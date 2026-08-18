Muere Juan Tamariz, el mago que traspasó generaciones, a los 83 años

El mago Juan Tamariz, que con su sentido del humor fue capaz de llegar a varias generaciones a través de la televisión, ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado este martes su familia.

"Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre Juan Tamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos", ha anunciado su hija Ana en redes sociales, con un mensaje en el que ha proclamado que el recuerdo y la "inconmensurable obra" de su padre estará "siempre" presente. "Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la magia que no regaló", ha resaltado.

Ana Tamariz también ha aprovechado para dar las gracias a "todos los magos, amigos y familiares" que han acompañado a su padre hasta el último día, así como a la residencia y los hospitales que le han atendido.