Un nuevo terremoto de magnitud 4,8 y varias réplicas sacuden la provincia de Granada

La provincia de Granada ha registrado este martes por la mañana un nuevo terremoto de magnitud 4,8, a las 10:37 horas, con epicentro al noroeste de Gójar y una profundidad de 5 kilómetros. La Junta de Andalucía ha confirmado que tres personas han resultado heridas "de carácter leve" a consecuencia del nuevo seísmo.

El movimiento sísmico constituye uno de los temblores más fuertes registrados hasta ahora dentro de la serie que afecta a la provincia desde el pasado 14 de agosto, y que tuvo como principal evento el terremoto también de magnitud 4,8 registrado el día 15.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), tras aquel seísmo se habían contabilizado cerca de un centenar de réplicas, aunque hasta ahora la de mayor magnitud había alcanzado los 3,3. El nuevo temblor se ha sentido en puntos de otras provincias andaluzas como Almería, Málaga y Córdoba.

El seísmo de este martes ha tenido varias réplicas ya registradas por el IGN. A las 11:35 se ha producido la más fuerte, según cálculos provisionales, con una magnitud de 4,2 y epicentro en Alhendín, a una profundidad de 5 kilómetros. Posteriormente, a las 12:39, se ha producido otra de 4 en la misma localidad. Antes, a las 10:53 horas ha habido otra de magnitud de 4 y epicentro en Churriana de la Vega que ha sido especialmente sentida por la población en todo el área metropolitana granadina, además de otros temblores también con mediciones previsionales en Alhendín, Gójar y Las Gabias, en estos casos de 2,7; 2,9 y 2,6.

Tres heridos leves El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado que tres personas han resultado heridas a consecuencia del nuevo temblor registrado este martes en Granada y su área metropolitana. Según ha informado en una atención a los medios, los tres heridos son de "carácter leve" y uno de ellos, una joven menor de edad, ha sido trasladada al hospital. La Junta mantiene activado en fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico en Granada desde el seísmo de 4,8 del pasado 15 de agosto con epicentro en la localidad granadina de Alhendín. Sanz ha señalado que se va a convocar el comité asesor del plan de emergencia por riesgo sísmico de "manera inminente". En este sentido, el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha pedido a la población "máxima prudencia". "Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor", ha expresado en su cuenta oficial de la red social X. ““