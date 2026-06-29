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Disminuye a 138 el número de españoles desaparecidos en Venezuela sin aumentar la cifra de muertos

Disminuye a 138 el número de españoles desaparecidos en Venezuela sin aumentar la cifra de muertos
Escombros en La Guaira STR / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto STR / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto
RTVE.es

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha informado de que el número de españoles desaparecidos en Venezuela ha disminuido de 150 a 138 sin aumentar el número de fallecidos. Asimismo, ha indicado que al menos 12 nacionales han sido localizado bajo los escombros. Hasta ahora, han sido reportados muertos 17 españoles a causa del doble seísmo que sacudió el país latinoamericano el pasado miércoles.

"Felizmente ha bajado cifra de desaparecidos sin aumentar la de fallecidos. Son 138 desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros", ha indicado Albares, que asegura que siguen incrementándose las comunicaciones al teléfono de emergencia consular, con 635 llamadas registradas hasta el momento.

Continúan las tareas de rescate

Las tareas de rescate continúan a contrarreloj en las zonas devastadas por los seísmos, con la colaboración de más de 2.600 rescatistas internacionales, incluidos decenas de españoles. Según el último balance oficial, la cifra de fallecidos se eleva a 1.450 y la de heridos a 1.350. Asimismo, las autoridades venezolanas indicaron el domingo que hay 12.721 familias damnificadas por los terremotos y 774 edificios dañados (189 con daños totales).

Según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, han llegado a Venezuela rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos. Además, la ayuda ciudadana está siendo clave para llevar a cabo las tareas de rescate, así como para la recolección y traslado de donaciones.

"La magnitud del desastre es enorme", ha explicado en el Canal 24 Horas la periodista venezolana Carolina Alcalde, que asegura que empiezan a llegar "horas críticas" en las que comienza a percibirse la "desesperación de las familias". Asimismo, expone que una de las principales quejas es la falta de inversión previa en infraestructuras en un país que arrastra una crisis económica desde 2014 y cuyo sistema sanitario está muy debilitado. Los venezolanos insisten en que "no tenían los recursos para hacer frente a una emergencia como esta".

Para todos los públicos Venezuela sigue buscando a supervivientes del doble terremoto - Informativo 24h | Ver
Transcripción completa

Volvemos contigo, Carolina Alcalde, porque..

estamos viendo imágenes a tu lado, lo están viendo nuestros espectadores de

los escombros,

de que todavía hay gente que no tiene nada en las manos, que está como

buenamente puede intentando

buscar supervivientes, aunque ya estamos hablando de que no pierden la

esperanza, pero ya son horas en las que..

bajan mucho las probabilidades de encontrar a alguien con vida

La magnitud del desastre es enorme y eso por supuesto

ha dificultado que especialmente en La Guaira, la zona más afectada, lleguen

la ayuda de manera

inmediata. Desde ayer hemos estado escuchando a

familiares en distintos edificios que se derrumbaron

pedir que llegue ayuda porque siguen trabajando voluntarios con las manos,

removiendo escombros para tratar..

de salvar la mayor cantidad de vidas posibles, trabajan contra reloj.

La verdad es que los rescatistas no han dejado

de trabajar, lo han hecho día y noche buscando tratar, como ya lo decíamos y

hemos estado insistiendo en las últimas horas, de salvar vidas, el equipo

especializado de distintas partes del mundo que ha estado llegando

en horas recientes ha sido muy importante para poder avanzar en estas

labores de búsqueda y rescate

solamente que realmente ha sido insuficiente por la magnitud, como ya

lo decíamos, de esta traje

Este bebé es un milagro.

Ha sido rescatado entre los escombros en Caracas.

Se encontraba junto a su madre

y los dos en estos momentos se encuentran en un estado de salud, dicen

los médicos estables

Bueno, pues son imágenes, Carolina, que alientan si cabe un poco más a quienes

están allí intentando buscar

supervivientes entre los escombros

Sí, definitivamente.

Todas estas imágenes que se han estado replicando a través de las redes

sociales y reenviando

por cada venezolano que está siguiendo un caso, pues generan mucha expectativa

mucha esperanza, emoción.

Definitivamente son decenas de personas las que están

en este momento acompañando de una u otra manera a las víctimas de esta

tragedia, especialmente a las familiares que..

esperan recuperar a sus seres queridos con vida y poder abrazarlos

nuevamente. Son horas muy críticas porque empieza

la desesperación por parte de las familias, pero

también además paralelamente la otra fase que es atender la crisis

humanitaria

que se genera, atender a todas esas personas que resultaron damnificadas.

Se hablaba el día de ayer..

en el último balance oficial presentado de más de 12.700 personas que quedaron

sin

absolutamente nada y ahora están enfrentando una gran incertidumbre

sobre el poder no hacer su futuro, sobre

cómo van a empezar de nuevo y en ese sentido esperan apoyo por parte de las

autoridades y también por

parte de la comunidad internacional que se ha volcado en horas recientes

tratando de traerla a New York,

cantidad de ayuda

posible. La cifra de fallecidos llega a 1.450

personas.

Mi hija, tengo tres días que no la

veo. Espero

que

esté bien nos comunicamos con tres personas que están allá abajo les queda

un 3% de batería estamos

en una zona donde hay todos los equipos de búsqueda y rescate que han venido de

todo el mundo para poder

brindar este tipo de ayuda para buscar gente bajo los escombros.

escombros

Somos del equipo de

gracias

Hemos creado un semáforo para definir la habitabilidad

gracias!

del inmueble, de la vivienda, con los colores verde, amarillo y rojo

Mi lavadora, mi aire, mi televisor, todo eso se fue en vacío

pero la vida, tengo la vida que esos materiales se recuperan

Venezuela sigue buscando a supervivientes entre los escombros del doble terremoto

Un doblete sísmico y 430 réplicas

El pasado miércoles, Venezuela fue escenario a las 18:00 horas (00:00 hora peninsular española) de lo que se conoce como "doblete sísmico", un fenómeno poco común en el que dos seísmos tienen lugar con muy poca diferencia entre ellos. En este caso, fueron solo 39 segundos; el primero con una magnitud de 7,2 y el segundo de 7,5. Desde entonces, se han registrado al menos 430 réplicas.

Según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares.

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