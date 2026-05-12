Ayuso culpa a Sheinbaum y al Gobierno de "ponerla en peligro" y Sánchez responde: "Es profesional en crear problemas"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este martes tanto a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como al presidente español, Pedro Sánchez, de ponerla "en peligro" a ella y a su equipo durante su viaje por México, un país "profundamente violento y peligroso", y ha achacado a este motivo su vuelta prematura a España. Sánchez, preguntado en rueda de prensa en la Moncloa convocada para informar sobre la gestión de la crisis de hantavirus, ha dicho que no quiere "polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y confrontar".

Fuentes de Exteriores han asegurado que "en ningún momento" la presidenta madrileña comunicó a la embajada de España ni al Ministerio "ningún problema ni inquietud" de seguridad y que no sólo "no quiso facilitar su agenda" sino que México le ofreció la seguridad que ofrece habitualmente en estos casos pero la rechazó.

Ayuso ha asegurado en una entrevista en la cadena COPE que se encontraban en "una situación de peligro extremo", y el Gobierno les abandonó y "nadie se ha puesto en contacto" con ellos. "¿Tengo que ir en una flotilla a amenazar a gobiernos para que haya una diplomacia y un apoyo por parte de nuestro Gobierno?", ha declarado después de que Sheinbaum calificara la visita de la presidenta madrileña de "fallida".

El PSOE ha reaccionado a la acusación de Ayuso a través de un mensaje en la red social X en el que acusa a Ayuso de seguir la "estrategia" de su jefe de comunicación, Miguel Ángel Rodríguez: "Hacemos el ridículo, nos victimizamos y echamos la culpa al Gobierno. Si los narcos la perseguían, ¿por qué se quedaron cuatro días más en la playa? Delirante".

En sus primeras declaraciones públicas desde que, el pasado viernes, anunció en un comunicado la interrupción de su gira mexicana (que tenía previsto acabar este martes), Díaz Ayuso ha insistido en denunciar una operación de "boicot" por parte de Sheinbaum, a la que se ha sumado que el Gobierno de Sánchez ha "echado fuego" desde España, motivo por el que decidió suspender la última parte de su viaje, que iba a llevarla a Monterrey.

Díaz Ayuso ha cargado contra el Ejecutivo de Sánchez por haber "abandonado a un representante del Estado" como ella "a su suerte" en un país sumido en "el narcotráfico", y ha apostillado: "Nos podría haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio" ya que, desde que llegó al poder Morena, el partido de Sheinbaum, "ha habido centenares de políticos asesinados", ha añadido.