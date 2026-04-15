El presidente de Colombia, Gustavo Petro, invitado de 'Los Desayunos' de RTVE y EFE este viernes
- Pepa Bueno (TVE), Juan Tato (RNE) y Emilia Pérez (EFE) entrevistarán al presidente de Colombia
- El acto se celebrará el 17 de abril a las 11:00 horas en la Fira de Barcelona
- En directo en el Canal 24 horas, Radio 5 y RTVE Play
RTVE y la Agencia EFE ofrecerán el próximo viernes 17 de abril la segunda entrega de ‘Los Desayunos’, con una entrevista al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Barcelona.
Los periodistas Pepa Bueno (TVE), Juan Tato (RNE) y Emilia Pérez (Agencia EFE), serán los encargados de entrevistar al presidente colombiano.
El programa abordará la actualidad política, económica y social de Colombia y de América Latina, así como el momento geopolítico global, en un formato de conversación y análisis a partir de las preguntas de los periodistas.
El espacio sale de nuevo de los estudios de RTVE para convertirse en un evento público y televisado en directo, con una segunda entrega que tendrá lugar este viernes a las 11:00 horas en la Fira de Barcelona. Seretransmitirá en directo a través del Canal 24 horas, RTVE Play y Radio 5; así como por el canal de YouTube de la Agencia EFE y sus redes sociales.
Alianza RTVE-EFE
El pasado jueves 19 de marzo RTVE y EFE estrenaron una nueva etapa del programa ‘Los Desayunos’, una apuesta informativa conjunta que refuerza la colaboración entre ambos medios públicos y que contó, en su primera edición, con la participación de la ahora exvicepresidenta primera del Gobierno y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.
Esta nueva etapa de ‘Los Desayunos’ nace como una iniciativa conjunta de RTVE y EFE para reforzar la conversación pública sobre los grandes temas de actualidad, reuniendo en un mismo espacio a responsables políticos, periodistas y representantes de distintos ámbitos de la sociedad.
Con esta iniciativa, RTVE y EFE visibilizan su alianza estratégica, refuerzan su colaboración como medios públicos de referencia y apuestan por un formato informativo que combina el rigor, el debate público y la cercanía con la audiencia.
El pasado 2 de diciembre, ambas empresas de comunicación firmaron un acuerdo marco de colaboración para desarrollar de forma conjunta nuevos contenidos informativos, formatos audiovisuales y proyectos de verificación, con el propósito de reforzar sus marcas y aprovechar mejor sus recursos, especialmente en el ámbito internacional.
El compromiso incluido en el acuerdo, firmado por el presidente de RTVE, José Pablo López, y el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, es impulsar todo tipo de iniciativas para reforzar ambas marcas.