Desinformación sobre la llegada de los rescatistas y las ayudas a Venezuela tras los terremotos

La comunidad internacional se ha movilizado para enviar ayuda humanitaria y equipos de rescate a Venezuela tras los dos terremotos del 24 de junio, que han dejado hasta el momento 1.450 personas fallecidas. Sin embargo, crece la indignación entre los venezolanos por la lentitud de la llegada de ayuda, que se ve complicada por la situación de caos que atraviesa el país.

En este contexto, en redes han circulado imágenes generadas con IA para trasladar la idea de que las autoridades venezolanas no están permitiendo la llegada de grupos de rescatistas. También se ha difundido que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido más rápida ahora que ante la tragedia de la dana en Valencia o que no se ve en las zonas afectadas la ayuda de los Estados Unidos. En VerificaRTVE te explicamos cuál es la situación para la cooperación en Venezuela y desmontamos algunas falsedades.

El Gobierno venezolano no prohibió el traslado de estos rescatistas españoles Un mensaje compartido más de 9.000 veces en X desde el 28 de junio dice que "por orden de Diosdado Cabello se negó la entrada a los rescatistas españoles USAR13" y que "los dejaron esperando 2 días en el aeropuerto". La publicación adjunta una foto de un grupo de personas con dos perros y camisetas con el logo de esa organización USAR13. Es falso. Mensaje que difunde la falsa idea de que las autoridades venezolanas no dejaron a USAR13 volar al país VerificaRTVE El responsable de este equipo de rescate explica a VerificaRTVE que tienen la autorización del consulado de Venezuela, pero no han conseguido plazas para trasladarse con su material. La Embajada de Venezuela también ha confirmado que autorizó al equipo a viajar al país: "Recibieron la documentación necesaria en los tiempos correspondientes". Omar Suárez Fernández es el responsable del equipo de rescate de USAR 13, una organización de Alicante especializada en búsqueda y rescate de personas. El sábado 27, el grupo llegó al aeropuerto de Madrid-Adolfo Suárez para trasladarse con la compañía Avianca a Caracas: 10 personas, dos perros y su propio material de rescate, que incluye taladros, martillos demoledores, generadores y equipos sanitarios. "En el vuelo de las 11 horas no podíamos, intentaron gestionarlo para el vuelo de las 5 de la tarde y cuando empezamos a hacer el pesaje del material, Avianca nos comunica que necesitamos autorización de la Embajada de Venezuela", explica Omar Suárez a VerificaRTVE. "La autorización llegó, pero tarde, para el vuelo de las 5", sostiene, y confirma que tienen permiso del Consulado de Venezuela en Madrid. "En ningún momento nos han puesto ningún impedimento", asegura, aunque él mismo y otro rescatista, agrega, pasaron una comprobación específica: "Mis apellidos y los de otro compañero coincidían con una gente vetada en el país por condiciones políticas. Enviamos nuestros pasaportes para que comprobasen que no teníamos nada que ver. Una hora después nos llegó la autorización de que no había ningún problema, se había comprobado todo y estaba todo correcto". El equipo no logró pasaje en otro vuelo que les permitiera llevar todo el material con ellos, por lo que horas después decidió volver a Alicante. "Autorizados por el consulado de Venezuela estamos, pero de momento sin compañía para llevarnos. Hasta ahora no tenemos nada confirmado", concluye. Explica también que otro equipo británico y uno francés se encontraban en su misma situación y que lograron trasladarse a Venezuela: los primeros "llevaban poco material y los albergaron en diferentes vuelos de diferentes compañías" y los franceses "se tuvieron que pagar los vuelos en otra compañía".

Estos rescatistas están creados con inteligencia artificial Nos habéis enviado por WhatsApp una foto de un grupo de personas con trajes de bomberos y policías y equipos de rescate que sujetan una pancarta que dice, entre otras cosas: "No quieren darnos la orden ni transporte para proceder" y "¡En la Guaira nos necesitan y los gobernantes no nos dejan trabajar!". Es una imagen creada con inteligencia artificial. Mensaje que difunde una imagen generada con IA de rescatistas como si fuera real VerificaRTVE Esta imagen es falsa, está generada con inteligencia artificial. Una búsqueda inversa nos muestra la imagen compartida el sábado 27 de junio por el mismo perfil en YouTube y TikTok. Desde la cuenta aseguran que conocen a muchas personas de la imagen "personalmente". Sin embargo, al analizar la instantánea con herramientas de inteligencia artificial nos muestran que ha sido generada con IA. Hive Moderation concluye que ha sido creada con esta tecnología con un 99,9% de confianza en su predicción y Google detecta que ha sido generada con sus herramientas de inteligencia artificial. Incongruencias en la imagen difundida de supuestos rescatistas que muestra que es IA VerificaRTVE Como te mostramos en esta imagen, en la instantánea aparece la marca de agua de Gemini, la inteligencia artificial de Google. También vemos incongruencias propias de las imágenes generadas con IA: los rostros, la posición y la equipación de varias de las personas son muy similares y la palabra 'policía' no aparece bien escrita ni en el chaleco de la persona en primer plano, en el que se lee 'policc', ni el vehículo de la izquierda, 'polaicia'. Además, tras el grupo aparecen edificios derruidos, cuando se supone que el equipo de rescate no ha sido enviado a las zonas dañadas de Venezuela.