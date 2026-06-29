No son edificios moviéndose por los recientes terremotos en Caracas, son imágenes de 2018

En redes sociales difunden un vídeo en el que se ven varios edificios tambaleándose y lo presentan como si correspondiera a los recientes terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio. Es falso, se grabó en la ciudad venezolana de Maturín en 2018.

"Terremoto en Caracas: México, despierta. Lo que hoy vive Venezuela mañana puede tocarnos a nosotros. Antes teníamos FONDEN listo para responder", leemos en un mensaje de X del 25 de junio. La publicación adjunta un vídeo de 57 segundos en el que aparecen varios bloques de edificios que se tambalean y coches que se mueven por el efecto de un seísmo.