Diez años del referéndum del Brexit: los grandes bulos que marcaron el futuro de Reino Unido
- La desinformación y las falsas promesas tuvieron un amplio impacto en el referéndum
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El 23 de junio de 2016 marca un antes y un después en la historia reciente del Reino Unido y de la Unión Europea por la victoria del Brexit en el referéndum sobre la continuidad del país en el club comunitario. Al cumplirse el décimo aniversario de la cita con las urnas, en VerificaRTVE analizamos cinco bulos y falsedades que ayudan a entender el impacto de la desinformación en la campaña del Brexit.
1 La mentira de los 350 millones de libras plasmada en un autobús rojo
Es el bulo de mayor alcance y que llegó, incluso, a quedar plasmado en un autobús rojo de la campaña electoral a favor de la salida de la UE. Se basa en una afirmación falsa que parte de un dato erróneo: el envío desde el Reino Unido "cada semana" de "350 millones de libras a la UE".
Reino Unido no enviaba 350 millones de libras por semana a la UE antes del Brexit. Los datos económicos de 2015 muestran que en realidad remitía a la UE unos 13.000 millones de libras al año, es decir, unos 250 millones de libras cada semana. Esta cantidad es el resultado de restar a los 18.000 millones de libras del presupuesto británico para la UE en 2015 el "reembolso" de 5.000 millones en ese ejercicio, un descuento automático pactado desde 1984, cuando Margaret Thatcher era la primera ministra británica.
Al importe de 250 millones de libras por semana hay que descontar, además, el gasto que la UE destinó al Reino Unido ese año (unos 4.000 millones de libras) para la agricultura y regiones más empobrecidas, entre otras partidas. Teniendo en cuenta esta diferencia, el importe destinado por el Reino Unido a la UE en un año se situó en unos 9.000 millones de libras en 2015, unos 173 millones de libras por semana.
Los partidarios del abandono del club comunitario, con Boris Johnson como líder destacado, no dudaron en esgrimir una y otra vez el dato falso de los 350 millones de libras por semana y reclamaron que ese importe se debería destinar íntegramente a financiar el Sistema Nacional de Salud (NHS), como figura en el anuncio falso del autobús rojo.
2 El bulo de la amenaza de seguridad por Turquía
La campaña a favor de la salida de la UE recurrió a una falacia para alertar de la inseguridad que afrontaría el país por la próxima incorporación al bloque comunitario de Turquía, un hecho que no sucedió entonces y que sigue sin ser realidad en 2026 porque se mantiene como país candidato. Se trata de un bulo que juega con una asunción de corte racista: "Dado que la tasa de natalidad de Turquía es tan alta, podemos esperar observar un millón de personas más que se sumen a la población procedentes de Turquía solo en ocho años", argumentó entonces la campaña a favor del Brexit, como recuerda The Guardian. La llegada de ciudadanos de Turquía, a su juicio, "no solo aumentará la presión sobre los servicios públicos, sino que también creará cierto número de amenazas a la seguridad de Reino Unido" y "el Gobierno no podrá impedir que los criminales turcos entren en Reino Unido".
3 La falsa ampliación de la UE "en 2020" con cinco países
Siguiendo la misma línea centrada en supuestas consecuencias migratorias, la campaña por el Brexit proclamó que la UE podría aprobar "en 2020" la incorporación de Turquía, Macedonia, Albania, Serbia y Montenegro, una falsedad sin fundamento. Ni la UE ni los países candidatos barajaban ese calendario para completar el proceso de adhesión. Los cinco países siguen siendo todavía en 2026 candidatos a entrar en la UE.
"El ingreso podría ocurrir en 2020, menos de tres años y medio después del referéndum de Reino Unido sobre la pertenencia a la UE", afirmó en un documento informativo la campaña del Leave (pág.9). Esa falsa previsión permitió a defensores del Brexit como Michael Gove argumentar que Reino Unido podría recibir de 2,6 a 5 millones de personas de estos países de cara a 2030.
En el marco de la narrativa del Brexit como vía para "recuperar" el control de las fronteras, Nigel Farage protagonizó días antes del referéndum una de las fotos más polémicas de la campaña: su posado ante una foto de cientos de personas en la crisis de los refugiados. Boris Johnson no tardó en desvincularse de esa imagen.
4 La "recesión" anunciada por el Gobierno que no llegó tras el Brexit
Los bulos y la desinformación no solo circularon para promover el abandono de la UE, también fueron utilizados para respaldar la permanencia en el bloque. En mayo de 2016, el entonces ministro británico del Tesoro, George Osborne, pronosticó en el Parlamento que Reino Unido entraría en "recesión" tras el referéndum si ganaba el Brexit, un vaticinio respaldado en un análisis económico que no llegó a hacerse realidad.
"Un resultado de la votación a favor de la salida (de la UE) representará un profundo e inmediato impacto en nuestra economía", argumentó Osborne, antes de avisar de que ese impacto "empujará a la economía a una recesión". Los datos oficiales muestran que el Reino Unido no entró en recesión en los dos años posteriores a la victoria del Brexit. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el pronóstico de Osborne partía de la premisa de que el Reino Unido activaría el Artículo 50 del Tratado de Lisboa para salir de la UE justo después del referéndum y finalmente lo hizo nueve meses después.
En todo caso, los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que el Reino Unido no registró una recesión en el periodo inmediatamente posterior al Brexit. Sí entró en esta situación como consecuencia de la pandemia de coronavirus, al encadenar dos trimestres con el PIB en negativo en 2020.
5 El bulo del pago de los futuros rescates de países europeos
Con una campaña del referéndum marcada por las falsedades sobre inmigración y economía, los partidarios del Brexit aprovecharon para difundir el bulo de que el Reino Unido seguiría pagando por los rescates de otros países de la zona euro si decidía continuar en la UE. Es una afirmación falsa porque los líderes de la UE acordaron en 2011 con el Reino Unido que no pagaría por futuros rescates de países de la eurozona y porque en febrero de 2016 el entonces primer ministro, David Cameron, selló otro pacto con Bruselas en el mismo sentido.
En medio de un ambiente marcado por el impacto de la desinformación, las falsedades y los pronósticos sin datos contrastados, el referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea se decidió con una clara victoria del Brexit, con el 51,9 por ciento de los votos y más de un millón de sufragios de diferencia.