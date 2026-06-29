Disminuye a 138 el número de españoles desaparecidos en Venezuela sin aumentar la cifra de muertos
- Al menos 17 españoles han muerto y 12 han sido localizado entre los escombros
- Sigue en directo la última hora de los terremotos en Venezuela
El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha informado de que el número de españoles desaparecidos en Venezuela ha disminuido de 150 a 138 sin aumentar el número de fallecidos. Asimismo, ha indicado que al menos 12 nacionales han sido localizado bajo los escombros. Hasta ahora, han sido reportados muertos 17 españoles a causa del doble seísmo que sacudió el país latinoamericano el pasado miércoles.
"Felizmente ha bajado cifra de desaparecidos sin aumentar la de fallecidos. Son 138 desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros", ha indicado Albares, que asegura que siguen incrementándose las comunicaciones al teléfono de emergencia consular, con 635 llamadas registradas hasta el momento.
Continúan las tareas de rescate
Las tareas de rescate continúan a contrarreloj en las zonas devastadas por los seísmos, con la colaboración de más de 2.600 rescatistas internacionales, incluidos decenas de españoles. Según el último balance oficial, la cifra de fallecidos se eleva a 1.450 y la de heridos a 1.350. Asimismo, las autoridades venezolanas indicaron el domingo que hay 12.721 familias damnificadas por los terremotos y 774 edificios dañados (189 con daños totales).
Según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, han llegado a Venezuela rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos. Además, la ayuda ciudadana está siendo clave para llevar a cabo las tareas de rescate, así como para la recolección y traslado de donaciones.
"La magnitud del desastre es enorme", ha explicado en el Canal 24 Horas la periodista venezolana Carolina Alcalde, que asegura que empiezan a llegar "horas críticas" en las que comienza a percibirse la "desesperación de las familias". Asimismo, expone que una de las principales quejas es la falta de inversión previa en infraestructuras en un país que arrastra una crisis económica desde 2014 y cuyo sistema sanitario está muy debilitado. Los venezolanos insisten en que "no tenían los recursos para hacer frente a una emergencia como esta".
Volvemos contigo, Carolina Alcalde, porque..
estamos viendo imágenes a tu lado, lo están viendo nuestros espectadores de
los escombros,
de que todavía hay gente que no tiene nada en las manos, que está como
buenamente puede intentando
buscar supervivientes, aunque ya estamos hablando de que no pierden la
esperanza, pero ya son horas en las que..
bajan mucho las probabilidades de encontrar a alguien con vida
La magnitud del desastre es enorme y eso por supuesto
ha dificultado que especialmente en La Guaira, la zona más afectada, lleguen
la ayuda de manera
inmediata. Desde ayer hemos estado escuchando a
familiares en distintos edificios que se derrumbaron
pedir que llegue ayuda porque siguen trabajando voluntarios con las manos,
removiendo escombros para tratar..
de salvar la mayor cantidad de vidas posibles, trabajan contra reloj.
La verdad es que los rescatistas no han dejado
de trabajar, lo han hecho día y noche buscando tratar, como ya lo decíamos y
hemos estado insistiendo en las últimas horas, de salvar vidas, el equipo
especializado de distintas partes del mundo que ha estado llegando
en horas recientes ha sido muy importante para poder avanzar en estas
labores de búsqueda y rescate
solamente que realmente ha sido insuficiente por la magnitud, como ya
lo decíamos, de esta traje
Este bebé es un milagro.
Ha sido rescatado entre los escombros en Caracas.
Se encontraba junto a su madre
y los dos en estos momentos se encuentran en un estado de salud, dicen
los médicos estables
Bueno, pues son imágenes, Carolina, que alientan si cabe un poco más a quienes
están allí intentando buscar
supervivientes entre los escombros
Sí, definitivamente.
Todas estas imágenes que se han estado replicando a través de las redes
sociales y reenviando
por cada venezolano que está siguiendo un caso, pues generan mucha expectativa
mucha esperanza, emoción.
Definitivamente son decenas de personas las que están
en este momento acompañando de una u otra manera a las víctimas de esta
tragedia, especialmente a las familiares que..
esperan recuperar a sus seres queridos con vida y poder abrazarlos
nuevamente. Son horas muy críticas porque empieza
la desesperación por parte de las familias, pero
también además paralelamente la otra fase que es atender la crisis
humanitaria
que se genera, atender a todas esas personas que resultaron damnificadas.
Se hablaba el día de ayer..
en el último balance oficial presentado de más de 12.700 personas que quedaron
sin
absolutamente nada y ahora están enfrentando una gran incertidumbre
sobre el poder no hacer su futuro, sobre
cómo van a empezar de nuevo y en ese sentido esperan apoyo por parte de las
autoridades y también por
parte de la comunidad internacional que se ha volcado en horas recientes
tratando de traerla a New York,
cantidad de ayuda
posible. La cifra de fallecidos llega a 1.450
personas.
Mi hija, tengo tres días que no la
veo. Espero
que
esté bien nos comunicamos con tres personas que están allá abajo les queda
un 3% de batería estamos
en una zona donde hay todos los equipos de búsqueda y rescate que han venido de
todo el mundo para poder
brindar este tipo de ayuda para buscar gente bajo los escombros.
escombros
Somos del equipo de
gracias
Hemos creado un semáforo para definir la habitabilidad
gracias!
del inmueble, de la vivienda, con los colores verde, amarillo y rojo
Mi lavadora, mi aire, mi televisor, todo eso se fue en vacío
pero la vida, tengo la vida que esos materiales se recuperan
Un doblete sísmico y 430 réplicas
El pasado miércoles, Venezuela fue escenario a las 18:00 horas (00:00 hora peninsular española) de lo que se conoce como "doblete sísmico", un fenómeno poco común en el que dos seísmos tienen lugar con muy poca diferencia entre ellos. En este caso, fueron solo 39 segundos; el primero con una magnitud de 7,2 y el segundo de 7,5. Desde entonces, se han registrado al menos 430 réplicas.
Según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares.