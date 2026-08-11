La Tierra no perderá la gravedad durante 7 segundos y otros bulos sobre el eclipse solar del 12 de agosto
- Eclipse solar de 2026 en España: guía completa para ver el fenómeno astronómico del 12 de agosto
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Mientras España se prepara para vivir el eclipse solar, en redes sociales y canales de mensajería como WhatsApp está circulando desinformación sobre este fenómeno astronómico. Desde el bulo que asegura que la Tierra perderá la gravedad durante 7 segundos al audio falso que alerta de que nos quedaremos ciegos por mirar el sol con gafas homologadas. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos desinformación sobre el eclipse del 12 de agosto.
El eclipse no suspenderá la gravedad durante 7 segundos
"¡El 12 de agosto la Tierra se quedará sin gravedad por 7 segundos!", dice un mensaje en Instagram publicado el 10 de agosto. Otra publicación en X difunde esta teoría y añade que se debe al "proyecto secreto de NASA: 'Anchor', con presupuesto de $89.000.000 y se busca sobrevivir a una anomalía gravitacional de 7''. Es un bulo. El eclipse no tiene relación con la ley gravitacional y la NASA ha negado que exista tal proyecto.
Jorge Rivero González es responsable de divulgación del Instituto de Ciencia del Espacio-CSIC y niega ninguna relación entre el eclipse, que "es una sombra", explica, y la ley de la gravedad. "Es totalmente falso. La gravedad depende de la masa del planeta, para perder gravedad tendría que perder masa el planeta", sostiene. Susana Malón, astrofísica del Colegio Oficial de Físicos, añade que "la Tierra tiene unos 6 trillones de toneladas de masa y hacerlos desaparecer sería imposible". El eclipse es una sombra sobre la Tierra, recalcan ambos, que no tiene nada que ver con la masa de la Tierra. "No vamos a empezar a levitar", concluye Jorge Rivero.
Este experto sí apunta un efecto del eclipse en las mareas, que pueden ser más vivas, aunque es un fenómeno que se produce mensualmente en cada luna nueva y luna llena. Sucede siempre que se alinean la tierra, la luna y el sol, aunque son alineaciones que no provocan eclipses como el del 12 de agosto (página 25).
El verificador estadounidense Snopes, miembro de la International Fact-Checking Network (IFCN), desmintió esta teoría en enero de 2026. Un portavoz de la NASA confirmó por correo electrónico que se trataba de una falsa afirmación: "La Tierra no perderá gravedad el 12 de agosto de 2026. Un eclipse solar total no tiene un impacto inusual en la gravedad terrestre" y señalaba que "la atracción gravitatoria del Sol y la Luna sobre la Tierra, que no afecta la gravedad total terrestre, pero sí las fuerzas de marea, se comprende bien y se puede predecir con décadas de antelación".
¿Cómo usar correctamente las gafas del eclipse?
En redes sociales circula un audio en el que una voz femenina asegura que "los oftalmólogos dicen que no hay que fiarse de ninguna gafa" y pregunta: "¿Cómo sabes si las gafas que estás comprando son las adecuadas o no?". En VerificaRTVE te informamos, con la ayuda de expertos, sobre cuáles son las gafas que debemos usar para ver el eclipse, así como de las recomendaciones y medidas preventivas a tener en cuenta.
En primer lugar, se deben usar unas gafas homologadas con la norma ISO 12312-2:2015 y el "marcado CE". José Pinós, jefe de oftalmología del hospital de Valencia, señaló en La Tarde en 24h que "sin las gafas adecuadas, el daño puede ser permanente". Explicó también que es importante comprobar que no están dobladas ni arañadas y "evitar cualquier truco casero para ver el eclipse: ni CDs, ni radiografías, ni el reflejo en el agua". Antes de ponerlas en el eclipse, conviene probarlas, mirando indirectamente la luz solar o una bombilla. Además, insistió en usarlas durante toda la fase del eclipse. Como te contamos en VerificaRTVE, unas gafas seguras para ver el eclipse deben contener el marcado CE, la norma ISO 12312-2:2015, un etiquetado transparente y deben incluir el fabricante.
La importancia de estas gafas reside en el filtro. Aunque la montura, habitualmente de cartón, genere desconfianza, debemos saber que son los filtros los que evitan que se produzcan lesiones oculares, ya que cuentan con una protección de factor 30.000 y son muchísimo más potentes que unas gafas de sol normales. "Un solo punto débil puede dejar pasar suficiente luz como para dañar la vista", alerta también la página oficial del Trío de Eclipses del Ministerio de Ciencia.
¿Cómo debemos colocarnos las gafas? El portal Trío de Eclipses del Ministerio de Ciencia nos da las claves: tenemos que ponernos las gafas antes de mirar al sol, mirar brevemente unos segundos y bajar la mirada. Podemos repetir la observación del eclipse siempre con pausas y, si usamos gafas graduadas, tenemos que colocar las gafas de eclipse encima, sujetas con ambas manos para que no se muevan. En cuanto a su uso en niños y niñas con gafas, se recomienda la supervisión e incluso sujeción por parte de un adulto. Por último, es importante quitarlas solo después de apartar la vista del sol. Solo es seguro quitarse las gafas durante los minutos de totalidad absoluta (cuando la Luna cubre el 100% del Sol y se hace de noche), aunque lo recomendable es dejarse las gafas puestas durante el tiempo que dure el eclipse.
