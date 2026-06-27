Terremoto en Venezuela, última hora de los rescates en directo hoy: Delcy Rodríguez dice que conversó con Trump y Rubio y ratificaron su respaldo a Venezuela
- Se elevan a cinco los españoles fallecidos, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores
El "doblete sísmico" que asoló el Caribe y el centro de Venezuela el miércoles ha dejado al menos 920 fallecidos y 3.360 heridos, mientras la ONU estima que 6,76 millones de personas se han visto afectadas. Las zonas devastadas por los seísmos han sido los estados de La Guaira y Caracas.
Venezuela registró dos terremotos en el norte del país (de magnitud 7,2 y 7,5), que tuvieron lugar con apenas 39 segundos de diferencia, un fenómeno muy poco común que ha agravado las consecuencias del seísmo. Las tareas de rescate continúan este viernes en los 383 edificios afectados de manera total o importante.
El Ministerio de Exteriores español ha informado de que hay al menos cinco españoles fallecidos y otros 119 que no han sido todavía localizados, además de 14 localizados bajo los escombros que están siendo rescatados. Un primer contingente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya se encuentra en el país.
Terremoto en Venezuela, última hora en directo:
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Diosdado Cabello anuncia la restricción del acceso al estado La Guaira, el más afectado por los terremotos-
El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), el más afectado por los terremotos, a partir de las 20.00 horas locales (00.00 GMT) de este viernes.
En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Cabello precisó que quien quiera ir a La Guaira tiene que cumplir con un registro que ha habilitado el Gobierno en Caracas para así "evitar que personas que no tienen ningún tipo de tarea asignada" acudan a este estado.
La idea de esta decisión es facilitar las labores de rescate y evitar obstaculizaciones, subrayó el alto funcionario chavista. Unos cien edificios han colapsado en La Guaira, mientras se mantiene la movilización de más de cien equipos de maquinaria pesada para las labores de recuperación de personas que se encuentran atrapadas y se anunció el despliegue de 11.500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones.
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Caraqueños se abastecen de insumos básicos en mercados y de gasolina tras terremotos
Los caraqueños han acudido a los supermercados y farmacias en distintos puntos de la ciudad para abastecerse de insumos básicos, como papel higiénico, pañales para bebés y agua, lo que ya muestra varios anaqueles vacíos, mientras se registran largas filas para surtir de gasolina, tras los terremotos del miércoles que han dejado 920 muertos y 3.360 heridos.
En un recorrido por varios puntos de la ciudad, el equipo de EFE pudo constatar largas filas, especialmente en horas de la mañana, en varias estaciones de gasolina de la capital venezolana, que en algunos sitios se vende a 1 dólar por litro, mientras que en otras se mantiene en 0,50 centavo de dólar y algunas pocas tiene un precio subsidiado por el Estado. Igualmente, en los supermercados hay un abastecimiento general, pero en productos básicos la situación es más crítica.
Las primeras horas tras los terremotos de 7,2 y 7,5 registrados el miércoles, cientos de ciudadanos hacían largas filas a las afueras de estos locales para poder comprar comida, pero ya se han reducido considerablemente. En los anaqueles faltan ya pañales para bebé, toallas húmedas, compotas y botellones de agua de 5 litros. En las farmacias, se repite la situación y se suman productos agotados como gasas, tapabocas, guantes, alcohol y agua oxigenada.
En el estado costero La Guaira, al norte de Caracas, la situación ha estado más crítica, ya que cientos de personas saquearon este viernes comercios en el centro de la localidad de Catia la Mar, una de las más golpeadas por los terremotos. Salieron de los negocios cargando grandes bolsas de comida y bebidas. El ambiente ha sido de crispación, mucha tensión y angustia. Algunas personas alrededor de los saqueos lloraban. EFE
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Apenas tembló la tierra en Venezuela, Estados Unidos se apresuró a ofrecer toda su ayuda al país.
ás allá de las razones humanitarias, esta catástrofe es también la primera prueba de fuego sobre el trato de la Administración Trump al país que mantiene bajo su tutela desde la captura de Maduro en enero. La estabilidad de Venezuela ha sido desde el principio una pieza clave en los planes de Trump para la región. Y ahora Washington tiene que demostrar que esa apuesta también funciona en plena emergencia. La Casa Blanca ha aprobado 150 millones de dólares en ayuda directa, ha relajado sanciones vinculadas a transacciones bancarias y ya despliega equipos de búsqueda y rescate.
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Delcy Rodríguez dice que conversó con Trump y Rubio y ratificaron su respaldo a Venezuela
La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, informó este viernes que conversó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras los dos terremotos de esta semana. "Recibí una llamada del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, quienes ratificaron el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos en este momento difícil para Venezuela", escribió Rodríguez en sus redes sociales.
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Buenas noches, hoy 27 de junio continuamos la narración minuto a minuto con la última hora de los rescates por los dos terremotos que han sacudido Venezuela con decenas de edificaciones derruidas. En este enlace pueden acceder a todo lo ocurrido ayer, 26 de junio.