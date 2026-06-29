Terremoto en Venezuela, última hora hoy: Delcy Rodríguez anuncia una comisión para la inspección de viviendas y alarga la suspensión de clases

Las tareas de rescate continúan contrarreloj este domingo tras el doblete sísmico que asoló el Caribe y el centro de Venezuela el miércoles y que ha dejado al menos 1.450 fallecidos y 3.150 heridos, mientras la ONU estima que 6,76 millones de personas se han visto afectadas. Las zonas devastadas por los seísmos han sido los estados de La Guaira y Caracas.

Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El Ministerio de Exteriores español ha informado de que hay al menos 17 españoles fallecidos y otros 150 que no han sido todavía localizados, además de 12 localizados bajo los escombros.