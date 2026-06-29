Desinformación sobre la llegada de los rescatistas y las ayudas a Venezuela tras los terremotos
- Bulos sobre los terremotos en Venezuela
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La comunidad internacional se ha movilizado para enviar ayuda humanitaria y equipos de rescate a Venezuela tras los dos terremotos del 24 de junio, que han dejado hasta el momento 1.450 personas fallecidas. Sin embargo, crece la indignación entre los venezolanos por la lentitud de la llegada de ayuda, que se ve complicada por la situación de caos que atraviesa el país.
En este contexto, en redes han circulado imágenes generadas con IA para trasladar la idea de que las autoridades venezolanas no están permitiendo la llegada de grupos de rescatistas. También se ha difundido que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido más rápida ahora que ante la tragedia de la dana en Valencia o que no se ve en las zonas afectadas la ayuda de los Estados Unidos. En VerificaRTVE te explicamos cuál es la situación para la cooperación en Venezuela y desmontamos algunas falsedades.
El Gobierno venezolano no prohibió el traslado de estos rescatistas españoles
Un mensaje compartido más de 9.000 veces en X desde el 28 de junio dice que "por orden de Diosdado Cabello se negó la entrada a los rescatistas españoles USAR13" y que "los dejaron esperando 2 días en el aeropuerto". La publicación adjunta una foto de un grupo de personas con dos perros y camisetas con el logo de esa organización USAR13. Es falso.
El responsable de este equipo de rescate explica a VerificaRTVE que tienen la autorización del consulado de Venezuela, pero no han conseguido plazas para trasladarse con su material. La Embajada de Venezuela también ha confirmado que autorizó al equipo a viajar al país: "Recibieron la documentación necesaria en los tiempos correspondientes".
Omar Suárez Fernández es el responsable del equipo de rescate de USAR 13, una organización de Alicante especializada en búsqueda y rescate de personas. El sábado 27, el grupo llegó al aeropuerto de Madrid-Adolfo Suárez para trasladarse con la compañía Avianca a Caracas: 10 personas, dos perros y su propio material de rescate, que incluye taladros, martillos demoledores, generadores y equipos sanitarios. "En el vuelo de las 11 horas no podíamos, intentaron gestionarlo para el vuelo de las 5 de la tarde y cuando empezamos a hacer el pesaje del material, Avianca nos comunica que necesitamos autorización de la Embajada de Venezuela", explica Omar Suárez a VerificaRTVE.
"La autorización llegó, pero tarde, para el vuelo de las 5", sostiene, y confirma que tienen permiso del Consulado de Venezuela en Madrid. "En ningún momento nos han puesto ningún impedimento", asegura, aunque él mismo y otro rescatista, agrega, pasaron una comprobación específica: "Mis apellidos y los de otro compañero coincidían con una gente vetada en el país por condiciones políticas. Enviamos nuestros pasaportes para que comprobasen que no teníamos nada que ver. Una hora después nos llegó la autorización de que no había ningún problema, se había comprobado todo y estaba todo correcto".
El equipo no logró pasaje en otro vuelo que les permitiera llevar todo el material con ellos, por lo que horas después decidió volver a Alicante. "Autorizados por el consulado de Venezuela estamos, pero de momento sin compañía para llevarnos. Hasta ahora no tenemos nada confirmado", concluye. Explica también que otro equipo británico y uno francés se encontraban en su misma situación y que lograron trasladarse a Venezuela: los primeros "llevaban poco material y los albergaron en diferentes vuelos de diferentes compañías" y los franceses "se tuvieron que pagar los vuelos en otra compañía".
Estos rescatistas están creados con inteligencia artificial
Nos habéis enviado por WhatsApp una foto de un grupo de personas con trajes de bomberos y policías y equipos de rescate que sujetan una pancarta que dice, entre otras cosas: "No quieren darnos la orden ni transporte para proceder" y "¡En la Guaira nos necesitan y los gobernantes no nos dejan trabajar!". Es una imagen creada con inteligencia artificial.