Otra de las cuestiones más comentadas es cuánto tiempo podemos mirar al eclipse, incluso usando los filtros adecuados. Según la página Trío de Eclipses, no debemos mirar al eclipse durante más de tres minutos seguidos. Pinós señala que "es mejor" mirarlo el menor tiempo posible, aunque se usen las gafas". "Lo ideal es observarlo unos segundos, parar para descansar la vista y, posteriormente, volver a mirar", coincide la oftalmóloga Fiorella Salvado, especialista en retina del Hospital Quirón de Toledo, en declaraciones a RTVE Noticias.
¿Qué modelos de gafas se han retirado y por qué?
Nos habéis consultado a nuestro servicio de WhatsApp por qué modelos de gafas homologadas podéis utilizar para ver el eclipse, ante la retirada de seis de ellos por varias Comunidades Autónomas. Se trata de los modelos Homanaje (QW-50Z1), Pelispan, Orro (O37-R, lote 2603-01), Opticalia, ECP Eye Care Professional, Lionstar (LSP1). Son modelos que oscurecen tanto la visión que pueden provocar que nos quitemos las gafas para localizar el sol, lo que conlleva un riesgo: los ojos quedan expuestos a la radiación solar y pueden sufrir lesiones en la retina.
El secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, explica en La Hora de la 1 que el "problema" de las gafas retiradas es el exceso de oscuridad. "Quien se encuentre con que no ve el eclipse (...), que no se las quite, o que se las quite y deje de mirar. Si no ves el eclipse, las gafas no te van a causar problemas si te las dejas puestas. No vas a ver nada, pero no te las quites, no las ladees, porque puede acabar derivando en una retinopatía", ha señalado.
El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) ha aclarado también que los filtros de estas gafas producen una elevada oscuridad, que "no debe interpretarse por sí sola como un defecto".Y lanza la misma advertencia contra el gesto de quitarse las gafas para localizar el eclipse en el cielo: "Implica que llega menos luz visible al ojo. Si cuesta localizar el sol, debe evitarse la tentación de levantar o retirar las gafas mientras se mira en esa dirección". Y recuerda que no ver bien el entorno con estas gafas es normal porque están diseñadas "para ver únicamente el disco solar". Según el CGCOO, la norma ISO 12312-2 establece que la transmitancia de la luz visible debe situarse entre el 0,000061 % y el 0,0032 %. Dentro de ese margen, un filtro más oscuro aporta una mayor atenuación y un margen adicional de seguridad.
El eclipse en móviles: obliga a proteger la lente, pero no daña la cobertura
Nos habéis preguntado en nuestro servicio de WhatsApp "qué hay de cierto en que se puede dañar el fotómetro de la cámara del teléfono móvil si realizamos una toma al sol (en cualquiera de las fases del eclipse) sin filtro en el objetivo". Te lo explicamos.
Como contamos en RTVE Noticias, se pueden tomar fotografías y vídeos con el móvil durante el eclipse, pero siempre con precaución: llevando puestas las gafas y colocando un filtro a la lente, de lo contrario, se puede fundir el sensor del terminal. Sobre todo para grabar la fase parcial del eclipse, en la que todavía llega la luz solar, hay que tener un filtro homologado. En el caso de utilizar prismáticos, telescopios o cámaras fotográficas, también deberán llevar incorporados en sus lentes unos filtros solares específicos. En este enlace puedes leer una serie de consejos para sacar fotos del eclipse con el móvil, como mantener el dispositivo estable con un trípode o apoyándolo sobre una superficie firme para evitar fotografías movidas.
También ha circulado la idea de que el propio eclipse puede provocar fallos en la cobertura del teléfono móvil. Los problemas de cobertura que pueda haber durante el eclipse no se deberán a este fenómeno, sino a las aglomeraciones. Josep Pegueroles, experto en redes de telecomunicaciones de la UPC, ha explicado a 3Cat que si no nos funciona el móvil durante el eclipse lo más probable es que sea porque estamos rodeados de miles de personas y la red se haya saturado, pero no por un efecto físico derivado del fenómeno. Los principales operadores de telefonía en España reforzarán la cobertura en las zonas con mayor visibilidad para el eclipse para hacer frente al pico de demanda que habrá en ese momento.
Este vídeo de Pedro Sánchez sobre el eclipse es antiguo
Circula en redes un vídeo del presidente del Gobierno con recomendaciones sobre el eclipse y lo difunden como si fuera posterior a la publicación de Pedro Sánchez de la lista con propuestas musicales para el verano."Después de la playlist de verano, llega la app para ver el eclipse 'Trío de eclipses'. Yo creo que disfruta torturándonos", dice uno de los mensajes, publicado en X el 7 de agosto. Otra publicación critica que el presidente del Gobierno hable de este fenómeno en mitad de la crisis migratoria en Ceuta. Es falso. Es un vídeo del 3 de julio.
Sánchez publicó en su cuenta de TikTok el pasado 3 de julio este vídeo en el que recomienda una herramienta, 'Trío de eclipses', que permite localizar lugares en los que ver este fenómeno astronómico. También recuerda la importancia de verlo con gafas de protección homologadas. Es decir, la grabación del presidente del Gobierno sobre el eclipse que circula como actual es de semanas antes de que tuviera lugar la entrada masiva de migrantes a Ceuta del 31 julio.