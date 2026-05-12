Ayuso culpa a Sheinbaum y al Gobierno de "ponerla en peligro" y Sánchez responde: "Es profesional en crear problemas"
- La presidenta de la Comunidad de Madrid ha insistido en denunciar amenazas de Sheinbaum y dice tener pruebas
- Fuentes de Exteriores aseguran que México le ofreció la seguridad habitual en estos casos pero la rechazó
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este martes tanto a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como al presidente español, Pedro Sánchez, de ponerla "en peligro" a ella y a su equipo durante su viaje por México, un país "profundamente violento y peligroso", y ha achacado a este motivo su vuelta prematura a España. Sánchez, preguntado en rueda de prensa en la Moncloa convocada para informar sobre la gestión de la crisis de hantavirus, ha dicho que no quiere "polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y confrontar".
Fuentes de Exteriores han asegurado que "en ningún momento" la presidenta madrileña comunicó a la embajada de España ni al Ministerio "ningún problema ni inquietud" de seguridad y que no sólo "no quiso facilitar su agenda" sino que México le ofreció la seguridad que ofrece habitualmente en estos casos pero la rechazó.
Ayuso ha asegurado en una entrevista en la cadena COPE que se encontraban en "una situación de peligro extremo", y el Gobierno les abandonó y "nadie se ha puesto en contacto" con ellos. "¿Tengo que ir en una flotilla a amenazar a gobiernos para que haya una diplomacia y un apoyo por parte de nuestro Gobierno?", ha declarado después de que Sheinbaum calificara la visita de la presidenta madrileña de "fallida".
El PSOE ha reaccionado a la acusación de Ayuso a través de un mensaje en la red social X en el que acusa a Ayuso de seguir la "estrategia" de su jefe de comunicación, Miguel Ángel Rodríguez: "Hacemos el ridículo, nos victimizamos y echamos la culpa al Gobierno. Si los narcos la perseguían, ¿por qué se quedaron cuatro días más en la playa? Delirante".
En sus primeras declaraciones públicas desde que, el pasado viernes, anunció en un comunicado la interrupción de su gira mexicana (que tenía previsto acabar este martes), Díaz Ayuso ha insistido en denunciar una operación de "boicot" por parte de Sheinbaum, a la que se ha sumado que el Gobierno de Sánchez ha "echado fuego" desde España, motivo por el que decidió suspender la última parte de su viaje, que iba a llevarla a Monterrey.
Díaz Ayuso ha cargado contra el Ejecutivo de Sánchez por haber "abandonado a un representante del Estado" como ella "a su suerte" en un país sumido en "el narcotráfico", y ha apostillado: "Nos podría haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio" ya que, desde que llegó al poder Morena, el partido de Sheinbaum, "ha habido centenares de políticos asesinados", ha añadido.
Ayuso asegura tener pruebas de las amenazas de Sheinbaum
En su comunicado del viernes, la presidenta madrileña acusó a Sheinbaum de haber amenazado con cerrar el recinto que alberga la gala de los Premios Platino si asistía la dirigente del PP, un extremo que negaron tanto el Gobierno mexicano como la compañía hotelera Xcaret, dueña del complejo en cuestión y patrocinadora de los premios, al igual que la Comunidad de Madrid.
Díaz Ayuso se ha reafirmado en su versión, asegurando tener "pruebas" de las amenazas de Sheinbaum, y ha aseverado que "este recinto, que ya ha tenido amenazas y muchos problemas anteriormente por el Gobierno, tuvo que prohibir la entrada y decir que había sido por mis declaraciones".
"No sé qué declaraciones", ha continuado Díaz Ayuso en alusión a su participación en un acto donde reivindicó el mestizaje y a figuras como Isabel la Católica o Hernán Cortés. A este, ha dicho la presidenta, "apenas" lo mencionó, y ha agregado: "Jamás insulté a nadie, jamás ofendí a nadie, más bien todo lo contrario".
También ha acusado a Sheinbaum de "boicotear" ese evento, que tenía contemplada su celebración en la Catedral Metropolitana; sin embargo, la Arquidiócesis Primada del país informó de su cancelación debido a que la producción responsable, liderada por el músico Nacho Cano, "no reunió la totalidad de permisos necesarios para la grabación en el recinto".
La presidenta madrileña no ha detallado qué agenda tuvo en México entre el jueves y el domingo (cuatro días en los que no tuvo actos públicos).