Esta imagen es falsa, está generada con inteligencia artificial. Una búsqueda inversa nos muestra la imagen compartida el sábado 27 de junio por el mismo perfil en YouTube y TikTok. Desde la cuenta aseguran que conocen a muchas personas de la imagen "personalmente". Sin embargo, al analizar la instantánea con herramientas de inteligencia artificial nos muestran que ha sido generada con IA. Hive Moderation concluye que ha sido creada con esta tecnología con un 99,9% de confianza en su predicción y Google detecta que ha sido generada con sus herramientas de inteligencia artificial.
Como te mostramos en esta imagen, en la instantánea aparece la marca de agua de Gemini, la inteligencia artificial de Google. También vemos incongruencias propias de las imágenes generadas con IA: los rostros, la posición y la equipación de varias de las personas son muy similares y la palabra 'policía' no aparece bien escrita ni en el chaleco de la persona en primer plano, en el que se lee 'policc', ni el vehículo de la izquierda, 'polaicia'. Además, tras el grupo aparecen edificios derruidos, cuando se supone que el equipo de rescate no ha sido enviado a las zonas dañadas de Venezuela.
La UME no tardó 4 días en desplegarse en la dana de Valencia
Nos habéis enviado a través de WhatsApp un vídeo con música de fondo y un cartel fijo que dice: "La UME en 24H en Venezuela a 7.000 km de distancia… La UME de Betera a 22Km de distancia de Valencia tardaron cuatro días. Dejaron morir lentamente a los valencianos por unos votos de mierd@". Es falso.
La Unidad Militar de Emergencia (UME) empezó a movilizar efectivos a las 15:41 del 29 de octubre de 2024, según explicó el general Jefe de la Unidad, Javier Marcos, en rueda de prensa. De hecho, el primer vehículo de la UME salió precisamente de la base de Bétera "tardó casi dos horas en llegar a Chiva". El militar mostró unas imágenes grabadas desde uno de esos vehículos a las 18:05 en la A3, a la altura de la citada localidad valenciana. "Nadie podía avanzar, pero la UME avanzó", ha subrayado. En torno a las 18 horas, ya estaban rescatando a vecinos en Utiel y Chiva. Unas horas más tarde, al inicio de la madrugada del día 30, consiguieron entrar a Paiporta.
EEUU sí ha enviado ayuda a Venezuela
Un mensaje compartido más de 5.000 veces en x desde el 27 de junio dice: "A los que creen que Estados Unidos ayuda a los países en los que interviene, pregunten a la gente de Venezuela si el país más poderoso del mundo les ha enviado personal, maquinaria o equipos para rescatar a las víctimas del terremoto. Solo les interesan sus recursos naturales. La gente, que se joda". Es falso.
El Gobierno de Estados Unidos ha activado ayuda económica y desplegado equipos en Venezuela. El día de los terremotos, el 24 de junio, el Departamento de Estado anunció el despliegue de un Equipo Regional de Respuesta ante Desastres, equipos urbanos de búsqueda y rescate y la cooperación con otros departamentos "para proporcionar apoyo en las operaciones de búsqueda y rescate, así como otros suministros". El día 25 de junio, anunció la movilización de 150 millones de dólares en asistencia a Venezuela, medida que explicó el presidente Donald Trump en esta comparecencia de prensa. Ese mismo día, la agencia Reuters recogía las medidas mencionadas y añadía que el ejército estadounidense estaba "ayudando a transportar suministros y personal, además de apoyar otras operaciones de socorro".
Esta información del Departamento de Estado detalla los equipos enviados, entre ellos, grupos de búsqueda y rescate urbanos procedentes, entre otros, del condado de Fairfax, Virginia; del condado de Los Ángeles, California; y del condado de Miami-Dade, Florida. Puedes encontrar imágenes del despliegue en sus perfiles en X: Bomberos y Rescate del Condado de Fairfax (USA-1) de Virginia, Bomberos y Rescate de Miami-Dade (FLTF-1), de Miami, o los Bomberos del Condado de Los Ángeles (USA-2). También, de los equipos del ejército desplegados del US Southern Command.
En RTVE te hemos contado este domingo, 28 de junio, el rescate de un bebé por parte de equipos de búsqueda de Estados Unidos. También te hemos hablado de la colaboración de una veintena de países desplegados en Venezuela el sábado, 27 de junio, entre ellos el país norteamericano.