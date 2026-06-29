No son edificios moviéndose por los recientes terremotos en Caracas, son imágenes de 2018
En redes sociales difunden un vídeo en el que se ven varios edificios tambaleándose y lo presentan como si correspondiera a los recientes terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio. Es falso, se grabó en la ciudad venezolana de Maturín en 2018.
"Terremoto en Caracas: México, despierta. Lo que hoy vive Venezuela mañana puede tocarnos a nosotros. Antes teníamos FONDEN listo para responder", leemos en un mensaje de X del 25 de junio. La publicación adjunta un vídeo de 57 segundos en el que aparecen varios bloques de edificios que se tambalean y coches que se mueven por el efecto de un seísmo.
No son los terremotos actuales en Caracas, es Maturín en 2018
Las imágenes no son actuales y no se registran en Caracas, es la ciudad venezolana de Maturín en 2018. Gracias a una búsqueda inversa hemos detectado que la grabación se difundió el 22 de agosto de 2018. La televisión estadounidense CNN compartió el mismo vídeo para informar del terremoto de magnitud 7,3 en Venezuela, Trinidad y Tobago y Colombia. Se trata de la ciudad de Maturín, capital del estado de Monagas, en Venezuela.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento que se registró en la ciudad fue moderado. Medios internacionales se hicieron eco de la noticia y comunicaron que se produjo el 21 de agosto de 2018 sin víctimas mortales (1, 2).
En catástrofes como los terremotos registrados en Venezuela es habitual que en redes circulen contenidos desinformativos. En VerificaRTVE te hemos aclarado otros vídeos antiguos descontextualizados que se han difundido como si fueran de Venezuela en junio de 2026.