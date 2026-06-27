Venezuela eleva a 1.430 las víctimas mortales por los dos terremotos en el país

El Gobierno de Venezuela ha elevado este sábado a 1.430 los muertos en los dos potentes terremotos que han sacudido el país, según la última actualización oficial ofrecida por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El número de heridos se sitúa en 3.238 personas y hay 3.142 ciudadanos que se han quedado sin hogar por la catástrofe.

"A esta hora (...) estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida", ha dicho el legislador en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

Respecto a los ciudadanos españoles, se elevan a seis los fallecidos, mientras que hay 133 desaparecidos y 14 localizados los escombros que centran los esfuerzos de los equipos de rescate.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España insiste en que están abiertas todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

Rodríguez ha indicado que hasta este sábado han sido atendidas por las autoridades 73.736 familias, especialmente en el estado costero de La Guaira, al norte de Caracas, el más afectado por el doble terremoto del miércoles.

Por otro lado, la estimación de la ONU de los daños causados por los terremotos ascienden aproximadamente al 6% del PIB del país.

Más de 30.000 efectivos para el rescate El diputado ha señalado que han llegado al país este sábado 16 médicos de Curazao para la atención de las víctimas. Asimismo, ha manifestado que hay más de 30.000 efectivos, entre militares, policías, rescatistas, personal médico, paramédicos y psicólogos venezolanos, desplegados en las zonas afectadas. En concreto, Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas para atender a las víctimas de los terremotos, según ha detallado este sábado el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco. Por su parte, España ha enviado este sábado nuevos equipos para el contingente de rescate en un abión de Iberia fletado por Repsol que transporta a 77 pasajeros, entre ellos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos especializados en labores de búsqueda y rescate de seis comunidades autónomas, personal de apoyo y 15 periodistas de distintos medios de comunicación españoles. ““ Este mismo sábado, la UME ha rescatado a una persona tras permanecer casi 72 horas atrapada bajo los escombros en la zona residencial Vistamar de La Guaira.