Venezuela eleva el balance de víctimas de los terremotos a 589 muertos y casi 3.000 heridos

El Gobierno de Venezuela eleva a 589 los muertos en los dos potentes terremotos que han sacudido al país, y a 2.980 los heridos. Lo ha dicho Delcy Rodríguez, la presidenta interina, desde el estado de Zulia, en el occidente, en una retransmisión en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Entre las víctimas mortales hay cuatro españoles. La última confirmada, la directora de la oficina de Canarias en Venezuela. Lo ha dicho Ana Oramas, vicepresidenta del Parlamento canario. "Vivía en La Guaria, estaba con su prima, su nieta y su nuera. Acaban de comunicar que ha aparecido el cuerpo, no ha aparecido su nieta", ha lamentado.

Además el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado de que hay cuatro personas bajo los escombros, y que están trabajando para rescatarlos. Hay 99 españoles desaparecidos.

“🔴 #14HorasRNE | El Gobierno venezolano eleva las cifras de fallecidos por los terremotos a 589 personas, incluyendo cuatro españoles



▪️La última confirmada, la directora de la Oficina de Canarias en Venezuela, Chabela Jara



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El rescate entre réplicas Mientras los trabajadores de emergencias siguen buscando supervivientes entre los escombros, ha habido 214 réplicas. Delcy Rodríguez ha anunciado la militarización del estado costero de La Guaira, la zona más afectada, a media hora de Caracas, donde está el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, tras una visita a la región. Ha dicho que han podido despejar las vías para que los rescatistas, los organismos de seguridad ciudadana y los militares, se desplacen por el estado para atender aspectos logísticos como la alimentación y el agua. “Estuvimos en Macuto acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y rescate de todos los afectados por esta terrible tragedia. El Gobierno nacional está desplegado para atender la emergencia y en las próximas horas seguiremos recibiendo apoyo de la comunidad internacional. pic.twitter.com/XHjRbKmvNa“ — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

La ayuda española ya está en Venezuela La ayuda española ha llegado este viernes a Venezuela en un avión del Ministerio de Defensa. 59 efectivos de la UME colaboran en las tareas de rescate. Entre ellos hay rescatistas de la unidad Urban Search and Rescue (USAR), una unidad de élite especializada en buscar personas atrapadas, ocho unidades caninas y dos ingenieros del Ejército de Tierra. Su función principal es localizar, estabilizar y extraer a víctimas atrapadas bajo estructuras colapsadas o espacios confinados. En el mismo avión ha viajado, según Exteriores, un equipo de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) para hacer una primera identificación de necesidades humanitarias. La AECID ha movilizado ya un paquete inicial de ayuda de emergencia de un millón de euros a través de la federación internacional de la Cruz Roja para atender las necesidades más inmediatas. A todos ellos se suman 40 profesionales del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, entre bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA112) junto a cuatro perros de la Unidad Canina. Se espera que en el mismo avión pueda volver un grupo de españoles que estaban haciendo turismo. No se descarta que haya más españoles no registrados, y por eso el ministerio pide que contacten con la embajada o lo servicios consulares.