Los Premios Oscar no terminan cuando se apagan las cámaras, ese es solo el comienzo de la noche para las estrellas de Hollywood. La fiesta más exclusiva no es la de Vanity Fair, sino la de Guy Oseary, mánager de famosos de la talle de Madonna o U2. 'The Party' tuvo lugar este año en su casa de Beverly Hills. Pero no todos están en la lista, solo unos pocos afortunados consiguen entrar. Allí no hay móviles ni redes sociales, lo que pasa entre esas cuatro paredes es un misterio. Solo el artista francés JR puede retratar a sus invitados.

Entre ellos están Chris Rock, Robert De Niro, Woody Harrelson, Dakota Johnson o Kaia Gerber. En las fotografías también hemos visto a conocidos rostros del panorama nacional. Penélope Cruz, Javier Bardem y Pedro Almodóvar no han faltado a la cita.

La actriz española posa para JR en homenaje a una de sus películas más míticas. "Jamón, jamón", escribe Penélope Cruz en el pie de foto de la publicación que ha compartido en sus redes sociales. Con un increíble vestido plateado, la nominada al Oscar a mejor actriz por su papel en Madres paralelas sostiene con una mano a su marido, el actor Javier Bardem, y con la otra al director Pedro Almodóvar, como si de dos jamones se trataran. El resultado, una divertida foto que Penélope ha querido compartir con sus casi seis millones de seguidores en Instagram.

¿Quién es JR? Otros famosos también han posado para JR. Como por ejemplo, Dakota Johnson, que aparece dándose un beso a sí misma. Todos quieren posar para Jean René, que además de fotógrafo, es artista callejero y activista. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de JR (@jr)“ “ Es conocido por sus fotografías en blanco y negro, que luego amplía en grandes dimensiones y las coloca en diferentes ciudades. "La calle es la galería más grande del mundo", asegura. El suyo es un arte reivindicativo, que le ha abierto las puertas de Hollywood. En sus redes sociales, comparte, además de sus trabajos, fotografías junto a grandes estrellas, como Timothée Chalamet.