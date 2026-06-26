Exteriores confirma la muerte de dos españoles en los seísmos y aumenta la cifra de desaparecidos a 80

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha informado de la muerte de dos españoles en los terremotos de Venezuela, confirmada por familiares, y ha elevado a 80 los ciudadanos nacionales desaparecidos (un anterior comunicado mencionaba la cifra de 68 españoles desaparecidos).

Alazne Solabarrieta es una de las víctimas El cuerpo sin vida de Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas pero de ascendencia vasca, ha sido localizado este jueves por la tarde bajo los escombros del edificio donde vivía en la capital venezolana. El presidente del Centro Vasco en Caracas ha transmitido a la familia de Alazne que se había localizado su cuerpo y ha confirmado oficialmente su muerte. Alazne ha fallecido en el terremoto en el barrio caraqueño de San Bernardino. El marido, Koldo Olalde Kintela, nacido en Azkoitia (Gipuzkoa), que se encontraba con ella, ha sobrevivido y ha sido rescatado, aunque con heridas, por lo que ha sido trasladado a un centro hospitalario. La fallecida era nieta de José María Solabarrieta, que fue alcalde de Ondarroa (Bizaia) durante la Segunda República y tuvo que exiliarse a Venezuela. También era prima carnal de María Esther Solabarrieta, ex directora de Aguas del Gobierno Vasco y ex diputada Foral de Acción Territorial y Medio Ambiente de Bizkaia, y mujer del que fuera portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti. ““

Exteriores recuerda teléfonos de emergencia Tras trasladar también sus condolencias a los allegados de estas víctimas, Exteriores ha recordado que las líneas de emergencia consular están abiertas y operativas en todo momento y que sus números se pueden consultar en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Venezuela”. ““ Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores lamentó también el fallecimiento a causa de los terremotos de un conductor de la Embajada de España en Caracas, de nacionalidad venezolana, junto a su mujer y sus dos hijas.

La colonia española asciende a 150.000 personas El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó que su departamento está centrado en elaborar un censo de la situación en la que se encuentra la colonia española en Venezuela, que asciende a unas 150.000 personas. En declaraciones facilitadas a los medios durante la escala que ha hecho el avión en el que viaja con el rey de camino a México, Albares hizo un llamamiento a quienes no hayan contactado con la embajada en Caracas ni con el consulado correspondiente a que estén atentos a las redes sociales de ambos así como del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder estar en contacto, una recomendación que extiende a cualquier español de tránsito por Venezuela. También explicó que el edificio del consulado de España en Caracas ha sufrido daños "de una cierta envergadura" a causa del seísmo, y que la embajada también ha sufrido desperfectos.