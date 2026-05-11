Sheinbaum califica de "fallida" la visita de Ayuso a México y critica su defensa de Hernán Cortés

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha calificado este lunes de “fallida” la visita al país de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha cuestionado su defensa de la figura de Hernán Cortés, al considerar que responde a una interpretación errónea de la historia y de la relación entre México y España.

"Pues la verdad, sí estuvo un poco fallida la visita", ha dicho la mandataria durante su habitual conferencia de prensa matutina, al responder a la carta remitida por la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, quien ha pedido disculpas a México por el viaje de la dirigente madrileña y ha rechazado una visión "imperialista" de la Conquista.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa, a 8 de mayo de 2026, en Ciudad de México Gobierno de México EUROPA PRESS

Repercusión en España La mandataria mexicana ha sostenido además que el viaje de Ayuso ha tenido repercusión en España "por lo mal que le fue" y ha aludido a las críticas expresadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha afirmado este domingo en un mitin que la dirigente del Partido Popular fue a México "a dar lecciones de historia" y terminó dando "vergüenza ajena". Sheinbaum también ha rechazado las declaraciones de Ayuso sobre la herencia de Cortés y la idea de que México nació con la llegada de los españoles. A juicio de la presidenta mexicana, esa interpretación ignora la relevancia histórica y cultural de los pueblos originarios y minimiza el impacto de la conquista española, que ha descrito como un proceso marcado por violencia, esclavitud, exterminio y matanzas. La controversia se ha intensificado la semana pasada, después de que la Comunidad de Madrid denunciara un supuesto boicot del Gobierno mexicano a la presencia de Ayuso en los Premios Platino celebrados en la Riviera Maya, y asegurara que existieron amenazas de cierre al complejo turístico donde se organizaba el evento si acudía la dirigente madrileña. Ayuso ha optado finalmente por acortar su agenda en México y cancelar un desplazamiento previsto a Monterrey. Ceremonia de entrega de los Premios Platino 2026 EFE