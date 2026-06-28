Venezuela eleva la cifra provisional de muertos por el doble terremoto a 1.450 personas

La cifra provisional de fallecidos tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles en el norte de Venezuela se eleva a 1.450, según ha informado este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, que ha añadido que el número de heridos es de 3.150.

"En el parte del día de hoy, debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia", ha señalado Rodríguez en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Respecto a los españoles en Venezuela, suben a 17 los fallecidos, según fuentes del Ministerio de Exteriores y 150 los desaparecidos. Hay además 12 españoles localizados bajo los escombros, donde se esfuerzan los equipos de rescate.

Rodríguez también ha informado de que hay 12.721 familias están damnificadas. Respecto a los daños materiales, hay 774 edificios afectados o colapsados, 189 con daños totales y 585 de manera parcial, 38 hospitales también sufrieron daños, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras "de otra índole".

Asimismo, ha manifestado que 527 personas han sido trasladadas desde el estado de La Guaira, el más afectado por los terremotos, a hospitales públicos y privados de Caracas.

Más de 2.600 rescatistas internacionales, también de España También, que el número de rescatistas internacionales se elevó a 2.624, con 137 perros, 49 vehículos de apoyo y 84,8 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos quirúrgicos. Precisamente, este domingo ha llegado procedente de España un segundo avión con rescatistas de seis comunidades autónomas junto con más personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Albares garantiza el compromiso con Venezuela: "Mientras haya una opción de rescatar con vida, estaremos ahí" Así lo ha explicado en RNE el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, que ha añadido que está previsto que el próximo miércoles 1 de julio esté operativo y desplegado el Equipo Start (Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta en Emergencias) de la AECID con un hospital de campaña, además del paquete financiero movilizado de un millón de euros a través de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Por otra parte, ha destacado que este domingo ha llegado a la base aérea madrileña de Torrejón de Ardoz el primer avión procedente de Venezuela con un total de 96 personas, de las que 76 son ciudadanos españoles. El resto procedían de distintas naciones, entre ellas Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Eslovaquia, Venezuela y Argentina. Sobre los voluntarios, Rodríguez ha apuntado que se han registrado 7.876 personas en el Poliedro de Caracas, lo que, a su juicio, ha permitido ordenar el trabajo de rescate y remoción de escombros en La Guaira.