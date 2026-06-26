Delcy Rodríguez visita La Guaira, la zona más afectada por los terremotos
- Rodríguez ha anunciado la llegada inmediata de ayuda humanitaria internacional
- Sigue en directo la última hora de los terremotos en Venezuela
La Guaira, un estado costero situado junto a Caracas, ha sido el más afectado por los dos terremotos que azotaron el jueves Venezuela. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha visitado la zona para apoyar a las familias y supervisar las labores de búsqueda y rescate. En todo el país, hay de momento confirmados 235 muertos, unos 200 desaparecidos y 4.300 heridos.
En Macuto, en el extremo norte del país, ha agradecido el trabajo a los equipos de emergencia. Allí siguen trabajando contrarreloj buscando supervivientes, retirando escombros de las calles y coordinando con los ciudadanos la ayuda más necesaria.
Desde allí Rodríguez ha anunciado la llegada inmediata de ayuda humanitaria internacional para reforzar a los equipos nacionales. "Nuestra meta es recuperar con vida a la mayor cantidad de personas posible", ha dicho. En las últimas horas, la presidenta ha confirmado la llegada de aviones cargados con ayuda y con rescatistas procedentes de El Salvador y de México, para ayudar en las tareas de rescate. El Gobierno de Bukele ha enviado a 188 rescatistas. También se espera que en las próximas horas lleguen equipos de la UME que salieron la víspera de España.
En el momento de los seísmos, en La Guaira había más visitantes de lo habitual porque el terremoto ocurrió en un día no laborable, cuando el país conmemora la Batalla de Carabobo. Está a media hora de la capital, y con una temperatura media de 27 grados, sus playas son frecuentadas por los caraqueños.
Una fuente del sector humanitario ha dicho a EFE que hay reportes de víctimas que incluyen "una cantidad considerable" de fallecidos en esta región, donde también ha habido numerosos heridos y daños en infraestructuras.
La Guaira, golpeada una vez más
En La Guaira —conocida hasta 2019 como Vargas— viven medio millón de personas, que todavía recuerdan la tragedia de 1999, cuando un temporal de lluvias, inundaciones y aludes dejó miles de muertos. Entonces el gobierno de Hugo Chávez aceptó ayuda de varios países e inició un lento proceso de reconstrucción. En la región, la mayoría de la población vive en la pobreza, según la encuesta nacional ENCOVI, realizada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
La Guaira también es el principal punto de entrada al país, a través del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, y que registra el mayor número de rutas internacionales, ahora suspendidas por graves daños en la infraestructura.
Una región devastada
En las primeras horas tras el terremoto, José Rolón conectaba con el Canal 24 horas desde su furgoneta, donde tiene antena satelital, y así se pudo comunicar. "No hay luz, no hay Internet, no hay agua, ningún tipo de servicio", ha dicho. Aseguraba sentirse impotente después de recorrer la zona. "Vengo de Los Corales; esa zona desapareció casi en su totalidad, las edificaciones ya no están, es como si hubiese habido una implosión o una detonación controlada, porque no quedó un piso en pie. Hay gente tratando de saquear las viviendas, personas buscando a sus familiares", ha explicado.
José Rolón, muy buenos días
Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les va?
Bueno, estamos contando que usted se encuentra en La Guaira
es la zona más afectada de este terremoto y una de las afectaciones
visibles, y lo estamos viendo
ahora, es que no hay luz.
Son las 5 de la mañana, 5 y 1 minutos allí,
pero no hay
luz. Cuéntenos.
Nada. No hay luz, no hay Internet, no hay
agua, no hay absolutamente ningún tipo de servicio.
Hoy tengo internet porque gracias a Dios en mi
camioneta tengo una antena satelital y es la que me está permitiendo poder
tener esta comunicación con usted y poder haber comunicado con varios
de mis familiares. Las imágenes que estamos viendo son
imágenes que nos ha enviado
usted mismo, que ha grabado con su teléfono móvil.
Cuéntenos, ¿cuál es la afectación que se ha
encontrado varios metros o kilómetros donde usted se encuentra?
Fíjate, la realidad es que son muchas las edificaciones que han sido
afectadas.
En estos momentos vengo
momentos vengo de hacer un recorrido por la zona de los corales en la
de hacer un recorrido por la zona de los corales, en la parroquia
parroquia Caravallera.
Caravallera.
Lo que te pudiese decir es que esa zona desapareció casi que en su totalidad.
Lo que te pudiese decir es que esa
zona desapareció casi que en su totalidad las edificaciones que estaban
Las edificaciones que estaban allí ya no están.
allí no están
Es como si hubiese habido una implosión o una detonación controlada porque
desaparecieron por completo, no quedó ni siquiera un piso en pie y no
solamente en la zona de los
corales sino también en la zona de Tanaguarena, en la zona del Caribe
donde múltiple
edificaciones se vinieron abajo, vemos a personas a esta hora tratando de
saquear las
viviendas, vemos a otras personas llorando, gritando los nombres de sus
familiares con la esperanza de que pudiesen
estar vivos y poderlos conseguirnos.
Realmente, Octavio Beres, cuando..
uno se siente porque no puede hacer absolutamente nada pero lo que hoy
estamos viviendo en Vargas realmente
imágenes
que recordemos usted mismo nos las ha facilitado las ha grabado usted con su
teléfono móvil minutos después
de lo ocurrido. Claro, edificaciones, pisos de hasta 15
pisos que se han partido en dos, que se han venido abajo y usted es uno también
de los
afectados porque su propio edificio ahora mismo está inhabitable, está en
la calle
qué es lo que están haciendo qué informaciones están recibiendo
No, es que la realidad es que no hay ningún tipo de información.
