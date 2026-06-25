Bulos y desinformación sobre los terremotos en Venezuela: estos vídeos no son actuales
- Dos fuertes terremotos sacuden Venezuela
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Dos terremotos han sacudido Venezuela este 25 de junio, uno de ellos de magnitud 7,5, y deja al menos 32 muertos y más de 700 heridos. Entre las imágenes de la devastación, en redes sociales se han difundido vídeos antiguos que no corresponden a este "doblete sísmico". En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos estos contenidos descontextualizados.
1| No es el metro de Caracas afectado por el terremoto, son imágenes de 2021
Uno de los vídeos que ha circulado en redes sociales tras los terremotos registrados en Venezuela muestra a varias personas saliendo de un vagón de metro en el que se ven explosiones y humo. "El metro de Caracas sufrió serias afectaciones por el terremoto que azotó a Venezuela esta tarde", leemos en el mensaje compartido más de 1.000 veces en X desde el 25 de junio que difunde la grabación. Es falso.
Este vídeo no es actual, muestra un fallo en el metro de Caracas en septiembre de 2021. Gracias a una búsqueda inversa de las imágenes hemos detectado que la grabación se difundió el 25 de septiembre de 2021. Las imágenes se registraron en la línea 1 de la estación de metro Los Dos Caminos en Caracas. Varios medios venezolanos se hicieron eco de la noticia (1, 2) e informaron de la "explosión en un vagón del Metro de Caracas" en la tarde del sábado 25 de septiembre de 2021. El perfil oficial de X del metro de Caracas informó también de esta incidencia.
2| No es Venezuela tras los terremotos, es Turquía en 2023
En X e Instagram ha circulado como actual un vídeo en el que se ve el derrumbe de un edificio. "Terremotos masivos de magnitud 7.2 y 7.5 sacuden Venezuela", decía en inglés la publicación de X compartida el 25 de junio que ya aparece eliminada. El mensaje de Instagram que también ha difundido la grabación relaciona las imágenes con el "terremoto en Venezuela". Es falso.
Esta grabación es antigua, corresponde al terremoto que sufrió Turquía en 2023. Tras una búsqueda inversa de las imágenes, comprobamos que este vídeo se difunde desde 2023. En el canal de YouTube de RTVE Noticias mostramos la misma secuencia el 6 de febrero de 2023 para informar sobre el terremoto que sacudió Turquía. También se emitió en el Canal 24 horas de RTVE, en el segundo 47 de este vídeo. En VerificaRTVE hemos geolocalizado las imágenes en la ciudad de Sanliurfa, en Turquía (37.1656402,38.7918145). Puedes comprobar que en febrero de 2026 se estaban llevando a cabo las labores de reconstrucción del edificio.
3| No es una tubería rota por los terremotos actuales, es un vídeo antiguo
Entre los vídeos que han circulado por redes de los daños materiales que han dejado los terremotos en Venezuela, se ha viralizado una grabación de una calle inundada en la que sale agua a borbotones. Un mensaje de X compartido el 25 de junio la difunde con el siguiente mensaje: "Urgente. Los daños por el terremoto de Venezuela causaron la rotura de un caño de agua en el barrio de El Cafetal, Caracas". Es falso.
Este vídeo no es actual, muestra las consecuencias de la rotura de una tubería en mayo. Una búsqueda inversa de la imagen revela que esta misma grabación se difundió el 30 de mayo de 2026. El diario venezolano Efecto Cocuyo también lo compartió ese día para informar de la "interrupción del suministro de agua" por "la rotura de una tubería" ubicada en el Boulevard de El Cafetal, "específicamente a la altura de Santa Sofía".