El presidente de Colombia, Gustavo Petro, invitado de 'Los Desayunos' de RTVE y EFE este viernes

RTVE y la Agencia EFE ofrecerán el próximo viernes 17 de abril la segunda entrega de ‘Los Desayunos’, con una entrevista al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Barcelona.

Los periodistas Pepa Bueno (TVE), Juan Tato (RNE) y Emilia Pérez (Agencia EFE), serán los encargados de entrevistar al presidente colombiano.

El programa abordará la actualidad política, económica y social de Colombia y de América Latina, así como el momento geopolítico global, en un formato de conversación y análisis a partir de las preguntas de los periodistas.

El espacio sale de nuevo de los estudios de RTVE para convertirse en un evento público y televisado en directo, con una segunda entrega que tendrá lugar este viernes a las 11:00 horas en la Fira de Barcelona. Seretransmitirá en directo a través del Canal 24 horas, RTVE Play y Radio 5; así como por el canal de YouTube de la Agencia EFE y sus redes sociales.