Sheinbaum califica de "fallida" la visita de Ayuso a México y critica su defensa de Hernán Cortés
- La presidenta mexicana asegura que la dirigente madrileña representa una visión "equivocada" de México
- La polémica se ha agravado tras las acusaciones de boicot a Ayuso en los Premios Platino
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha calificado este lunes de “fallida” la visita al país de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha cuestionado su defensa de la figura de Hernán Cortés, al considerar que responde a una interpretación errónea de la historia y de la relación entre México y España.
"Pues la verdad, sí estuvo un poco fallida la visita", ha dicho la mandataria durante su habitual conferencia de prensa matutina, al responder a la carta remitida por la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, quien ha pedido disculpas a México por el viaje de la dirigente madrileña y ha rechazado una visión "imperialista" de la Conquista.
Repercusión en España
La mandataria mexicana ha sostenido además que el viaje de Ayuso ha tenido repercusión en España "por lo mal que le fue" y ha aludido a las críticas expresadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha afirmado este domingo en un mitin que la dirigente del Partido Popular fue a México "a dar lecciones de historia" y terminó dando "vergüenza ajena".
Sheinbaum también ha rechazado las declaraciones de Ayuso sobre la herencia de Cortés y la idea de que México nació con la llegada de los españoles. A juicio de la presidenta mexicana, esa interpretación ignora la relevancia histórica y cultural de los pueblos originarios y minimiza el impacto de la conquista española, que ha descrito como un proceso marcado por violencia, esclavitud, exterminio y matanzas.
La controversia se ha intensificado la semana pasada, después de que la Comunidad de Madrid denunciara un supuesto boicot del Gobierno mexicano a la presencia de Ayuso en los Premios Platino celebrados en la Riviera Maya, y asegurara que existieron amenazas de cierre al complejo turístico donde se organizaba el evento si acudía la dirigente madrileña. Ayuso ha optado finalmente por acortar su agenda en México y cancelar un desplazamiento previsto a Monterrey.
México desmiente que hubiera boicot
Por su parte, el Grupo Xcaret ha negado haber recibido presiones o instrucciones del Ejecutivo mexicano y ha asegurado que la retirada de la invitación a Ayuso respondió a sus declaraciones públicas, con el objetivo de evitar que el evento se utilizara como “plataforma política”. La Secretaría de Gobernación mexicana también ha rechazado haber intentado obstaculizar las actividades de la presidenta regional española.
Sheinbaum ha instado además a revisar “quién trajo” a Ayuso a México y ha acusado al conservadurismo mexicano, en referencia al PAN, de alinearse con la derecha española y con una visión favorable a Cortés.
Asimismo, la presidenta ha defendido la petición de disculpas a España impulsada por el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por los abusos cometidos durante la Conquista, al sostener que el debate trasciende el pasado y conecta con el racismo y la discriminación que siguen afectando a los pueblos indígenas. “Hubo atrocidades que se cometieron y hay que reconocer esas atrocidades y la resistencia de los pueblos que nos ha permitido lo que somos hoy”, ha afirmado.