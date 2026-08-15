Testigos del terremoto en Granada: "Estábamos durmiendo, pero nos despertamos, cogimos el móvil y salimos a la calle"

Pocos han dormido esta noche en Granada. El suelo tembló pasados cuatro minutos de la una de la madrugada a causa de un terremoto de magnitud 5 en la escala de Richter con epicentro en Alhendín, un municipio de cerca de once mil habitantes, que como cada pueblo por estas fechas veraniegas, ve incrementada su población.

Libros cayendo de las estanterías, lámparas balanceándose, sillas y mesas arrastrándose por la habitación o camas moviéndose como si fueran cunas han sido las escenas vividas por muchos durante los ocho segundos que ha durado el seísmo.

A partir de ahí, la mayoría ha buscado las calles como refugio. "Abrimos polideportivos y campos de fútbol porque todos querían salir de sus casas por el miedo, pero a las cuatro de la madrugada tuvieron que regresar porque comenzaron las tormentas. La noche ha sido muy complicada por las réplicas", ha explicado en el Canal 24 Horas de RTVE, la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavete, una localidad situada a cinco kilómetros del epicentro.