Muere Juan Tamariz, el mago que traspasó generaciones, a los 83 años
- Su hija alaba su "inconmensurable obra" y el "amor a la magia" que exhibió durante décadas
- Apareció por primera vez en TVE a finales de los sesenta y participó en numerosos programas, entre ellos el 'Un, dos, tres'
El mago Juan Tamariz, que con su sentido del humor fue capaz de llegar a varias generaciones a través de la televisión, ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado este martes su familia.
"Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre Juan Tamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos", ha anunciado su hija Ana en redes sociales, con un mensaje en el que ha proclamado que el recuerdo y la "inconmensurable obra" de su padre estará "siempre" presente. "Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la magia que no regaló", ha resaltado.
Ana Tamariz también ha aprovechado para dar las gracias a "todos los magos, amigos y familiares" que han acompañado a su padre hasta el último día, así como a la residencia y los hospitales que le han atendido.
Una obra ligada a TVE
Juan Tamariz se aproximó a la magia de niño, con un caja que pidió en su día a los Reyes Magos, y no renunció a ella en ningún momento de su dilatada carrera profesional. Durante décadas, asombró al público con todo tipo de "juegos", como él mismo los definía. "A mí me gusta más la palabra juego, porque truco suena a engaño", explicó en una entrevista en el programa 'La Matemática del Espejo' de La 2.
Estos juegos de magia han acompañado a diferentes generaciones desde la primera incursión de Tamariz en TVE, a finales de la década de los sesenta. Su carisma y sentido del humor lo convirtieron desde el principio en un personaje querido y admirado, gracias a apariciones en programas como el 'Un, dos, tres'.
Su obra traspasó fronteras, como lo demuestra el Premio Mundial de Cartomagia que recibió en 1973 durante el Congreso Mundial de Magia celebrado en París, mientras que a nivel nacional acumula numerosos reconocimientos, como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida por el Gobierno y la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Madrid, la ciudad donde nació en octubre de 1942.
Compañeros de profesión como Luis Piedrahita le definen como un "maestro", por crear una escuela, "sobre todo con cartas", que ha puesto a España en el mapa. "Somos la cumbre de la cartomagia mundial con grandísimos referentes y todo ha sido gracias a la tradición, a la escuela, a la forma de pensar y sobre todo la gigantesca y desmesurada generosidad que tenía Juan", ha dicho Piedrahita en una entrevista en RNE.