Testigos del terremoto en Granada: "Estábamos durmiendo, pero nos despertamos, cogimos el móvil y salimos a la calle"
- El seísmo, de magnitud 5, no ha causado víctimas pero deja numerosos daños materiales
- "Hubo mucho terror, pánico y angustia", relata el responsable de Emergencias de la Diputación de Granada
Pocos han dormido esta noche en Granada. El suelo tembló pasados cuatro minutos de la una de la madrugada a causa de un terremoto de magnitud 5 en la escala de Richter con epicentro en Alhendín, un municipio de cerca de once mil habitantes, que como cada pueblo por estas fechas veraniegas, ve incrementada su población.
Libros cayendo de las estanterías, lámparas balanceándose, sillas y mesas arrastrándose por la habitación o camas moviéndose como si fueran cunas han sido las escenas vividas por muchos durante los ocho segundos que ha durado el seísmo.
A partir de ahí, la mayoría ha buscado las calles como refugio. "Abrimos polideportivos y campos de fútbol porque todos querían salir de sus casas por el miedo, pero a las cuatro de la madrugada tuvieron que regresar porque comenzaron las tormentas. La noche ha sido muy complicada por las réplicas", ha explicado en el Canal 24 Horas de RTVE, la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavete, una localidad situada a cinco kilómetros del epicentro.
"Joé (sic), es que acaba de dar otro terremoto, perdona"
Mientras la alcaldesa ha hecho balance en directo de los daños en su pueblo, la tierra ha vuelto a temblar por un momento: "Hemos tenido caída de cornisas, algún cristal de alguna ventana y sí tenemos algún edificio con... joé (sic), es que acaba de dar otro terremoto, perdona. Tenemos edificios con alguna grieta. Por lo que pudimos ver ayer con bomberos no son estructurales, pero algunos sí son llamativos".
"Llevamos toda la noche igual", ha explicado respecto a las réplicas que se están produciendo y que ha cifrado en más de una decena. De hecho, los expertos prevén que haya nuevos movimientos de tierra, aunque se espera que sean de menor intensidad. La situación se asemeja a la vivida en 2021 con el episodio de enjambre sísmico que se mantuvo durante tres meses.
En Huétor Vega está pasando unos días con su pareja Marta Mayorga. "Estábamos durmiendo porque fue a la una de la mañana y aquí se sintió la sacudida bastante fuerte, tanto que nos despertó. Salimos a oscuras porque se había ido la luz en la calle y solo cogimos el móvil. Estábamos intentando enterarnos de cuánto había sido la magnitud del terremoto y si estaba todo el mundo bien", ha relatado en el Canal 24 Horas.
No se han registrado daños personales de gravedad. Las incidencias sanitarias atendidas han sido por ataques de ansiedad y traumatismos leves por caídas sin que haya sido necesaria la hospitalización.
"Hubo mucho terror, mucho pánico, mucha angustia. La gente ha salido a la calle", ha contado en el Canal 24 Horas, el responsable de Emergencias de la Diputación de Granada, Eduardo Martos.
El consejero de Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido a los ciudadanos la tranquilidad pero desde la "necesidad de autoprotección". Ha instado a seguir la información de los canales oficiales y no difundir bulos o imágenes falsas que circulan por las redes sociales.
En cuanto a los daños materiales, están relacionados con encofrados, falsos techos, cornisas y cristales, entre otros. En La Zubia se están evaluando los daños en edificios municipales y viviendas; en Gójar, se está inspeccionando la iglesia del pueblo y el Ayuntamiento; y en Granada capital, los daños se concentran en El Zaidín, donde los técnicos municipales revisarán los daños en viviendas.
Actualizamos los datos de ese terremoto de magnitud 5 que ha golpeado esta
madrugada Granada y gran parte también de
Andalucía. El epicentro ha estado en el municipio
de Alendín.
Afortunadamente no hay que lamentar
daños humanos, solo ha provocado daños materiales, tampoco son de entidad.
Eso sí, cientos de llamadas al 112
y hasta ahora está reunido el Comité Asesor de Riesgos Sísmicos
Así se vivía el terremoto desde la Cámara de Seguridad de una vivienda en
Oguíjares, a 8 kilómetros de Granada
Sísmicos
ha sacado a la calle a cientos de ciudadanos que han pasado la noche en
la intemperie.
El 112 ha recibido
más de 200 llamadas.
Mientras, en algunos hoteles, los encargados trataban de calmar a sus
huéspedes y
darles instrucciones.
Si podemos, venimos a esta zona de aquí, por si hubiera algún tipo
De momento el temblor ha dejado solo daños materiales y se ha notado en
decenas
de municipios andaluces.
El gobierno de la comunidad ha activado la fase 1 de emergencia por riesgo
estamos hablando con distintos responsables a raíz de este seísmo, por
sísmico.
En las
últimas horas se han registrado más de 30 réplicas
ejemplo, el Delegado de emergencias de la debutación de Granada nos confirma
que no ha causado
heridos de importancia ni daños graves estructurales
Lo único que tenemos son algunas crisis de ansiedad que llegaron al hospital y
más crisis de angustia, pero nada grave.
Creemos que no habrá que desalojar ningún edificio y que esos daños
no serán estructurales.
Estamos teniendo réplicas, es normal que haya réplicas, es normal también
que sea de
menor intensidad y vamos a ver lo que los expertos nos dicen ahora en este
comité asesor
Bueno, y una de las localidades afectadas a unos 5 kilómetros del
epicentro es Armilla.
Hemos estado hablando con la alcaldesa que nos explicaba lo complicada que ha
sido la noche
Se han centrado en un barrio en concreto, en el barrio de Santa Teresa.
Ha sido, no sabemos por qué razón, si es porque el municipio más cercano está
al
municipio de Alendín.
Y lo que pensamos es revisar esta mañana, sobre todo..
los edificios que presentaban las grietas más importantes con bomberos
para que de una manera
más profunda veamos si realmente esos daños han quedado en la superficie
o hay algún edificio con el que hay que tomar alguna medida
en concreto
La Alhambra, el monumento más visitado de España, no ha sufrido desperfectos de importancia y ha abierto sus puertas tres horas después de lo habitual, cuando un grupo de técnicos ha revisado las instalaciones.