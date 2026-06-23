Diez años del referéndum del Brexit: los grandes bulos que marcaron el futuro de Reino Unido

El 23 de junio de 2016 marca un antes y un después en la historia reciente del Reino Unido y de la Unión Europea por la victoria del Brexit en el referéndum sobre la continuidad del país en el club comunitario. Al cumplirse el décimo aniversario de la cita con las urnas, en VerificaRTVE analizamos cinco bulos y falsedades que ayudan a entender el impacto de la desinformación en la campaña del Brexit.

2 El bulo de la amenaza de seguridad por Turquía La campaña a favor de la salida de la UE recurrió a una falacia para alertar de la inseguridad que afrontaría el país por la próxima incorporación al bloque comunitario de Turquía, un hecho que no sucedió entonces y que sigue sin ser realidad en 2026 porque se mantiene como país candidato. Se trata de un bulo que juega con una asunción de corte racista: "Dado que la tasa de natalidad de Turquía es tan alta, podemos esperar observar un millón de personas más que se sumen a la población procedentes de Turquía solo en ocho años", argumentó entonces la campaña a favor del Brexit, como recuerda The Guardian. La llegada de ciudadanos de Turquía, a su juicio, "no solo aumentará la presión sobre los servicios públicos, sino que también creará cierto número de amenazas a la seguridad de Reino Unido" y "el Gobierno no podrá impedir que los criminales turcos entren en Reino Unido". El autobús del bulo del Brexit, con el nuevo diseño de Greenpeace Jack Taylor / Getty Images / VerificaRTVE