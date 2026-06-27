Así trabaja la UME para encontrar supervivientes en la zona cero del terremoto en Venezuela

La Unidad Militar de Emergencias ya se encuentra desplegada en la Guaira, la zona cero del terremoto en Venezuela. El avión de la Fuerza Aérea española ha aterrizado este viernes en Caracas con 59 efectivos, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas para apoyar a las autoridades venezolanas en las tareas de búsqueda y rescate.

"Al venir aquí, atravesamos Caracas en los autobuses que nos trajeron. Había cientos de vehículos y motocicletas hasta arriba de ayuda y era incluso complicado moverse por la ciudad. A partir de la noche comenzaron a controlar todo para canalizar las ayudas", ha explicado el cabo primero, Antonio Diosdado, en el Canal 24 horas de RTVE.

¿Cómo se trabaja sobre el terreno? Diosdado ha explicado que lo primero es hacer un análisis de la zona, esta tarea es fundamental para saber cómo abordarla. Luego, se comprueba y se intenta ver si en ese edificio hay personas con vida: "Se envía a los perros de rescate y se hacen búsquedas técnicas. Posteriormente, se manda al equipo disponible lo más rápido posible para que pase el menor tiempo posible. Todos sabemos que cuántas más horas pasen más difícil en encontrar a personas con vida". 01.05 min Reina el caos en la Guaira, zona cero del terremoto en Venezuela "El equipo de la Unidad Militar de Emergencias ha venido con ocho perros de rescate, con búsqueda técnica y tod tipo de capacidades que ya desplegamos en terremotos como el de Turquía, México o Marruecos", ha explicado.

"Siempre vamos a trabajar como si hubiera víctimas vivas" Las autoridades han restringido la pasada madrugada el acceso a la zona de la Guaira, la más castigada por el seísmo. El objetivo es facilitar el trabajo de rescate de las brigadas locales e intrenacionales, que comienzan a llegar de diferentes países. "Sigue habiendo esperanza. No podemos perderla. Por ejemplo, en el terremoto de Turquía rescatamos con vida cinco días después. Hay muchas variables a tener en cuenta, depende del estado, la temperatura y la esperanza nunca hay que perderla. Nosotros siempre vamos a trabajar como si hubiera víctimas vivas. Pasen dos o tres días, aunque sabemos que la lógica dice que es más difícil según va pasando el tiempo".