página web.

Entre los asistentes a este evento destacan el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el jefe del Consejo Europeo, António Costa. Fuentes de la organización explican que también se prevé la participación a distancia del alcalde de Nueva York, Zohan Mamdani, a través de videoconferencia o con un mensaje grabado.

En el caso de Gustavo Petro, además, será entrevistado en el nuevo formato de 'Los Desayunos' de RTVE y EFE este viernes desde el recinto de Fira Gran Via de la capital catalana.

Los periodistas Pepa Bueno (TVE), Juan Tato (RNE) y Emilia Pérez (Agencia EFE), serán los encargados de entrevistar al presidente colombiano. El programa abordará la actualidad política, económica y social de Colombia y de América Latina, así como el momento geopolítico global.

IV Reunión en Defensa de la Democracia En paralelo, y al mismo tiempo, Barcelona albergará la VI Reunión en Defensa de la Democracia con líderes latinoamericanos. En este espacio también estarán Lula da Silva y Petro, además de confirmar su participación la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el de Uruguay, Yamandú Orsi. En el caso de Sheinbaum es importante su visita a nuestro país, lo que se puede leer como una mejora de las relaciones diplomáticas entre España y México. Sheinbaum viajará a España el 18 de abril para asistir a una cumbre de gobiernos progresistas en Barcelona Àlex Cabrera El deshielo en las relaciones diplomáticas cuenta con un capítulo reciente, cuando el rey Felipe VI reconoció en el mes de marzo pasado "mucho abuso" en la conquista de América. Lo dijo tras visitar una exposición en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) y centrada en el conocimiento del México indígena a través de la figura de la mujer.