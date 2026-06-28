Albares garantiza el compromiso con Venezuela: "Mientras haya una opción de rescatar con vida, estaremos ahí"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha garantizado el compromiso de España con Venezuela y ha destacado que la colaboración con este país tras los terremotos de esta semana es "total": "Mientras haya la más mínima opción de rescatar con vida, e incluso los cuerpos, nosotros vamos a estar ahí, en contacto con las autoridades locales, con nuestros equipos de rescate y esperando dar noticias felices lo antes posible".

Así se ha expresado Albares en una entrevista en RNE, en la que ha actualizado los datos relativos a los españoles afectados por los terremotos en Venezuela, que en total dejan por ahora 1.430 fallecidos. En cuanto a los españoles, se mantiene la cifra provisional de nueve fallecidos, pero aumentan a 152 los desaparecidos. Por ahora, no constan al Ministerio españoles heridos de gravedad u hospitalizados. Además, 14 españoles siguen localizados bajo los escombros, aunque se desconoce su estado.

"Es difícil saberlo", ha subrayado el ministro, que ha afirmado que el conocimiento que tienen de que están ahí es porque son las familias y conocidos las que lo comunican. Con todo, ha asegurado que se ha trasladado toda la información de su localización a los equipos de rescate, aunque con las "dificultades" sobre el terreno no hay más información.

Pero ha incidido en que mientras haya la "mínima posibilidad" de rescatarlos con vida o sin ella, España estará ahí. Y ha llamado a que cualquier persona "que tenga constancia de un español en situación de necesidad en Venezuela" contacte con las vías del Ministerio.

Así, ha recalcado que las vías de contacto están abiertas, a través de las redes sociales del Ministerio y de la Embajada de Caracas, y se pide a los españoles que utilicen los teléfonos: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.

El ministro ha subrayado los equipos de rescate que están aportando la Agencia Española de Cooperación, la UME y numerosas comunidades autónomas, entre otros, que "ya están desplegados sobre el terreno". Y también ha puesto en valor un primer paquete financiero de un millón de euros para ayuda a través de la Cruz Roja y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Por otra parte, ha destacado que este domingo ha llegado a la base aérea madrileña de Torrejón de Ardoz el primer avión procedente de Venezuela con un total de 96 personas, de las que 76 son ciudadanos españoles. El resto procedían de distintas naciones, entre ellas Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Eslovaquia, Venezuela y Argentina.