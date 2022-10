Lilo, mi amigo el cocodrilo, es una estupenda comedia familiar que mezcla animación e imagen real y que se basa en la serie de libros superventas de Bernard Waberse. Cuenta la historia de Lilo, un cocodrilo que se expresa cantando (con la voz de Shawn Mendes) y que será adoptado, primero por un desastroso mago (Javier Bardem) y más tarde por una familia. Se estrena este viernes, 21 de octubre, y hemos hablado con Bardem y con los directores, Will Speck y Josh Gordon.

Esta es la primera película infantil protagonizada por Javier Bardem, que interpreta a un extravagante mago, Héctor P. Valenti. El actor confiesa que sus hijos, de 9 y 11 años, tuvieron mucho que ver para que aceptase el papel: “En cuanto les dije que podía hacer una película en la que cantaba junto a un cocodrilo, se pusieron muy contentos. Además, nunca habían visto una película mía en el cine, y poder sentarme con ellos, con sus palomitas, y que me vieran en una gran pantalla, fue una razón de peso para decir que sí al papel”.

Preguntamos a Javier cómo fue el rodaje de la película, en la que comparte protagonismo con ese cocodrilo animado que no estaba en el rodaje: "Tuve que echarle mucha imaginación y mucha paciencia para imaginar al cocodrilo. A veces tenía delante a una persona con unos cables, sobre todo en las coreografías, porque hacía falta tener un espacio físico. Necesitabas saber dónde iba a estar el cocodrilo para poder hacer los movimientos. Pero la mayoría de veces era un espacio vacío y todo un reto trabajar con algo que no estaba allí. Pero cuando le coges el truquillo, es divertido, porque trabajas con tu imaginación, con algo que tú mismo vas creando… vas creando tu propio cocodrilo”.

Además, Bardem tuvo a dos magos que le enseñaron algunos trucos: “He visto muchísimos vídeos de magos, algunos muy famosos y otros no tanto. Pero lo que tenía era a dos magos americanos de eventos, de bodas… que eran buenísimos. Hacían unas cosas alucinantes y tenían muchísima paciencia conmigo, porque con estas manos tan torpes que tengo, no era fácil hacer que desapareciese nada ”.

Ha cantado con Shawn Mendes

Destacar las estupendas canciones de la película, escritas por el equipo de compositores que estuvieron detrás de El Gran Showman, Benj Pasek y Justin Paul. En varias escuchamos a Bardem junto al popular cantante canadiense Shawn Mendes. “Las grabamos por separado. Pero me impresionó muchísimo el resultado, porque tiene una voz hermosísima. Afortunadamente, creo que él ha tenido misericordia y ha bajado el tono para que se me escuche”.

Aunque Bardem ya había cantado en Being the Ricardos, reconoce que esta película es un paso más allá: “Aquí no solo cantamos, sino que hay números musicales muy elaborados. Y llevan mucho tiempo de ensayos y preparación. Pero el equipo sabía que yo no soy ni cantante ni bailarín y lograron acomodar esos números a mis limitaciones”.

Por eso Bardem no se ve haciendo una carrera musical como otros actores, como Antonio Banderas: “No, porque me parece dificilísimo. Antes me parecía increíble que alguien se subiera a un escenario y pudiera actuar, cantar y bailar, todo a la vez. Y después de haber hecho mis pinitos, me parece aún más increíble”.

Fotograma de 'Lilo, mi amigo el cocodrilo'

En cuanto a los mensajes positivos que transmite la película, Bardem destaca: “Está la amistad, la familia… pero también el hecho de confiar en el otro, de dar una oportunidad a los demás en vez de ir con los prejuicios por delante. Intentar saber lo que siente el otro, que en este caso es Lilo el cocodrilo”.

“También –añade el actor-, el hecho de que hay que expresar lo que uno siente y ser lo que es cada uno, sin tener esa presión de intentar ser lo que los demás quieren que seamos. Al final debemos intentar ser nosotros mismos y creo que eso nos hará tener una vida mejor”.

Sobre si haría una segunda parte en caso de que Lilo fuera un éxito, Bardem nos comenta: “Si funciona no me importaría repetir, porque es un personaje con el que me lo he pasado muy bien y me he reído mucho. Pero el guion tendría que tener sentido”.