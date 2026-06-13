El Imserso convoca casi 880.000 plazas del Programa de Turismo para la temporada 2026-2027
- Unas 7.447 plazas están destinadas a pensionistas con menos recursos a un precio reducido de 50 euros
- Las solicitudes podrán presentarse entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la resolución de la convocatoria de plazas de la temporada 2026-2027 del Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), con una oferta de casi 880.000 plazas. En concreto, el Imserso, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ofrece 879.213 plazas.
En un comunicado, el Ministerio ha informado de que 7.447 plazas cuentan con tarifa reducida de 50 euros por cada una, reservadas para las personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social y sin importar el destino.
De la cifra total, 440.284 plazas son para turismo de costa peninsular, 228.142 para la costa insular y 210.787 para turismo de escapada. Además, se mantiene la medida de la temporada anterior de que las personas usuarias pueden viajar con sus animales de compañía en la costa peninsular e insular.
Se podrá viajar a partir de octubre
Las solicitudes de alta al programa o modificaciones de datos podrán presentarse entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026, mientras que las personas acreditadas para viajar en temporadas anteriores no tienen que cumplimentar una nueva solicitud -salvo que quieran cambiar algún dato-.
Asimismo, todas las personas beneficiarias del programa recibirán -a partir de la segunda quincena de agosto aproximadamente- una carta de acreditación con la clave para poder reservar sus viajes y estima que la comercialización de los mismos comenzará en septiembre y se podrá empezar a viajar a partir de octubre.
"Este programa se ha convertido en una herramienta fundamental para paliar la estacionalidad del sector turístico, evitando la pérdida de muchos puestos de trabajo durante la temporada baja", ha afirmado el Ministerio en el comunicado. Además, ha destacado que genera un "impacto positivo" sobre el fomento de una vida activa y social de las personas mayores.