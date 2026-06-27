Rescatistas españoles voluntarios viajan a Venezuela: "Nuestra prioridad es la búsqueda de personas vivas"
- Muchos venezolanos que residen en España siguen sin tener noticias de sus familiares
- Sigue en directo la última hora de los terremotos en Venezuela
Sierras, radiales, martillos o tiendas de campaña. Es parte de lo que llevan en las maletas los rescatistas españoles voluntarios que viajan este sábado con destino a Venezuela, que sufrió la noche del pasado miércoles el episodio sísmico más fuerte en más de un siglo.
"Nuestra prioridad es la búsqueda de personas vivas", dice Miguel Montero, responsable de la ONG IAE Rescue.
Están especializados en terremotos y también llevan sensores y perros para detectar sonidos bajo los escombros. "Perros de búsqueda, sistemas electrónicos de localización, cámaras...", enumera Montero.
La cifra de desaparecidos sigue aumentando. Según los últimos datos hay 133 españoles que no han sido localizados, entre ellos cuatro vecinos de Marín.
"No sabemos nada más, que ellos están en esta zona, que hicieron ese viaje, que estaban allí", dice María Ramallo, alcaldesa del municipio pontevedrés.
"Es desesperante porque de repente se pierden las comunicaciones"
En España, también muchos venezolanos siguen sin noticias de sus familiares. "Es desesperante porque de repente se pierden las comunicaciones", lamenta una mujer.
"Se ve todo destrozado", dice Angélica Rellano, natural de La Guaira, cuando nos muestra la poca información que recibe de sus allegados.
Hoy se ha acercado a un centro comercial de Madrid convertido en un centro de solidaridad. Ella ha perdido a algunos amigos. "Lamentablemente no pudieron salvarse".
Roland, por su parte, ha recibido mejores noticias. Después de horas de angustia ya ha localizado a su sobrino. "Estaba resguardado en la casa de un vecino".
El Gobierno repatriará a un primer grupo de 59 españoles en el avión del Ministerio de Defensa que ha llevado a los rescatistas.