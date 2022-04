La gala de los Premios Oscar 2022 está dando mucho de que hablar y no solo por el incidente entre Will Smith y Chris Rock, que ha sido sin ninguna duda el protagonista de la noche. Los looks de los invitados, el glamour de la alfombra roja, los discursos de los ganadores y sus reivindicaciones, siempre suscitan mucho interés y este año no podía ser de otra manera. Esta vez, muchos han abogado por la diversidad. A pesar de Will Smith, esta edición de los premios pasará a la historia por haber coronado a Ariana DeBose, la primera afrolatina abiertamente queer en ganar una estatuilla.

“.@ArianaDeBose to Rita Moreno: "I'm so grateful your Anita paved the way for tons of Anitas like me. And I love you so much." https://t.co/TZLBRpIUHo #oscars pic.twitter.com/lcTYXlg8ex“