Así trabaja la UME para encontrar supervivientes en la zona cero del terremoto en Venezuela
- El cabo primero, Antonio Diosdado, explica en el Canal 24 horas de RTVE cómo son las tareas que realizan
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La Unidad Militar de Emergencias ya se encuentra desplegada en la Guaira, la zona cero del terremoto en Venezuela. El avión de la Fuerza Aérea española ha aterrizado este viernes en Caracas con 59 efectivos, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas para apoyar a las autoridades venezolanas en las tareas de búsqueda y rescate.
"Al venir aquí, atravesamos Caracas en los autobuses que nos trajeron. Había cientos de vehículos y motocicletas hasta arriba de ayuda y era incluso complicado moverse por la ciudad. A partir de la noche comenzaron a controlar todo para canalizar las ayudas", ha explicado el cabo primero, Antonio Diosdado, en el Canal 24 horas de RTVE.
¿Cómo se trabaja sobre el terreno?
Diosdado ha explicado que lo primero es hacer un análisis de la zona, esta tarea es fundamental para saber cómo abordarla. Luego, se comprueba y se intenta ver si en ese edificio hay personas con vida: "Se envía a los perros de rescate y se hacen búsquedas técnicas. Posteriormente, se manda al equipo disponible lo más rápido posible para que pase el menor tiempo posible. Todos sabemos que cuántas más horas pasen más difícil en encontrar a personas con vida".
"El equipo de la Unidad Militar de Emergencias ha venido con ocho perros de rescate, con búsqueda técnica y tod tipo de capacidades que ya desplegamos en terremotos como el de Turquía, México o Marruecos", ha explicado.
"Siempre vamos a trabajar como si hubiera víctimas vivas"
Las autoridades han restringido la pasada madrugada el acceso a la zona de la Guaira, la más castigada por el seísmo. El objetivo es facilitar el trabajo de rescate de las brigadas locales e intrenacionales, que comienzan a llegar de diferentes países.
"Sigue habiendo esperanza. No podemos perderla. Por ejemplo, en el terremoto de Turquía rescatamos con vida cinco días después. Hay muchas variables a tener en cuenta, depende del estado, la temperatura y la esperanza nunca hay que perderla. Nosotros siempre vamos a trabajar como si hubiera víctimas vivas. Pasen dos o tres días, aunque sabemos que la lógica dice que es más difícil según va pasando el tiempo".
"Hay barrios y zonas residenciales completamente destruidos"
Los equipos que van llegando trabajan de forma coordinada bajo un protocolo establecido por Naciones Unidas. "Al llegar a una zona de emergencia internacional como en este caso contactamos en primera instancia con las autoridades del país, que nos recibieron estupendamente cuando llegamos en avión ayer por la mañana y nos desplazaron hasta aquí, hasta la zona", ha explicado el cabo.
"Se montan centros de coordinación de Naciones Unidas donde los equipos internacionales que van llegando se registran, muestran sus capacidades. A partir de ahí nos distribuimos en las distintas zonas de trabajo dependiendo de las características de cada equipo, del trabajo que se requiera para rescatar a quien tenga que ser rescatado. Se trata de una labor previa a la del rescate, pero muy importante para enviar los medios correctos de los que se disponen a la zona", cuenta el miembro de la UME, que ha descrito en panorama con el que se han encontrado.
"Hay desolación, zonas devastadas, barrios y zonas residenciales completamente destruidos, otros aun en pie. Y muchísima gente por la calle que quiere ayudar", afirma.