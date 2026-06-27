El Gobierno eleva a 133 los españoles desaparecidos en Venezuela y mantiene cinco muertos y 14 atrapados

El Gobierno ha actualizado este sábado el número de españoles desaparecidos en Venezuela a causa de los terremotos. La cifra asciende a 133 mientras mantiene cinco muertos y 14 atrapados bajo los escombros. Los nuevos datos ha sido facilitados por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación, José Manuel Albares, quién además ha explicado que ya ha sido entregado el primer paquete financiero para las necesidades facilitado por la AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Albares también ha confirmado la llegada de los primeros rescatistas españoles, tanto de la Unidad Militar de Emergencias (UME), como Bomberos de la Comunidad de Madrid. El ministro ha insistido en que tanto la Embajada como el Consulado en Caracas siguen plenamente operativos y ha recordado los teléfonos de atención disponibles a tal efecto:

Encontrar supervivientes, la prioridad de los rescatistas

El avión de la Fuerza Aérea española ha aterrizado este viernes en Venezuela con 59 efectivos de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas para apoyar a las autoridades venezolanas en las tareas de búsqueda y rescate.

En el mismo avión han viajado 40 efectivos del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, entre bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA112) junto a cuatro perros de la Unidad Canina.

La ayuda se desplaza desde diferentes territorios. Un equipo especializado en búsqueda y rescate de Galicia, conformado por ocho personas, seis bomberos y dos técnicos de emergencias sanitarias, ha partido este sábado para colaborar en las tareas de respuesta a la emergencia provocada por los terremotos registrados en Venezuela. Está integrado en un único equipo de medios procedentes de España.

01.11 min Venezuela, un país golpeado por otros terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado este sábado que la prioridad en este momento del Gobierno y de los diferentes cuerpos de seguridad que actúan en el país es lograr rescatar de los escombros a las personas que han quedado atrapadas tras el doble terremoto sufrido hace 72 horas.

"El proceso de rescate de las personas que están con vida es nuestra prioridad, tanto de los rescatistas venezolanos, como de los de protección civil y de otros cuerpos" que están actuando en esta tragedia, ha asegurado Rodríguez en una comparecencia transmitida por la red Instagram, en la que no dio nuevos datos sobre el número de fallecidos o desaparecidos.

Rodríguez, acompañada de los miembros del cuerpo central de mando, ha precisado que la tragedia sacudió a siete estados del país, aunque el más afectado sigue siendo el costero de La Guaria que "ha enlutado a toda Venezuela".

Según la presidenta encargada, el devastado estado ha logrado recuperar el 60 por ciento del suministro eléctrico y ahora se trabaja para lograr restaurar el servicio de agua potable. También ha anunciado que en las próximas horas "diez países más estarán llegando" con ayuda internacional a Venezuela para hacer un "trabajo coordinado y sin descanso en estas 72 primeras horas vitales para salvar vidas".

Venezuela entra este sábado en su cuarto día de emergencia con apoyo de brigadas de rescate de nueve países que se han sumado a las labores de búsqueda de supervivientes o fallecidos, tras el doble terremoto del miércoles que deja al menos 920 muertos y 3.360 heridos, según las últimas cifras oficiales.

El Gobierno ha restringido el acceso al estado de La Guaria, que ha quedado totalmente militarizado, para garantizar la seguridad del lugar con el despliegue de 14.000 funcionarios militares y policiales. "Estas patrullas estarán permanente en todo el estado para garantizar la tranquilidad que se necesita para las labores de rescate", ha dicho la presidenta interina.

Además, se han tomado también medidas sanitarias para prevenir y evitar focos infecciosos o de insalubridad por la situación generada y las personas que perdieron la vida y aún no han sido rescatadas.