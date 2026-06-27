Rescatistas españoles voluntarios viajan a Venezuela: "Nuestra prioridad es la búsqueda de personas vivas"

Sierras, radiales, martillos o tiendas de campaña. Es parte de lo que llevan en las maletas los rescatistas españoles voluntarios que viajan este sábado con destino a Venezuela, que sufrió la noche del pasado miércoles el episodio sísmico más fuerte en más de un siglo.

"Nuestra prioridad es la búsqueda de personas vivas", dice Miguel Montero, responsable de la ONG IAE Rescue.

Están especializados en terremotos y también llevan sensores y perros para detectar sonidos bajo los escombros. "Perros de búsqueda, sistemas electrónicos de localización, cámaras...", enumera Montero.

La cifra de desaparecidos sigue aumentando. Según los últimos datos hay 133 españoles que no han sido localizados, entre ellos cuatro vecinos de Marín.

"No sabemos nada más, que ellos están en esta zona, que hicieron ese viaje, que estaban allí", dice María Ramallo, alcaldesa del municipio pontevedrés.