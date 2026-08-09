Demi Vollering reina en el ciclismo con un doblete histórico y Paula Blasi acaba 5ª su primer Tour de Francia

El Tour de Francia femenino buscaba dominadora y la ha encontrado. Demi Vollering vuelve a mandar en la carrera tres años después de su primer triunfo, se convierte en la primera ciclista que repite victoria desde el relanzamiento de la prueba en 2022 y culmina en Niza una temporada que ya era extraordinaria antes de empezar. Tampoco ha sido un paseo a pesar de sus 3 victorias de etapa: la contrarreloj la obligó a pelear frente a Marlen Reusser en el Mont Ventoux y a partir de ahí se midió en un nuevo duelo con Kasia Niewiadoma, su eterna rival, para confirmar que su trono en el ciclismo mundial no admite discusión.

Vollering llegó como gran favorita al Tour y se marcha como reina absoluta del ciclismo. Ganó en Belleville-en-Beaujolais, volvió a hacerlo el sábado camino de Niza y remató este domingo en el Col d’Èze, atacando a 800 metros de la cima para desfondar definitivamente a Niewiadoma y ganar el Tour por 1:18. 3 etapas y la general. No está mal para una corredora que tuvo que sobreponerse a volver a ver de amarillo a la polaca; una pesadilla recurrente para la neerlandesa en los últimos 2 años desde que le arrebatara el Tour de 2024 por 4 segundos.

Esta vez Vollering no cometió el error de esperar al último día. Su equipo convirtió la llegada a Niza del sábado en una auténtica trampa. Momento polémico en el que la propia líder Niewiadoma arremetió contra Célia Gery, gregaria de su rival, a la que acusó de haberla encerrado en el inicio del último repecho. Allí atacó Vollering y Niewiadoma respondió a pesar de todo. La neerlandesa insistió para irse en solitario y hacerse con una renta de 8 segundos de ventaja antes del último día. Pero el incidente dejó un sabor agridulce en la nueva maillot amarillo. Por ello salió el domingo con ganas de reivindicarse y demostró lo que ya se intuía: que es la más fuerte de este Tour.

Niewiadoma vuelve a ser segunda, pero sale reforzada. Ha ganado su primera etapa en la Grande Boucle. Y además, en el Ventoux, la cima más icónica de esta edición, para reivindicar que su Tour de 2024 no fue ningún accidente, concretamente de Vollering. Se vistió de amarillo, hizo una defensa muy digna del liderato y ha sido la única capaz de poner realmente contra las cuerdas a Vollering. La escaladora polaca siempre parece inferior pero su forma agresiva de correr la convierte siempre en peligrosa. Desde 2022 no se baja del podio del Tour lo que evidencia a las claras que nada es casualidad.

El balance de las veteranas Agridulce ronda gala para el Movistar. Marlen Reusser merecía un final mejor. Ganó la contrarreloj de Dijon, vistió de amarillo durante tres etapas y confirmó que ya no es simplemente una especialista contra el reloj que sube bien. Llegó tercera a la jornada final, a 1:12 de Vollering, pero se descolgó pronto en el Col d’Èze y después se cayó en el descenso, desentendiéndose de la carrera. Un Tour formidable echado a perder en una curva para gozo de Elisa Longo Borghini. Una campeona, la italiana, a la que el Tour finalmente sonríe después de hacerla sufrir prácticamente todos los días. Mucho peor fue el papel de Pauline Ferrand-Prévot. La campeona de 2025 llegó sin victorias esta temporada y nunca encontró el nivel del año pasado. Perdió más de dos minutos en la crono y dejó claro que no estaba a la altura de su dorsal 1. Al día siguiente del Ventoux ni siquiera tomó la salida. Toda la temporada pensando en defender el amarillo y el resultado es un naufragio absoluto de una ciclista veterana.