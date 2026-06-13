El Imserso convoca casi 880.000 plazas del Programa de Turismo para la temporada 2026-2027

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la resolución de la convocatoria de plazas de la temporada 2026-2027 del Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), con una oferta de casi 880.000 plazas. En concreto, el Imserso, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ofrece 879.213 plazas.

En un comunicado, el Ministerio ha informado de que 7.447 plazas cuentan con tarifa reducida de 50 euros por cada una, reservadas para las personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social y sin importar el destino.

De la cifra total, 440.284 plazas son para turismo de costa peninsular, 228.142 para la costa insular y 210.787 para turismo de escapada. Además, se mantiene la medida de la temporada anterior de que las personas usuarias pueden viajar con sus animales de compañía en la costa peninsular e insular.