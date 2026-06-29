Disminuye a 138 el número de españoles desaparecidos en Venezuela sin aumentar la cifra de muertos

Volvemos contigo, Carolina Alcalde, porque..

estamos viendo imágenes a tu lado, lo están viendo nuestros espectadores de

los escombros,

de que todavía hay gente que no tiene nada en las manos, que está como

buenamente puede intentando

buscar supervivientes, aunque ya estamos hablando de que no pierden la

esperanza, pero ya son horas en las que..

bajan mucho las probabilidades de encontrar a alguien con vida

La magnitud del desastre es enorme y eso por supuesto

ha dificultado que especialmente en La Guaira, la zona más afectada, lleguen

la ayuda de manera

inmediata. Desde ayer hemos estado escuchando a

familiares en distintos edificios que se derrumbaron

pedir que llegue ayuda porque siguen trabajando voluntarios con las manos,

removiendo escombros para tratar..

de salvar la mayor cantidad de vidas posibles, trabajan contra reloj.

La verdad es que los rescatistas no han dejado

de trabajar, lo han hecho día y noche buscando tratar, como ya lo decíamos y

hemos estado insistiendo en las últimas horas, de salvar vidas, el equipo

especializado de distintas partes del mundo que ha estado llegando

en horas recientes ha sido muy importante para poder avanzar en estas

labores de búsqueda y rescate

solamente que realmente ha sido insuficiente por la magnitud, como ya

lo decíamos, de esta traje

Este bebé es un milagro.

Ha sido rescatado entre los escombros en Caracas.

Se encontraba junto a su madre

y los dos en estos momentos se encuentran en un estado de salud, dicen

los médicos estables

Bueno, pues son imágenes, Carolina, que alientan si cabe un poco más a quienes

están allí intentando buscar

supervivientes entre los escombros

Sí, definitivamente.

Todas estas imágenes que se han estado replicando a través de las redes

sociales y reenviando

por cada venezolano que está siguiendo un caso, pues generan mucha expectativa

mucha esperanza, emoción.

Definitivamente son decenas de personas las que están

en este momento acompañando de una u otra manera a las víctimas de esta

tragedia, especialmente a las familiares que..

esperan recuperar a sus seres queridos con vida y poder abrazarlos

nuevamente. Son horas muy críticas porque empieza

la desesperación por parte de las familias, pero

también además paralelamente la otra fase que es atender la crisis

humanitaria

que se genera, atender a todas esas personas que resultaron damnificadas.

Se hablaba el día de ayer..

en el último balance oficial presentado de más de 12.700 personas que quedaron

sin

absolutamente nada y ahora están enfrentando una gran incertidumbre

sobre el poder no hacer su futuro, sobre

cómo van a empezar de nuevo y en ese sentido esperan apoyo por parte de las

autoridades y también por

parte de la comunidad internacional que se ha volcado en horas recientes

tratando de traerla a New York,

cantidad de ayuda

posible. La cifra de fallecidos llega a 1.450

personas.

Mi hija, tengo tres días que no la

veo. Espero

que

esté bien nos comunicamos con tres personas que están allá abajo les queda

un 3% de batería estamos

en una zona donde hay todos los equipos de búsqueda y rescate que han venido de

todo el mundo para poder

brindar este tipo de ayuda para buscar gente bajo los escombros.

escombros

Somos del equipo de

gracias

Hemos creado un semáforo para definir la habitabilidad

gracias!

del inmueble, de la vivienda, con los colores verde, amarillo y rojo

Mi lavadora, mi aire, mi televisor, todo eso se fue en vacío

pero la vida, tengo la vida que esos materiales se recuperan