Es como si el Estado no existiese.
Aquí la gente está a su suerte,
realmente todavía no hemos escuchado el primer pronunciamiento oficial por
parte del alcalde ni del gobernador que sí como
que si el Estado Vargas fuese un Estado desolado, fuese un Estado fantasma y la
gente está tratando de solventar..
como puede, la gente está tratando de buscar a sus familiares y de sobrevivir
a la manera
que mejor pueda hacerlo.
Hoy lo que realmente estamos viendo es un estado desolado y
olvidado por los entes gubernamentales.
En ningún momento se ha creado ningún tipo de política
de prevención ante cualquier tipo de desastre natural como lo que hoy
estamos viendo y bueno, hoy lo que vemos en el estado es ese resultado
Entiendo que en medio de toda esa desgracia, de esa tragedia, de esa
desolación,
que nos explicaba y nos narraba hace unos instantes, se están encontrando
también víctimas
mortales en las calles, en medio de esos escombros.
Sí, lamentablemente
uno de los casos que más me ha impactado es que bajamos a una clínica
que está por
acá cerca en la parroquia Caravalle, a la Camuribe, a buscar unas mascarillas
para unos oxígenos, para unas personas de
prolongada edad que necesitaban el oxígeno y la clínica, a pesar de que se
vino básicamente abajo,
los doctores y las enfermeras y enfermeros están atendiendo a la gente
en la calle y
entre ellos habían dos oxizos ya tapados con bolsas blancas más adelante
en una zona
que se conoce como La Concada, que hay un local muy conocido allí y
de mucha trayectoria, una pared se vino abajo de un edificio y se ve que,
bueno lamentablemente había una persona y para y quedó tapiada y lo que se le
ve son las piernas y así como esos cientos
de casos en todo el estado donde ves a los fallecidos en la calle, ves a la
gente llorando, gritando los nombres de su
familiares con la esperanza de que les respondan y de que estén vivos
Usted y su familia consiguieron salir a tiempo.
Apenas unos segundos, entiendo que..
separaron el poder salir de quedarse en el edificio y que se viniera abajo, que
se desquebrajara
Sí, fíjate tú, el 24 de junio es, por supuesto,
el día de mi cumpleaños y se celebra acá en el estado Vargas y en varias
zonas de Venezuela el natalicio del santo
patrón, lo menos de Caravallera, que es San Juan, y la gente estaba celebrando
y
yo me fui con varios de los amigos y del equipo el equipo mío al
departamento de mi hermano a la piscina y estábamos allí compartiendo en lo que
mis hijos yo tengo
dos hijos pequeños uno de cuatro y uno de dos años estaban bañándose en la
piscina y sentimos el temblor empezó la
piscina sacudirse el agua sacudirse para todos lados y empezaron las
paredes tanto de ese edificio como el edificio de
al lado a caerse y para mí fue impactante ver una imagen cuando vi que
el edificio se nos venía encima
y, no sé, por obra de Dios, del Espíritu Santo, el edificio volvió y
retornó para atrás
y casi que toda la fachada se cayó encima de unos de unos niños que
estaban allí
unos adolescentes los cuales terminaron heridos y no no yo hoy no en este
momento no me explico cómo
nosotros agarramos a mis niños a los hijos míos y logramos salir al edificio
y eso en el momento que se estaban derrumbando
las paredes, se estaban derrumbando las edificaciones cercanas y cuando salimos
lo que veíamos era una nube gris en el cielo, claro, no entendíamos, pero esa
nube gris era toda
el polvo que levantaban las edificaciones al implosionarse y cuando
empezamos a recorrer,
estaba buscando una salida alterna para salir hacia la capital a sacar acá lo
que nos encontrábamos era edificaciones
obstaculizando las vías, árboles, las vías estaban
agrietadas, estaban partidas en dos y la gente desesperada, estaban saqueando
comercio, la gente
intentando salvar a sus familiares y bueno, al final del día, vuelvo y
repito, lo que
vivimos fue una tragedia silente porque a nadie se lo esperaba, ningún
organismo del Estado previo o anticipó
un terremoto o ningún tipo de sismo en Venezuela y lamentablemente es grave
porque los resultados fueron catastróficos, muchas familias
damnificadas, yo me atrevería a decir que casi
toda la población de la parroquia Caravalleda va a quedar damnificada
porque las edificaciones que quedaron en pie son
edificaciones que no están habitables, son edificaciones que realmente no es
tan apta para que
ninguna persona pueda vivir
allí. José, le voy a pedir que se mantenga en
línea unos segundos, pero antes de nada me ha parecido escuchar
que hoy era su cumpleaños.
Sí, el 24
de junio, exactamente.
Bueno, pues desde aquí también le felicitamos, es un cumpleaños que jamás
hubiera imaginado así, pero hoy, como
se suele decir en estos casos, usted ha vuelto a nacer, así que hay que
celebrarlo también
por ese lado. Le pido que no se vaya porque queremos
El recorrido le ha dejado imágenes impactantes de fallecidos. "Bajamos a una clínica para unas personas que necesitaban oxígeno, y aunque la clínica se vino abajo, las enfermeras y los doctores están atendiendo a la gente en la calle", ha relatado.