Terremoto en Venezuela, última hora hoy: Delcy Rodríguez anuncia una comisión para la inspección de viviendas y alarga la suspensión de clases
- Exteriores eleva a 17 la cifra de españoles muertos, con 150 desaparecidos y 12 atrapados
Las tareas de rescate continúan contrarreloj este domingo tras el doblete sísmico que asoló el Caribe y el centro de Venezuela el miércoles y que ha dejado al menos 1.450 fallecidos y 3.150 heridos, mientras la ONU estima que 6,76 millones de personas se han visto afectadas. Las zonas devastadas por los seísmos han sido los estados de La Guaira y Caracas.
Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El Ministerio de Exteriores español ha informado de que hay al menos 17 españoles fallecidos y otros 150 que no han sido todavía localizados, además de 12 localizados bajo los escombros.
Terremoto en Venezuela, última hora en directo:
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Rescatistas cubanos llegan a Venezuela para apoyar la labor de salvamento tras los sismos
El primer grupo de una brigada de rescatistas de Cuba ha llegado a Caracas este domingo para apoyar las operaciones de búsqueda y salvamento de personas por el impacto del doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que ha dejado 1.450 muertos, 3.150 heridos y 12.721 familias damnificadas, informaron medios estatales.
La agencia Prensa Latina informa que los rescatistas insulares llevaron tres canes y se sumarán a los integrantes de la misión médica cubana en Venezuela que de inmediato se incorporó a la atención de las personas en las zonas afectadas por las fuertes sacudidas de los sismos registrados el pasado miércoles.
Los rescatistas han sido recibidos por el viceministro para América Latina de la Cancillería venezolana, Mauricio Rodríguez, el embajador cubano en Caracas, Jorge Mayo Fernández y otras autoridades, ha añadido.
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Argentina despliega misión consular en Venezuela y anuncia la muerte de seis ciudadanos
El Gobierno de Argentina ha anunciado este domingo el despliegue de una misión consular humanitaria en Venezuela para asistir a sus ciudadanos radicados allí que se vieron afectados por los terremotos del pasado miércoles, al tiempo que informó que hasta el momento han registrado seis argentinos fallecidos.
El canciller argentino, Pablo Quirno, ha detallado que la misión está integrada por dos funcionarios, que llegaron al país caribeño este sábado con el objetivo de "relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos, el acompañamiento de heridos y la asistencia a los familiares de personas fallecidas".
Quirno agregó que los funcionarios ya iniciaron contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares o solicitaron la búsqueda de paraderos, así como con los adultos mayores a quienes se les brindaba asistencia a través de Cáritas Venezuela, y anticipó que esperan también poder hacer una visita consular a ciudadanos argentinos detenidos.
Además, informó que hasta el momento se han registrado seis argentinos fallecidos y uno hospitalizado, mientras que se recibieron siete solicitudes de búsqueda de paradero (Efe).
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Venezolanos en Honduras recolectan ayuda para sus compatriotas damnificados por terremotos
Un grupo de venezolanos residentes en Honduras, en su mayoría mujeres, recolecta alimentos, ropa y medicinas, entre otro tipo de ayuda, para enviar a sus compatriotas damnificados de los dos terremotos en escala 7,5 y 7,2 grados Richter que se registraron el pasado miércoles en su país.
"Represento no solamente a todas las comunidades de venezolanos en Honduras, que estamos desesperados por ayudar a Venezuela, me atrevo a decir que represento también la comunidad hondureña que está desesperada por ayudar a mis hermanos venezolanos. Es increíble lo que está pasando", ha dicho a la agencia EFE Aileen Gómez, quien coordina la jornada solidaria en una especie de bodega a la par de un restaurante de arepas, que es suyo, en la capital hondureña.
Gómez, venezolana que también tiene la ciudadanía hondureña, subrayó que se siente "demasiado orgullosa" por la respuesta que está teniendo de los hondureños y los pocos venezolanos que viven en Honduras, que llegan en coches o a pie a entregar su donativo (Efe).
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Perú comparte con Venezuela imágenes satelitales de la zona devastada por terremotos
Perú ha entregado a Venezuela imágenes tomadas por el satélite PerúSAT-1 para contribuir a la evaluación de daños y la coordinación de las labores de emergencia tras los terremotos que devastaron, principalmente, el estado de La Guaira, informan este domingo fuentes oficiales.
La Agencia Espacial de Perú (Conida) señala en sus redes sociales que "puso a disposición y entregó" las imágenes a la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE). "La solidaridad no conoce fronteras", ha remarcado Conida antes de agregar que la tecnología espacial se ha puesto "al servicio de la vida, la cooperación y la integración de nuestros pueblos".
El organismo publicó algunas de las imágenes entregadas, que muestran el antes y el después de localidades ubicadas en la zona costera venezolana, duramente golpeada por los terremotos. El PerúSAT-1 es un satélite de observación de la Tierra de resolución submétrica, que fue lanzado en setiembre de 2016 y se encuentra a una altitud de 702,5 kilómetros, desde donde toma imágenes para la gestión de desastres, monitoreo de actividades ilícitas e incluso la fiscalización de obras públicas peruanas.
El satélite, que ha registrado unas 500.000 imágenes, se acerca al fin de su vida útil, por lo que las autoridades ya planifican el lanzamiento del PerúSAT-2 dentro de los próximos dos años, según señaló la agencia oficial Andina (Efe).
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Delcy Rodríguez anuncia la inspección de viviendas y alarga la suspensión de clases tras los sismos
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este domingo la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas que sufrieron afectaciones por el doble terremoto del miércoles, y alarga por una semana más la suspensión de clases.
La comisión presidencial se encargará también de evaluar otro tipo de infraestructuras, entre ellas la de vialidad, y estará integrada por instituciones públicas, organizaciones de ingenieros y universidades, según la mandataria, quien hizo estos anuncios durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
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EE.UU. envía cientos de militares y equipos a Venezuela
Estados Unidos ha reforzado su despliegue en Venezuela para apoyar las labores de respuesta a los terremotos con el envío de más de 200 efectivos militares, helicópteros y aviones. El Comando Sur de EE.UU. (Southcom, en inglés), ha informado en un comunicado que entre los efectivos desplegados figuran cerca de 100 integrantes de la fuerza aérea, especializados en gestión de aeródromos, para ayudar al Gobierno venezolano a ampliar de forma segura la llegada y salida de vuelos del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, la principal terminal aérea que sirve a Caracas, que sufrió fuertes daños tras los terremotos y está operando de manera parcial.
En las próximas 24 horas también llegarán unos 130 marines al puerto de La Guaira, que quedó fuera de servicio. En coordinación con las autoridades venezolanas, los militares estadounidenses trabajarán para "reabrir la terminal portuaria" y facilitar la llegada por mar de ayuda humanitaria y equipos a las zonas más afectadas, según el comunicado.
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Buenas noches, hoy 29 de junio continuamos la narración minuto a minuto con la última hora de los rescates por los dos terremotos que han sacudido Venezuela con decenas de edificaciones derruidas. En este enlace pueden acceder a todo lo ocurrido ayer, 28 de junio.