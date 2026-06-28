Ezequiel Reyes, técnico de emergencias en Caracas: "Lo más necesario son equipos para rescatar a personas con vida"
- También necesitan material médico desechable, alimentación y agua
- Sigue en directo la última hora de los terremotos en Venezuela
Ezequiel Reyes es técnico avanzado y una de las personas que ayuda a los damnificados por los terremotos en Venezuela. Ahora se encuentra en Caracas, recogiendo el material necesario para poder volver a La Guaira, la zona más devastada por los seísmos.
Reyes ha contado este mañana en directo en el Canal 24 Horas de RTVE cómo está la situación: "Lo que más se necesita son equipos para poder intentar rescatar a personas con vida", porque asegura que todavía "hay una gran cantidad de personas atrapadas y lesionados, personas afectadas".
En La Guaira ha estado atendiendo a los heridos junto a los médicos y enfermeros que se han movilizado para prestar ayuda. "Las lesiones más comunes son heridas abiertas, penetrantes, hay pacientes con traumatismos múltiples", asegura. Y cuenta que también tienen que atender a personas con otras enfermedades que necesitan atención médica.
Comida, agua y ayuda psicológica
En La Guaira coordinan toda la ayuda que les está llegando. "Hemos encontrado mucha disposición de los venezolanos para ayudar y hemos estado compartiendo trabajo con los equipos internacionales como el de España", ha agradecido.
En la zona, según cuenta, siguen necesitando "equipos de rescate, insumos médicos y material descartable, inyectable, soluciones, vendas, gasas entre otras cosas". Y con el paso de los días, también comida, agua y saneamiento.
Además, los venezolanos afectados piden ayuda psicológica. "Desde el primer día las personas nos están pidiendo psicólogos, al vivir algo tan traumático", cuenta. Y mantiene la esperanza: "Sigue habiendo personas que nos necesitan", concluye.