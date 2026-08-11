La Tierra no perderá la gravedad durante 7 segundos y otros bulos sobre el eclipse solar del 12 de agosto

Mientras España se prepara para vivir el eclipse solar, en redes sociales y canales de mensajería como WhatsApp está circulando desinformación sobre este fenómeno astronómico. Desde el bulo que asegura que la Tierra perderá la gravedad durante 7 segundos al audio falso que alerta de que nos quedaremos ciegos por mirar el sol con gafas homologadas. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos desinformación sobre el eclipse del 12 de agosto.

El eclipse no suspenderá la gravedad durante 7 segundos "¡El 12 de agosto la Tierra se quedará sin gravedad por 7 segundos!", dice un mensaje en Instagram publicado el 10 de agosto. Otra publicación en X difunde esta teoría y añade que se debe al "proyecto secreto de NASA: 'Anchor', con presupuesto de $89.000.000 y se busca sobrevivir a una anomalía gravitacional de 7''. Es un bulo. El eclipse no tiene relación con la ley gravitacional y la NASA ha negado que exista tal proyecto. Mensajes de redes que difunden el bulo de que el eclipse suspenderá la gravedad durante 7 segundos VerificaRTVE Jorge Rivero González es responsable de divulgación del Instituto de Ciencia del Espacio-CSIC y niega ninguna relación entre el eclipse, que "es una sombra", explica, y la ley de la gravedad. "Es totalmente falso. La gravedad depende de la masa del planeta, para perder gravedad tendría que perder masa el planeta", sostiene. Susana Malón, astrofísica del Colegio Oficial de Físicos, añade que "la Tierra tiene unos 6 trillones de toneladas de masa y hacerlos desaparecer sería imposible". El eclipse es una sombra sobre la Tierra, recalcan ambos, que no tiene nada que ver con la masa de la Tierra. "No vamos a empezar a levitar", concluye Jorge Rivero. Este experto sí apunta un efecto del eclipse en las mareas, que pueden ser más vivas, aunque es un fenómeno que se produce mensualmente en cada luna nueva y luna llena. Sucede siempre que se alinean la tierra, la luna y el sol, aunque son alineaciones que no provocan eclipses como el del 12 de agosto (página 25). El verificador estadounidense Snopes, miembro de la International Fact-Checking Network (IFCN), desmintió esta teoría en enero de 2026. Un portavoz de la NASA confirmó por correo electrónico que se trataba de una falsa afirmación: "La Tierra no perderá gravedad el 12 de agosto de 2026. Un eclipse solar total no tiene un impacto inusual en la gravedad terrestre" y señalaba que "la atracción gravitatoria del Sol y la Luna sobre la Tierra, que no afecta la gravedad total terrestre, pero sí las fuerzas de marea, se comprende bien y se puede predecir con décadas de antelación".

¿Qué modelos de gafas se han retirado y por qué? Nos habéis consultado a nuestro servicio de WhatsApp por qué modelos de gafas homologadas podéis utilizar para ver el eclipse, ante la retirada de seis de ellos por varias Comunidades Autónomas. Se trata de los modelos Homanaje (QW-50Z1), Pelispan, Orro (O37-R, lote 2603-01), Opticalia, ECP Eye Care Professional, Lionstar (LSP1). Son modelos que oscurecen tanto la visión que pueden provocar que nos quitemos las gafas para localizar el sol, lo que conlleva un riesgo: los ojos quedan expuestos a la radiación solar y pueden sufrir lesiones en la retina. Retiran seis modelos de gafas para ver el eclipse por riesgo de lesiones oculares RTVE.es/Agencias El secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, explica en La Hora de la 1 que el "problema" de las gafas retiradas es el exceso de oscuridad. "Quien se encuentre con que no ve el eclipse (...), que no se las quite, o que se las quite y deje de mirar. Si no ves el eclipse, las gafas no te van a causar problemas si te las dejas puestas. No vas a ver nada, pero no te las quites, no las ladees, porque puede acabar derivando en una retinopatía", ha señalado. El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) ha aclarado también que los filtros de estas gafas producen una elevada oscuridad, que "no debe interpretarse por sí sola como un defecto".Y lanza la misma advertencia contra el gesto de quitarse las gafas para localizar el eclipse en el cielo: "Implica que llega menos luz visible al ojo. Si cuesta localizar el sol, debe evitarse la tentación de levantar o retirar las gafas mientras se mira en esa dirección". Y recuerda que no ver bien el entorno con estas gafas es normal porque están diseñadas "para ver únicamente el disco solar". Según el CGCOO, la norma ISO 12312-2 establece que la transmitancia de la luz visible debe situarse entre el 0,000061 % y el 0,0032 %. Dentro de ese margen, un filtro más oscuro aporta una mayor atenuación y un margen adicional de seguridad.

El eclipse en móviles: obliga a proteger la lente, pero no daña la cobertura Nos habéis preguntado en nuestro servicio de WhatsApp "qué hay de cierto en que se puede dañar el fotómetro de la cámara del teléfono móvil si realizamos una toma al sol (en cualquiera de las fases del eclipse) sin filtro en el objetivo". Te lo explicamos. Mensaje de WhatsApp que consulta a VerificaRTVE por los riesgos de hacer fotografías o vídeos del eclipse con el móvil VerificaRTVE Como contamos en RTVE Noticias, se pueden tomar fotografías y vídeos con el móvil durante el eclipse, pero siempre con precaución: llevando puestas las gafas y colocando un filtro a la lente, de lo contrario, se puede fundir el sensor del terminal. Sobre todo para grabar la fase parcial del eclipse, en la que todavía llega la luz solar, hay que tener un filtro homologado. En el caso de utilizar prismáticos, telescopios o cámaras fotográficas, también deberán llevar incorporados en sus lentes unos filtros solares específicos. En este enlace puedes leer una serie de consejos para sacar fotos del eclipse con el móvil, como mantener el dispositivo estable con un trípode o apoyándolo sobre una superficie firme para evitar fotografías movidas. 01.41 min Los profesionales de la fotografía astronómica se preparan para captar las mejores imágenes del eclipse También ha circulado la idea de que el propio eclipse puede provocar fallos en la cobertura del teléfono móvil. Los problemas de cobertura que pueda haber durante el eclipse no se deberán a este fenómeno, sino a las aglomeraciones. Josep Pegueroles, experto en redes de telecomunicaciones de la UPC, ha explicado a 3Cat que si no nos funciona el móvil durante el eclipse lo más probable es que sea porque estamos rodeados de miles de personas y la red se haya saturado, pero no por un efecto físico derivado del fenómeno. Los principales operadores de telefonía en España reforzarán la cobertura en las zonas con mayor visibilidad para el eclipse para hacer frente al pico de demanda que habrá en ese momento.