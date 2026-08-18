El Imserso abre el plazo para reservar el 14 de septiembre y mantiene los viajes a 50 euros y con mascota

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) abrirá a partir del 14 de septiembre el plazo para reservar los viajes de la temporada 2026-2027. Como en el año anterior, se mantienen las plazas a 50 euros para pensionistas de menos recursos y la opción de viajar con animales de compañía. El Imserso ya ha enviado casi 3 millones de cartas que irán llegando a las 4,6 millones de personas que pueden participar en este programa.

Este año, se han dispuesto 7.447 plazas a 50 euros para quienes reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la seguridad social. También se ha asignado un porcentaje de vacantes para quienes quieran viajar junto a sus animales de compañía.

En total, la temporada 2026 y 2027 ofrece 879.213 vacantes. De ellas, un poco más de la mitad (440.284) se destinan para turismo peninsular mientras que el 25,9 % (228.142) tiene como destino las Islas. El resto, unas 210.787, son para la categoría de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.

Cuándo apuntarse La inscripción se abrirá de manera gradual a partir del 14 de septiembre. Antes, las personas acreditadas para participar en los viajes, deben haber recibido una carta con información útil para todo el proceso. Las reservas se podrán efectuar desde las 9 de la mañana. El calendario aplica de distinta manera según la comunidad autónoma de residencia y si los usuarios son preferentes -aquellos con más puntos en el baremo del Imserso- o no lo son. Los residentes de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja pueden comenzar a reservar: el lunes 14 de septiembre para los acreditados preferentes

para los el martes 15 de septiembre, los no preferentes

los el miércoles 16 de septiembre para los viajes que queden libres en la provincia. Quienes vivan en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Región de Murcia y País Vasco deben bloquear estos días en la agenda: el miércoles 16 de septiembre para los usuarios preferentes .

para los usuarios . el jueves 17 de septiembre , podrán los no preferentes .

, podrán los . el viernes 18 de septiembre para los que queden libres en su provincia. El proceso de venta permanece abierto durante toda la temporada. Aquellos que no consigan su primera opción, deben estar atentos porque van apareciendo nuevas oportunidades porque siempre existen cancelaciones, cambios o renuncias. Longevidad récord y desafíos en dependencia y cronicidad: los mayores pueden llegar al 30% de la población en 2045

Cómo inscribirse en los viajes De nuevo, toca tener cerca la misiva del Imserso porque incluye cuatro dígitos necesarios para completar el proceso. Si se pierde, puede obtenerse un duplicado a través de la Sede Electrónica del Imserso. Existen varias maneras de reservar el viaje: En persona en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas con el DNI.

en cualquiera de las con el DNI. Quienes prefieran la web, antes deben tener decidido el destino. Los interesados en el turismo peninsular o de escapada deben dirigirse a Turismo Social. Los que prefieran disfrutar de las Islas, al portal Mundicolor. Cada provincia tiene asignada una cantidad de viajes disponibles a cada uno de los destinos en proporción al número de personas mayores de 65 años residentes. 01.30 min Los pensionistas aprovechan los viajes del Imserso para hacer turismo y socializar