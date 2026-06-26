Delcy Rodríguez visita La Guaira, la zona más afectada por los terremotos

José Rolón, muy buenos días

Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les va?

Bueno, estamos contando que usted se encuentra en La Guaira

es la zona más afectada de este terremoto y una de las afectaciones

visibles, y lo estamos viendo

ahora, es que no hay luz.

Son las 5 de la mañana, 5 y 1 minutos allí,

pero no hay

luz. Cuéntenos.

Nada. No hay luz, no hay Internet, no hay

agua, no hay absolutamente ningún tipo de servicio.

Hoy tengo internet porque gracias a Dios en mi

camioneta tengo una antena satelital y es la que me está permitiendo poder

tener esta comunicación con usted y poder haber comunicado con varios

de mis familiares. Las imágenes que estamos viendo son

imágenes que nos ha enviado

usted mismo, que ha grabado con su teléfono móvil.

Cuéntenos, ¿cuál es la afectación que se ha

encontrado varios metros o kilómetros donde usted se encuentra?

Fíjate, la realidad es que son muchas las edificaciones que han sido

afectadas.

En estos momentos vengo

momentos vengo de hacer un recorrido por la zona de los corales en la

de hacer un recorrido por la zona de los corales, en la parroquia

parroquia Caravallera.

Caravallera.

Lo que te pudiese decir es que esa zona desapareció casi que en su totalidad.

Lo que te pudiese decir es que esa

zona desapareció casi que en su totalidad las edificaciones que estaban

Las edificaciones que estaban allí ya no están.

allí no están

Es como si hubiese habido una implosión o una detonación controlada porque

desaparecieron por completo, no quedó ni siquiera un piso en pie y no

solamente en la zona de los

corales sino también en la zona de Tanaguarena, en la zona del Caribe

donde múltiple

edificaciones se vinieron abajo, vemos a personas a esta hora tratando de

saquear las

viviendas, vemos a otras personas llorando, gritando los nombres de sus

familiares con la esperanza de que pudiesen

estar vivos y poderlos conseguirnos.

Realmente, Octavio Beres, cuando..

uno se siente porque no puede hacer absolutamente nada pero lo que hoy

estamos viviendo en Vargas realmente

imágenes

que recordemos usted mismo nos las ha facilitado las ha grabado usted con su

teléfono móvil minutos después

de lo ocurrido. Claro, edificaciones, pisos de hasta 15

pisos que se han partido en dos, que se han venido abajo y usted es uno también

de los

afectados porque su propio edificio ahora mismo está inhabitable, está en

la calle

qué es lo que están haciendo qué informaciones están recibiendo

No, es que la realidad es que no hay ningún tipo de información.

Es como si el Estado no existiese.

Aquí la gente está a su suerte,

realmente todavía no hemos escuchado el primer pronunciamiento oficial por

parte del alcalde ni del gobernador que sí como

que si el Estado Vargas fuese un Estado desolado, fuese un Estado fantasma y la

gente está tratando de solventar..

como puede, la gente está tratando de buscar a sus familiares y de sobrevivir

a la manera

que mejor pueda hacerlo.

Hoy lo que realmente estamos viendo es un estado desolado y

olvidado por los entes gubernamentales.

En ningún momento se ha creado ningún tipo de política

de prevención ante cualquier tipo de desastre natural como lo que hoy

estamos viendo y bueno, hoy lo que vemos en el estado es ese resultado

Entiendo que en medio de toda esa desgracia, de esa tragedia, de esa

desolación,

que nos explicaba y nos narraba hace unos instantes, se están encontrando

también víctimas

mortales en las calles, en medio de esos escombros.

Sí, lamentablemente

uno de los casos que más me ha impactado es que bajamos a una clínica

que está por

acá cerca en la parroquia Caravalle, a la Camuribe, a buscar unas mascarillas

para unos oxígenos, para unas personas de

prolongada edad que necesitaban el oxígeno y la clínica, a pesar de que se

vino básicamente abajo,

los doctores y las enfermeras y enfermeros están atendiendo a la gente

en la calle y

entre ellos habían dos oxizos ya tapados con bolsas blancas más adelante

en una zona

que se conoce como La Concada, que hay un local muy conocido allí y

de mucha trayectoria, una pared se vino abajo de un edificio y se ve que,

bueno lamentablemente había una persona y para y quedó tapiada y lo que se le

ve son las piernas y así como esos cientos

de casos en todo el estado donde ves a los fallecidos en la calle, ves a la

gente llorando, gritando los nombres de su

familiares con la esperanza de que les respondan y de que estén vivos

Usted y su familia consiguieron salir a tiempo.

Apenas unos segundos, entiendo que..

separaron el poder salir de quedarse en el edificio y que se viniera abajo, que

se desquebrajara

Sí, fíjate tú, el 24 de junio es, por supuesto,

el día de mi cumpleaños y se celebra acá en el estado Vargas y en varias

zonas de Venezuela el natalicio del santo

patrón, lo menos de Caravallera, que es San Juan, y la gente estaba celebrando

y

yo me fui con varios de los amigos y del equipo el equipo mío al

departamento de mi hermano a la piscina y estábamos allí compartiendo en lo que

mis hijos yo tengo

dos hijos pequeños uno de cuatro y uno de dos años estaban bañándose en la

piscina y sentimos el temblor empezó la

piscina sacudirse el agua sacudirse para todos lados y empezaron las

paredes tanto de ese edificio como el edificio de

al lado a caerse y para mí fue impactante ver una imagen cuando vi que

el edificio se nos venía encima

y, no sé, por obra de Dios, del Espíritu Santo, el edificio volvió y

retornó para atrás

y casi que toda la fachada se cayó encima de unos de unos niños que

estaban allí

unos adolescentes los cuales terminaron heridos y no no yo hoy no en este

momento no me explico cómo

nosotros agarramos a mis niños a los hijos míos y logramos salir al edificio

y eso en el momento que se estaban derrumbando

las paredes, se estaban derrumbando las edificaciones cercanas y cuando salimos

lo que veíamos era una nube gris en el cielo, claro, no entendíamos, pero esa

nube gris era toda

el polvo que levantaban las edificaciones al implosionarse y cuando

empezamos a recorrer,

estaba buscando una salida alterna para salir hacia la capital a sacar acá lo

que nos encontrábamos era edificaciones

obstaculizando las vías, árboles, las vías estaban

agrietadas, estaban partidas en dos y la gente desesperada, estaban saqueando

comercio, la gente

intentando salvar a sus familiares y bueno, al final del día, vuelvo y

repito, lo que

vivimos fue una tragedia silente porque a nadie se lo esperaba, ningún

organismo del Estado previo o anticipó

un terremoto o ningún tipo de sismo en Venezuela y lamentablemente es grave

porque los resultados fueron catastróficos, muchas familias

damnificadas, yo me atrevería a decir que casi

toda la población de la parroquia Caravalleda va a quedar damnificada

porque las edificaciones que quedaron en pie son

edificaciones que no están habitables, son edificaciones que realmente no es

tan apta para que

ninguna persona pueda vivir

allí. José, le voy a pedir que se mantenga en

línea unos segundos, pero antes de nada me ha parecido escuchar

que hoy era su cumpleaños.

Sí, el 24

de junio, exactamente.

Bueno, pues desde aquí también le felicitamos, es un cumpleaños que jamás

hubiera imaginado así, pero hoy, como

se suele decir en estos casos, usted ha vuelto a nacer, así que hay que

celebrarlo también

por ese lado. Le pido que no se vaya porque queremos