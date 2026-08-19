El tenista Nick Kyrgios, suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína

Nick Kyrgios ha sido suspendido provisionalmente tras dar positivo por la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, en una muestra realizada durante un torneo de la ATP celebrado en Mallorca y por la que está sancionado desde el 4 de agosto, según informó este miércoles la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).

El tenista, de 31 años, reconoció el resultado en su cuenta de Instagram y dijo a sus seguidores: «Quería que lo supierais primero por mí». «Hace poco di positivo en un control antidopaje en Mallorca tras dar positivo por cocaína. Cometí un error enorme y asumo toda la responsabilidad por ello», escribió.

Kyrgios proporcionó una muestra durante un evento ATP 250 en Mallorca (España) el 22 de junio de este 2026 y unos días después, el 17 de julio, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó la presencia de benzoilecgonina.

La cocaína está clasificada como estimulante y sustancia de abuso según las normas de la AMA, y está prohibida en competición según el Programa Antidopaje de Tenis. Si se consume fuera de competición se aplican sanciones reducidas para sustancias de abuso.

Debido a la naturaleza de la sustancia, la suspensión provisional es obligatoria y está vigente desde el 4 de agosto de 2026. Mientras esté suspendido, Kyrgios no podrá jugar, entrenar ni asistir a ningún evento organizado o sancionado por World Tennis, la WTA, la ATP, los Grand Slams ni ninguna federación nacional.

Kyrgios, que alcanzó el puesto número 13 en el ranking mundial individual, el más alto de su carrera, en octubre de 2016, tiene derecho a apelar la suspensión provisional, pero hasta la fecha no lo ha hecho.

El excéntrico jugador australiano se ha pronunciado en el pasado sobre las sanciones por dopaje, calificando los incidentes relacionados con sustancias que mejoran el rendimiento en los que se vieron involucrados Jannik Sinner e Iga Swiatek como«repugnantes», al tiempo que criticaba duramente a las autoridades por lo que consideraba un trato indulgente en sus casos.

Sinner dio positivo en dos controles antidopaje en 2024 por trazas del esteroide anabólico androgénico clostebol y cumplió una sanción de tres meses, aunque fue absuelto de cualquier irregularidad, mientras que Swiatek aceptó una sanción de un mes tras dar positivo por trimetazidina, un modulador hormonal y metabólico.

«Que dos números uno del mundo sean sancionados por dopaje es repugnante para nuestro deporte. Es una imagen horrible», declaró entonces Kyrgios.