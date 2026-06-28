Ezequiel Reyes, técnico de emergencias en Caracas: "Lo más necesario son equipos para rescatar a personas con vida"

Ezequiel Reyes es técnico avanzado y una de las personas que ayuda a los damnificados por los terremotos en Venezuela. Ahora se encuentra en Caracas, recogiendo el material necesario para poder volver a La Guaira, la zona más devastada por los seísmos.

Reyes ha contado este mañana en directo en el Canal 24 Horas de RTVE cómo está la situación: "Lo que más se necesita son equipos para poder intentar rescatar a personas con vida", porque asegura que todavía "hay una gran cantidad de personas atrapadas y lesionados, personas afectadas".

En La Guaira ha estado atendiendo a los heridos junto a los médicos y enfermeros que se han movilizado para prestar ayuda. "Las lesiones más comunes son heridas abiertas, penetrantes, hay pacientes con traumatismos múltiples", asegura. Y cuenta que también tienen que atender a personas con otras enfermedades que necesitan atención médica.